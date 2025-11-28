Emma Suárez recibe el XXIX Premio 'Ciudad de Cazorla' de teatro

El Teatro de la Merced ofreció su mejor aspecto y regaló un largo y cálido aplauso a Emma Suárez, que recibió el XXIX Premio 'Ciudad ... de Cazorla' de Teatro. Justo antes, la compañía del Teatro de La Abadía presentó aquí 'El cuarto de atrás', de Carmen Martín Gaite, con la celebran el centenario del nacimiento de esta gran escritora.

Al finalizar la función subieron al escenario el alcalde cazorleño, José Luis Olivares; el delegado de Cultura, José Ayala; el diputado de Infraestructuras, José Luis Agea; la concejal de Cultura, Nuria Serrano; el director del SGAE en Andalucía, José Lucas; y el director del FIT, Mario Olivares. «Han venido todos», comentó jocosa la Emma Suárez mirando al público. Pero fue Olivares el encargado de hacer entrega a la actriz la estatuilla de La Tragantía, fundiéndose ambos en un abrazo. La admiración del alcalde por el trabajo de Suárez quedó patente en sus palabras: «mucha gente nos enamoramos de ti hace mucho tiempo y hemos logrado sobrevivir; quién me iba a decir a mí que iba a tener hoy el honor de entregarte este premio».

Por su parte, la galardonada, agradeció este homenaje y se sintió «afortunada por venir a lugares donde el teatro es tan bien acogido, ello a pesar de lo difícil que era traer hasta aquí una escenografía tan compleja como esta; pero qué puedo decir, que es muy lindo hacer la función sabiendo que luego te van a dar un premio». Mismo sentimiento que ya disfrutaron sobre estas mismas tablas antes que ella actores, actrices y compañías de la talla de Adolfo Marsillach, Nuria Espert, Lola Herrera, Tricicle, José Luis Alonso de Santos, Charo López, Juan Echanove, Concha Velasco, La Cubana, La Zaranda, Emilio Gutiérrez Caba y tantos otros y otras.

Merecido reconocimiento

Reconocimiento, por otra parte, muy merecido para esta actriz madrileña que, aunque es mucho más conocida por sus papeles en el cine y la televisión, se subió a las tablas por primera vez allá por los años 80, con obras como 'El cementerio de los pájaros', de Antonio Gala; o 'Bajarse al moro', de José Luis Alonso de Santos. Luego siguieron durante las siguientes décadas diversos papeles en montajes como el de 'Las criadas', Jean Genet; las obras clásicas 'Calpurnia' y 'Antígona'; 'Viejos tiempos', de Harold Pinter; o 'Los hijos de Kennedy', de Robert Patrick.

Pero, sin lugar a dudas, ha sido el cine el que más ha reconocido el encomiable trabajo Suárez, entre otros muchos galardones, con tres premios Goya. El primero en 1996 con 'El perro del hortelano', dirigida por Pila Miró; y en 2016, con dos estatuillas, una a la mejor interpretación femenina como actriz protagonista, con 'Julieta', de Pedro Almodóvar, y otra a la mejor interpretación femenina como actriz de reparto, con 'La próxima piel', de Isaki Lacuesta e Isa Campo. Estando nominada en otras cinco ocasiones.

Y es que, a sus extraordinarios 60 años, ese rostro dulce y sereno, en contraste con una personalidad arrolladora, ha enamorado como pocos en la gran pantalla. Lo que le ha permitido trabajar sin parar desde los 14 años, cuando acudió a aquel casting para protagonizar la película 'Memorias de Leticia Valle' en 1979, dirigida por Miguel Ángel Rivas y en la que figuraba en los créditos junto a Fernando Rey, Hector Alterio o Esperanza Roy, ni más ni menos.