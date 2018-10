«Cuando cuentas historias que son ciertas, evolucionan para la gente y cobran vida propia» Antonio Orozco en un concierto en Granada. / IDEAL Entrevista a Antonio Orozco, cantante y compositor | El artista recala en la capital con su último espectáculo, una propuesta «incalificable» con la que el público jienense «va a flipar» ANTONIO ORDÓÑEZ JAÉN Miércoles, 10 octubre 2018, 13:35

Los seguidores de Antonio Orozco tendrán una nueva oportunidad de reencontrase con él en Jaén. Será los días 26 y 27 en el Teatro 'Infanta Leonor', en el espectáculo 'Único. 2ª Temporada', una propuesta que a pesar de haberse mostrado en escena solamente en cuatro o cinco ocasiones, está siendo uno de los grandes éxitos del artista, pues del centenar de ciudades programadas ya hay agotadas las entradas para unas ochenta (para Jaén ya quedan pocas entradas). Orozco señala que es difícil describir en qué consiste este proyecto, pero que no deja a nadie indiferente.

-Regresa a Jaén, una tierra que le tiene mucho cariño, cómo le ha demostrado cada vez que ha actuado aquí...

-Sí es verdad, y también es una tierra a la que yo le tengo mucho cariño... Tiene algo especial al resto de lugares... Cuando he venido a pasar dos o tres días, siempre me he quedado en los alrededores,... y siempre digo que podría dormir en casa de cualquier persona, porque siempre me dicen «pásate a tomar un café», «¿quieres comer?»... Y lo mejor que tiene Jaén es su gente, con mucha diferencia. Hay muchas cosas que ver y que hacer, pero su gente... Espérate que no me quede a vivir (bromea).

-Actuó el año pasado en la capital, en el Auditorio de La Alameda, y ahora lo hará en el Teatro 'Infanta Leonor' con 'Único 2ª Temporada', ¿cómo nace esta nueva propuesta?

-'Único' es el nombre que recibe un espectáculo que no tiene forma, que no puede ser definido, por lo tanto podría explicarte todo lo que no es, pero no cómo es... Tras 18 años de carrera, de participar en miles de eventos, y a pesar de que solo he hecho unas cuantas funciones con este espectáculo el resultado es que hay un éxito abrumador de taquilla, pero lo más importante es que nunca he vivido situaciones tan hermosas como las de ahora. 'Único' pretende no dejar indiferente a nadie, por eso siempre digo a aquellas personas que van a venir a verlo que traten de leer lo menos posible sobre el espectáculo, que se dejen llevar... Nadie quedará indiferente, lo aseguro. Es más, van a flipar.

-Vamos, que como el propio nombre dice, cada día se puede vivir un espectáculo 'único'...

-Efectivamente, así es.

Conexión

-La conexión de Antonio Orozco con el público en un concierto es algo que sucede sí o sí, de manera irremediable. Pero al tratarse de un teatro, ¿se incrementa esa conexión? ¿La intimidad del teatro suma?

-Sí. Realmente este formato me permite hacer que el escenario desaparezca como tal y sea parte de la platea. Esta es una idea forjada hace muchos años atrás por distintos autores y artistas, y de alguna forma lo quería traer ahora a mi espectáculo... Es aquello de la famosa 'cuarta pared' de la que se habla mucho. Hacerla desaparecer por un instante y bueno, conseguir que la gente lo viva de una forma hermosa...

-Volviendo a esa conexión con el público, eso no será muy difícil para usted, un artista con canciones que la gente hace suyas, las convierte en himnos, en guiones de vida... como por ejemplo 'Héroe'...

-Yo mismo me sorprendo con esas cosas. Hablando con la humildad que uno debe tener, en la vida hay cosas que son muy difíciles, y que yo no me podía llegar ni a imaginar que pudieran pasar. Y que quizá son fruto, imagino, del afán y de ser algo deseado... Que las canciones vuelvan al autor de esa manera supongo que significa que hicieron su función, la que tuvieron desde el primer momento. Porque siempre pretendes decirle algo a alguien, y cuando escribes canciones para tanta gente lo haces con el afán de gustar a todo el mundo, y eso es muy difícil de conseguir, aunque hay excepciones, como 'Héroe'...

-Exacto, esa canción es un ejemplo, así que Antonio Orozco ha conseguido eso tan difícil...

-Sí, 'Héroe' lo ha conseguido. Es una canción que tiene su columna vertebral en la verdad, y eso es trascendente para el público. Y cuando cuentas historias que son ciertas como la vida, de alguna forma evolucionan para la gente y cobran vida propia.

-Volviendo a 'Único', acaba de arrancar, y como comenta el éxito está siendo increíble, ¿hasta dónde llegará este viaje?

-Hasta julio de 2019. De antemano, de la mayoría de las ciudades por las que pasará, en torno a cien, en casi 80 ya están agotadas las entradas; por eso ha habido que ampliar fechas en muchos lugares.... Y lo que más me llena es que esas primeras citas han funcionado muy bien, y se produce algo mágico. Y eso a pesar de que se ha hablado, escrito y dicho muy poco sobre el espectáculo... Pero sí este es un proyecto que tiene un final no escrito, y que será julio de 2019.

-¿Hay tiempo para trabajar en futuros proyectos?

-No, en estos momentos intento quitarme de todo eso... Llevo mucho de trabajo encima con este proyecto, mucho cansancio con los ensayos generales y en cuanto ha empezado ha sido todo increíble... Ya será el próximo año, cuando intentaré poner en marcha mi nuevo proyecto; pero también creo que va a ser muy difícil que se supere lo que estoy viviendo ahora, es casi imposible...

-Bueno, ¿no puede ser que ese ambiente mágico que se está creando con 'Único' sirva también para cimentar algo igualmente increíble en el futuro?

-No va a ser fácil crear una cosa así. No lo puedo saber porque no lo he visto, pero es difícil. Una cosa que me sorprende de cómo está actuando el público es que parece que hay un código de silencio alucinante en torno a todo esto... Es abrumador como en las redes sociales no se hacen spoiler, la gente que viene a vernos no graba nada, no comenta... La gente es consciente de que esto tiene que volar...

-Vamos, que hay aún más complicidad con su público...

Sí, y es alucinante. Es una pasada.