«Hay demasiados espectáculos a los que se les llama flamenco y no lo son» El cantaor José Mercé posa junto al cartel anunciador de 'Mercé Sinfónico'. / EFE Presentará su espectáculo 'Sinfónico' esta noche, a las 22:00 horas en las Ruinas de Santa María de Cazorla José Mercé Cantaor de flamenco JOSÉ LUIS GONZÁLEZ CAZORLA Sábado, 11 agosto 2018, 01:32

José Mercé llegará a Cazorla hoy como rutilante estrella del VI Festival 'Cazorla Flamenca'. Lo hará con su espectáculo José Mercé 'Sinfónico', para el que se ha rodeado -además de un guitarrista, un percusionista y un bajista- de la Partiture Philharmonic Orchestra, compuesta por 37 músicos y dirigida por Juan Paulo Gómez, también arreglista de los temas y director artístico de la gira. Un particular modo de unir su repertorio más popular a la clásica elegancia de una gran orquesta sinfónica y, una vez más, colocar a Mercé en la vanguardia del cante jondo; eso sí, sin perder nunca de vista su raíz. Los temas clásicos y mil veces escuchados 'Aire', 'Al Alba', 'Entre naranjos y olivos' o 'Te recuerdo Amanda', entre otros, podrán ser ahora disfrutados rodeados de un nuevo aire clásico y una llamativa composición audiovisual y lumínica.

El espacio escénico de las Ruinas de Santa María esperan al jerezano y a su numerosa troupe vistiendo sus mejores galas, con un despliegue técnico y humano inédito para el histórico recinto. Pero antes de la noche más esperada de este 'Cazorla Flamenca', José Mercé quiso ofrecer a IDEAL sus impresiones sobre este concierto y sobre el flamenco en general.

«No he estado nunca aquí, pero me han hablado maravillas de este lugar y de Cazorla»

-¿Qué diferencia 'Sinfónico' de sus anteriores espectáculos y a qué atribuye su éxito?

-Los organizadores de la Partiture Philarmonic Orchestra me llamaron para hacerme esta propuesta y hemos conseguido componer desde Jaén un espectáculo fantástico. Después de muchos ensayos creo que hemos conseguido algo muy interesante. Hay que tener cuenta que interviene un grupo muy amplio de instrumentistas y no es fácil que todo fluya.

Más de 40 músicos

-Más de 40 músicos sobre el escenario. Ha debido ser un esfuerzo de preparación muy importante.

-Bueno, el que algo quiere algo le cuesta. Nos encerramos todos para unir un repertorio muy largo y complejo en el que no era fácil que el compás fuera perfecto en todos los temas. Pero es que estoy rodeado de grandes músicos y me lo han puesto muy fácil.

-José Mercé nunca huyó del riesgo

-Siempre me gustó hacer cosas nuevas tocar otros palos sin alejarme demasiado del flamenco, pero del flamenco de verdad, de su raíz. Porque ahora hay demasiadas cosas a las que se les llama flamenco y no lo son. Si estás haciendo blues o jazz llámalo blues o jazz, pero no lo llames flamenco. Se le llama flamenco para darle prestigio pero no lo es, se desvirtúa. Y ya me estoy cansando de este tema y me estoy poniendo un poco radical. El flamenco es el flamenco y otra cosa es otra cosa; es música de raíz.

-¿Qué le queda por hacer sobre un escenario?

-Sí, es verdad que he hecho muchas cosas. Pero ahora me apetece volver a las raíces. Ese es el objetivo del trabajo en el que estoy inmerso con Tomatito. Los dos estamos grabando un disco que giraremos a nivel mundial, comenzando el 16 de noviembre en Barcelona, en el Palau de la Música. Ya hemos hecho muchos espectáculos en los que hemos experimentado con la fusión y el mestizaje. Ahora nos apetece hacer flamenco y reivindicar nuestras raíces. Eso sí, también pienso seguir con 'Sinfónico' durante mucho tiempo, claro.

-¿Conocía el espacio escénico de las Ruinas de Santa María o le habían hablado de él?

-No he estado nunca aquí, pero me han hablado maravillas de este lugar y de Cazorla. De hecho, me acompañará mi familia para que disfrute junto a mí de esta nueva experiencia, que seguro será muy bonita y gratificante.

-Cazorla le espera con los brazos abiertos, ¿qué diría usted al público que aquí le espera?

-Bueno, como digo, estoy encantado de ir hasta este maravilloso rincón de Andalucía y quiero ofrecer al público lo mejor de mí y de todo el elenco que me acompaña. Por fortuna, este espectáculo ha cosechado un grandísimo éxito allá por donde ha ido y espero que los cazorleños disfruten al máximo de él y, sobre todo, que se les quede en el recuerdo.