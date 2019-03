Cuatro obras y un taller fotográfico, en la novena Muestra 'Escena Jaén' Arrancará hoy y se desarrollará en el Teatro Darymelia de la capital hasta el próximo domingo, 31 de marzo A. ORDÓÑEZ Jaén Martes, 26 marzo 2019, 23:31

Desde hoy y hasta el próximo domingo se desarrollará la IX edición de la Muestra 'Escena Jaén, que organizan Baraka Project y Escuela de Espectadores, con el patrocinio y colaboración de diferentes entidades, y que en es ta ocasión incluye en su programación cuatro obras de teatro y un taller de fotografía de escena.

Como en años anteriores el Teatro Darymelia de la capital será el escenario que acoja a las diversas compañías de la capital y de la provincia. Este año el ciclo comienza, esta tarde, a las 20.30 horas, con la lectura del manifiesto del Día Mundial del Teatro, que en esta ocasión es del director de escena y dramaturgo cubano Carlos Celdrán; a continuación la compañía Bambalina Teatro llevará a cabo la representación de 'Cinco horas con Mario', una adaptación teatral de la obra de Miguel Delibes llevada a cabo e interpretada en solitario por la actriz linarense Carmen Soto. Mañana, nueva cita con el drama, en esta ocasión con 'Como si fuera esta noche', de Gracia Morales, a cargo de la compañía Conchinchina Teatro. El viernes es el turno de la compañía Negresco Artescénico que vuelve con «Cuento de invierno', de W. Shakespeare, estrenada en el XIX Festival de Otoño de Jaén, y concebida como una de las obras finales y más completas de Shakespeare. Su paso por la IX Edición de la Muestra Escena Jaén tendrá una matiné con estudiantes y a las 21.00 de la noche pase para público general. Se cierra el programa teatral el domingo, con el drama histórico y biográfico llevado a cabo por Luisje Moyano Producciones, y que lleva por título 'Santa Teresa de Jesús', de la autora Teresa Viedma.

Entradas

La programación se complementa con el ya tradicional Taller de Fotografía de Escena, realizado por Kini Mercado en las instalaciones de la Concejalía de Juventud, cuya sesión teórica tendrá lugar mañana día 28 de marzo, mientras que la sesión práctica se desarrollará en uno de los espectáculos de la muestra, el viernes. Para apuntarse a este taller, los interesados pueden dirigirse a las instalaciones de la Concejalía de Juventud (Avd. Andalucía 47. 5ª planta, Jaén) Las entradas para los espectáculos están disponible en tres puntos de la ciudad: en la Librería Metrópolis (C/ Cerón 17), en Camisetas Origenial (C/ Cuatro Torres 8), en el bar Asamblea de Majaras (C/ Cerón 22); y el mismo día de los espectáculos, en la taquilla del teatro Darymelia dos horas antes de cada función además de a través de las diversas compañías. Los precios de entradas oscilan entre los 8 y 10 euros según espectáculo.

Como señalan los organizadores, «la Muestra Escena Jaén se autogestiona desde su origen, sin ayudas económicas públicas y contando siempre con el micromecenazgo de pequeñas empresas de la ciudad comprometidas con la cultura. Bar Mazas, Bar El Pósito, y las Librerías Metrópolis y Don Libro, y el Hotel Xauen están una edición más entre los patrocinadores que hacen posible la Muestra».