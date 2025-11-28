Emma Suárez recibe el XXIX Premio 'Ciudad de Cazorla' de teatro
Antes, puso en escena 'El cuarto de atrás', de Carmen Martín Gaite, con la que el Teatro de La Abadía celebra el centenario de su nacimiento
José Luis González
Cazorla
Viernes, 28 de noviembre 2025, 13:34
El Teatro de la Merced ofreció su mejor aspecto y regaló un largo y cálido aplauso a Emma Suárez, que recibió el XXIX Premio 'Ciudad ... de Cazorla' de Teatro. Justo antes, la compañía del Teatro de La Abadía presentó aquí 'El cuarto de atrás', de Carmen Martín Gaite, con la celebran el centenario del nacimiento de esta gran escritora.
Al finalizar la función subieron al escenario el alcalde cazorleño, José Luis Olivares; el delegado de Cultura, José Ayala; el diputado de Infraestructuras, José Luis Agea; la concejal de Cultura, Nuria Serrano; el director del SGAE en Andalucía, José Lucas; y el director del FIT, Mario Olivares. «Han venido todos», comentó jocosa la Emma Suárez mirando al público. Pero fue Olivares el encargado de hacer entrega a la actriz la estatuilla de La Tragantía, fundiéndose ambos en un abrazo. La admiración del alcalde por el trabajo de Suárez quedó patente en sus palabras: «mucha gente nos enamoramos de ti hace mucho tiempo y hemos logrado sobrevivir; quién me iba a decir a mí que iba a tener hoy el honor de entregarte este premio».
Por su parte, la galardonada, agradeció este homenaje y se sintió «afortunada por venir a lugares donde el teatro es tan bien acogido, ello a pesar de lo difícil que era traer hasta aquí una escenografía tan compleja como esta; pero qué puedo decir, que es muy lindo hacer la función sabiendo que luego te van a dar un premio». Mismo sentimiento que ya disfrutaron sobre estas mismas tablas antes que ella actores, actrices y compañías de la talla de Adolfo Marsillach, Nuria Espert, Lola Herrera, Tricicle, José Luis Alonso de Santos, Charo López, Juan Echanove, Concha Velasco, La Cubana, La Zaranda, Emilio Gutiérrez Caba y tantos otros y otras.
Merecido reconocimiento
Reconocimiento, por otra parte, muy merecido para esta actriz madrileña que, aunque es mucho más conocida por sus papeles en el cine y la televisión, se subió a las tablas por primera vez allá por los años 80, con obras como 'El cementerio de los pájaros', de Antonio Gala; o 'Bajarse al moro', de José Luis Alonso de Santos. Luego siguieron durante las siguientes décadas diversos papeles en montajes como el de 'Las criadas', Jean Genet; las obras clásicas 'Calpurnia' y 'Antígona'; 'Viejos tiempos', de Harold Pinter; o 'Los hijos de Kennedy', de Robert Patrick.
Pero, sin lugar a dudas, ha sido el cine el que más ha reconocido el encomiable trabajo Suárez, entre otros muchos galardones, con tres premios Goya. El primero en 1996 con 'El perro del hortelano', dirigida por Pila Miró; y en 2016, con dos estatuillas, una a la mejor interpretación femenina como actriz protagonista, con 'Julieta', de Pedro Almodóvar, y otra a la mejor interpretación femenina como actriz de reparto, con 'La próxima piel', de Isaki Lacuesta e Isa Campo. Estando nominada en otras cinco ocasiones.
Y es que, a sus extraordinarios 60 años, ese rostro dulce y sereno, en contraste con una personalidad arrolladora, ha enamorado como pocos en la gran pantalla. Lo que le ha permitido trabajar sin parar desde los 14 años, cuando acudió a aquel casting para protagonizar la película 'Memorias de Leticia Valle' en 1979, dirigida por Miguel Ángel Rivas y en la que figuraba en los créditos junto a Fernando Rey, Hector Alterio o Esperanza Roy, ni más ni menos.
'El cuarto de atrás, montaje dirigido por Rakel Camacho
La obra que el público cazorleño pudo disfrutar antes de la entrega del premio, 'El cuarto de atrás', es un montaje del Teatro La Abadía dirigido por Rakel Camacho, con textos adaptados al teatro por María Folguera, y coprotagonizado por Alberto Iglesias y Nora Hernández, extraordinarios también ambos en sus respectivos papeles. Con una escenografía, una iluminación y un vestuario que habría que destacar tanto como el trabajo de los intérpretes, obra de José Luis Raymond, Laura Ordás Amor, Javier Ruiz de Alegría, Vanessa Actif y Raquel Arroyo. El continuo movimiento rotatorio del conjunto escenográfico logró sorprender al público con el descubrimiento de nuevos ambientes en los que se desarrollaba el relato.
De una historia que comienza con la inesperada de un hombre misterioso interesado por la vida de la protagonista. Que devuelve a la luz viejos recuerdos de juventud, a secretos casi olvidados. Siempre con la aguda ironía y el humor característicos de esta escritora, que quedan algo diluidos por la excesiva duración de la obra. Aligerada 10 o 15 minutos hubiera logrado de un modo más efectivo tanto la atención del público como el merecido aprecio de la fina pluma de Martín Gaite.
Aun así, dos veteranos intérpretes como Emma Suárez y Alberto Iglesias se desenvuelven como peces en el agua; sumándose la agradable sorpresa de Nora Hernández. Su voz le traerá grandes alegrías a esta joven actriz, que habla y canta con el mismo desparpajo. Siempre que un micro no le agüe la fiesta por la dichosa manía, presuntamente moderna, de microfonar a los actores y actrices, haciendo añicos en gran medida la magia del teatro.
