Dionisio González conquista Baeza En la imagen, una de las obras presentes en la muestra inaugurada ayer en la localidad jienense. 'Dialectical Landscape' es el proyecto de este artista de prestigio internacional, que se exhibe en la la galería de arte Renace A. ORDÓÑEZ Jaén Jueves, 27 junio 2019, 01:06

La galería baenaza Renace Contemporary Art presentó ayer una nueva colección, 'Dialéctica Landscape' de Dionisio González, sin duda uno de los artistas más destacados de los que ha pasado por sus salas, pues se trata de un artista visual de reconocido prestigio internacional. Sus obras podrán verse durante todo el verano, pues permanecerán hasta el próximo 9 de septiembre.

Dionisio González es doctor en Bellas Artes, y profesor titular en la Universidad de Sevilla, donde imparte el Master 'De la Idea Artística a las Políticas de lo Social'. Artista visual de reconocido prestigio Internacional. Tiene múltiples premios, como el Premio Pilar Juncosa y Sotheby's. Fundació Pilar i Joan Miró, el Premio al fotógrafo Europeo Arendt Award, el Premio Nacional de Grabado, el mecenazgo de la Fundación María Cristina Masaveu Peterson, la Beca Leonardo del BBVA, o el recientemente concedido premio a la mejor exposición de PhotoEspaña 2019, etc.

Su obra ha sido expuesta en las más reconocidas instituciones y museos del mundo, como Museum of Contemporary Art. Cleveland. Museo de Arte Contemporaneo de Bourdeaux. MNCARS. Museo Centro de Arte Reina Sofía. Madrid. Museum of Contemporary Photography, Chicago. Museo de Arte Moderno de Bogotá (MAMBO). Folkwang Museum, Essen. Museo de Arte de Sao Paulo (MASP), Museum of Contemporary Art (MOCCA), Toronto. Museo de Arte Contemporáneo KIASMA, Helsinki. Kunstverein de Heilderberg etc.

Respecto a la exposición que visita Baeza, recoge dos series autónomas pero complementarias en las que se recogen diferentes formas de problematicidad de la habitación. La serie 'Dauphin Island' está realizada en la isla del mismo nombre, perteneciente al estado de Alabama (EE.U.U). El interés por Dauphin Island procede del estudio de arquitecturas acuáticas y palafíticas que tienen su origen en el neolítico. Se trata de una isla frente al Golfo de México que ha sufrido numerosas catástrofes naturales y para la que se han propuesto proyectos arquitectónicos 'bunkerizados' que configuran nuevas estructuras habitativas en los vacíos de percepción de aquellos espacios previamente devastados por huracanes y tornados como El Katrina. A partir de 4 miradas del Central Park: Frederick Law Olmsted, Walter Benjamin, J. D. Salinger y Lady Gaga se propone la idea del refugio como monumento y la prolongación aérea del parque como recurso dialéctico. La serie Dialéctica Landscape, en blanco y negro, pretende una ideación radical del paisaje urbano. Es, a su vez, un homenaje a Smithson al que le apasionaban las ortofotografías y las vistas aéreas desde donde contemplar los movimientos de tierra y la transformación del territorio.