Diego Ventura, Enrique Ponce y 'El Fandi', cartel de la única corrida que tendrá la Feria de San Lucas

Será el sábado 20 de octubre con toros de las ganaderías de Juan Pedro Domecq y Hermanos Sampedro

JAÉN Martes, 2 octubre 2018

No ha sido fácil, pero ya es oficial el cartel de la corrida de toros que se celebrará en Jaén con motivo de las ferias y fiestas de San Lucas. Un solo festejo, con la presencia de tres grandes figuras del toreo celebrándose el próximo sábado 20 de octubre, lidiándose toros de dos ganaderías, Juan Pedro Domecq y Hermanos Sampedro, para un cartel conformado por el rejoneador Diego Ventura y los matadores de toros Enrique Ponce y el diestro nazarí David Fandila 'El Fandi'.

Cartel de relumbrón para cerrar la temporada taurina de este año. El empresario del Coso de la Alameda, Juan Reverte, ha concentrado en un solo festejo a una terna variada y de máximo interés, renunciando a una segunda corrida que había prevista en un primer momento, después de las grandes dificultades encontradas para cerrar un cartel atractivo e interesante de cara al espectador y al exigente aficionado.

Diego Ventura es en la actualidad el mejor rejoneador del momento. Un número uno sin discusiones, sus triunfos atestiguan lo dicho. En los próximos días se va a encerrar con seis toros durante la feria de Otoño de Madrid, en una tarde que puede ser histórica, marcando un antes y un después en el mundo del rejoneo.

Con una cuadra excelsa en cantidad y calidad de caballos, un rejoneo que impacta por su clasicismo a la hora de montar y su espectacularidad en todo lo que hace, Diego Ventura está marcando una época en el toreo a caballo, abriendo puertas grandes y consiguiendo triunfos de clamor allá por donde se anuncia. Madrid y Sevilla son su baluarte principal, sumando salidas a hombros, consiguiendo registros jamás alcanzados por nadie.

Diego Ventura es un clásico en Jaén, su presencia se hace imprescindible. El año pasado, como en el anterior, triunfó de manera espectacular, cortando orejas y abriendo la Puerta Grande de la última gran feria de la temporada.

Otro tanto ocurre con Enrique Ponce. El valenciano es un torero que está marcando una época, una carrera plagada de éxitos escrita con letras de oro. Veterano, 28 años de alternativa y con la misma ilusión y ambición del principio. Su toreo está alcanzando cuotas artísticas altísimas, no encontrando techo, superándose así mismo, temporada tras temporada.

Aunque valenciano de nacimiento, lo consideramos nuestro, formándose taurinamente en nuestra tierra, aquí tiene su casa y aquí lo queremos y admiramos. Siempre comprometido, organiza el festival Contra el Cáncer desde el principio, siendo el torero que más veces ha toreado en nuestra plaza de toros.

Cierra la terna el granadino David Fandila 'El Fandi'. Hay que agradecerle al diestro nazarí su disposición siempre en anunciarse en la capital. Cierto es, que son muchas las actuaciones, pero también que siempre ha dado la cara, cortando muchas orejas y muchas puertas grandes, algo que deja bien claro su entrega y disposición cada vez que hace el paseíllo en el Coso de la Alameda.

Año tras año, en Jaén por San Lucas, nos encontramos con las mismas dificultades y las mismas excusas de siempre para cerrar una feria atractiva, fechas muy tardías en el calendario taurino, la incertidumbre en lo climatológico, el cansancio de los toreros, encontrar toros en el campo de garantías, sin olvidar y sobre todo, el capricho de las actuales figuras del toreo. Un cúmulo de cosas y circunstancias, todas negativas, que hace que el empresario de la plaza se rompa la cabeza en la búsqueda de la fórmula mágica que todo lo cambie.

No son tiempos buenos para la tauromaquia, plazas y ferias importantes se encuentran inmersas en grandes dificultades, no habiendo esa unión que haga encontrar soluciones, al contrario, se acrecientan los problemas, mientras tanto las figuras sólo piensan en ellos, en sus honorarios, cada vez más inasumibles, al igual que sus caprichos y su poca compresión y humildad para anunciarse en este tipo de plazas que andan con dificultades por culpa de un sistema que no funciona. Algo tendrá que cambiar o mal vamos de cara al futuro más inmediato.

Hemos sido testigos de multitud de conversaciones con el gestor de la plaza de toros de como avanzaban las negociaciones con los toreros, encontrándonos a un hombre ambicioso e ilusionado por momentos, decepcionado en otros, cansado, incansable en busca de soluciones, largas noches de insomnio cargadas de conversaciones y negociaciones, encontrándose en la mayoría de ellas con las negativas de apoderados y toreros, agradeciendo siempre el esfuerzo de los que están anunciados, de los Ventura, Ponce y Fandi, siempre dispuestos desde el primer momento a acudir a cerrar temporada en Jaén y sobre todo de ayudar en tiempos duros como los actuales.

Otras fechas

Juan Reverte es un empresario de largo recorrido, con prestigio bien ganado por su forma de actuar, serio, que desembarcó en Jaén con la ilusión de reflotar una plaza que siempre ha tenido problemas. Sus ferias siempre han sido importantes, carteles con categoría y fundamento, aunque no siempre han tenido la acogida deseada. Su intención de convertir Jaén en un referente taurino sigue intacta, aunque a lo mejor hay que cambiar la estrategia y no obsesionarse con San Lucas como última feria de la temporada y fijarse en otras fechas que en Jaén también son importantes y que podrían darle un vuelco a la situación actual.