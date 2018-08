«La docencia ha sido la pasión de mi vida» Francisco Fuentes fotografiado en una de sus apariciones públicas recientes. / JOSÉ LUIS GONZÁLEZ Francisco Fuentes, profesor y escritor | Docente durante 42 años, este año ha presentado tres libros, ha sido galardonado con un premio en Peal y se le nombró pregonero JOSÉ LUIS GONZÁLEZ Peal de Becerro Martes, 28 agosto 2018, 00:05

Francisco Fuentes García (Peal de Becerro, 1954) alcanzó la jubilación hace ya unos años, dejando atrás casi treinta como director del CEIP 'Antonio Machado' de Peal de Becerro. Como epílogo a su carrera en la educación primaria, dirigió y coordinó las publicaciones 'Haciendo camino. Imagen pública de una escuela pública' (2013) y 'Cuando hablan de ti' (2014). En 2015 ven la luz sus poemarios 'Amanecer' y 'Poemas del destierro', ambos producto de su pasión por la poesía, que nació para él a los 17 años. Admirador de Bécquer y de Antonio Machado, retoma el camino poético con 'Bajo el sol de otro cielo'. También es autor de literatura infantil con la obra 'Cuentos para una princesa'. Pero este 2018 se ha revelado como su año más prolífico con la presentación de tres nuevas obras: 'El tiempo en los bolsillos', 'La realidad inventada' y 'Cuentos inoportunos'. Además, también ha sido galardonado con el V Premio 'Rafael Martínez Alcalá' de Peal de Becerro y, muy recientemente, ha pronunciado el pregón de las Ferias y Fiestas de este municipio.

-Casi 30 años como director del colegio 'Antonio Machado' de Peal de Becerro. ¿Cómo afronta este maestro la jubilación?

-La jubilación también necesita su tiempo de adaptación, no creas, y más en mi caso que ha sido una jubilación voluntaria y anticipada. Tras 42 años de ejercicio docente, consideramos que era la hora de dejar el relevo a quienes están llamando a la puerta esperando una vacante. Más de treinta años en este colegio dejan una huella profunda y se echa de menos la docencia. Después de jubilarme iba con bastante frecuencia por el centro, y poco a poco he ido distanciando las visitas. Pero todavía voy y hasta colaboro en alguna actividad, como lectura o biblioteca, si me invitan. Pero bueno, nostalgias aparte, afronto la jubilación con optimismo, realizando otras actividades y, sobre todo, con otros tiempos, sin calendario ni horarios, que ese es el verdadero lujo de la jubilación.

Dos pasiones

-¿Qué llegó antes para Paco Fuentes, la pasión por la poesía o la pasión por la enseñanza?

-Difícil respuesta. Yo tenía claro que quería ser maestro desde los años de bachiller. Era una cuestión vocacional, y no me equivocaba: la docencia ha sido la pasión de mi vida. Una profesión con la que he disfrutado, incluso en el ejercicio -largo- de la dirección, que mantuve hasta el mismo momento de la jubilación sin que me hubiese quemado, como decimos en el argot. Pero también por otra parte la poesía me atrajo desde joven, y digamos que no me ha abandonado nunca. La casualidad ha querido que no se perdieran los poemas de esa etapa juvenil y han dado lugar a mis dos primeros libros de poesía: 'Amanecer' (1971) y 'Poemas del destierro' (1975). El tercer volumen, 'Bajo el sol de otro cielo' ya se fecha en 2015.

-Desde 2013 hasta hoy ha presentado un total de nueve libros del más variado ámbito: ensayo, poesía, relato, divulgación,... ¿Se puede decir que su jubilación como profesor abrió una nueva juventud como escritor?

-No han venido los libros a sustituir de alguna manera el trabajo en la escuela, sino que siempre han sido compatibles. Sí es cierto que ahora tengo más tiempo para escribir, y es lo que hago, siempre me ha gustado. Fíjate que hasta escribí un libro de literatura infantil -'Cuentos para una princesa'- expresamente para cuando mi nieta aprendió a leer. Fue el regalo de su sexto cumpleaños.

Tres libros

-Ha presentado tres libros de una sola tacada, y lo ha hecho en Peal de Becerro, el Hospital de Santiago de Úbeda y la Biblioteca Provincial de Jaén. Cuéntenos cuál ha sido el proceso de creación de estas obras.

-Bueno, quería presentar los tres libros a la vez para no estar dando la lata a los amigos y a las instituciones cada dos por tres presentando un nuevo libro. Así que todos a la parrilla. Hemos tenido la fortuna de encontrar foros adecuados donde presentar estos últimos proyectos, pues ya sabes lo complicado que resulta abrirse camino en el mundillo literario. Mucha gente me ha preguntado, '¿por qué tres libros a la vez?' La verdad es que la edición simultánea de las tres publicaciones me pareció compatible ya que se trata de tres géneros literarios diferentes. 'El tiempo en los bolsillos' es un libro de poemas que se ha ido escribiendo a lo largo de dos años. Estos poemas son reflexiones sobre el paso del tiempo y la huella que va dejando en cada uno de nosotros. Como decía el poeta José Hierro, «la poesía se escribe cuando ella quiere» y yo soy un poeta de inspiración, no me vale cualquier momento para crear. 'Cuentos inoportunos' es quizá lo más novedoso. Se trata de una serie de relatos breves que cuenta nueve historias diferentes, concretas, directas, apasionadas, que pretenden sorprender de alguna manera al lector. Y, por último, 'La realidad inventada' es un compendio de artículos de opinión que ya fueron publicados en los medios pero que me apetecía reunirlos y darles forma de libro. Ahora aparecen ilustrados a color y es la publicación más periodística. Releídos hoy no han perdido vigencia; es más, comprobamos que los problemas existentes hace veinte años siguen estando sin resolverse. No aprendemos.

-Da la impresión de que pone toda la carne en el asador, que no deja nada en el tintero.

-¡Claro que quedan cosas en el tintero! Ahora estoy en un fértil proceso creativo y hay varios proyectos en marcha que ya veremos si acaban o no convirtiéndose en realidad.