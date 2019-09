Concierto inaugural gratuito de Partiture y ciclo de cultura urbana, en el XX Festival de Otoño de Jaén Tricicle regresa a la capital con su último espectáculo, que lleva por título 'Hits'. / IDEAL El concejal José Manuel Higueras avanza que en el futuro se abrirá el espectro de edad del público y se apostará por la producción propia ANTONIO ORDÓÑEZ JAÉN Viernes, 6 septiembre 2019, 20:35

Un concierto inaugural gratuito y un ciclo de cultura urbana son las dos principales novedades de la programación del XX Festival de Otoño de Jaén, que mantendrá la programación contratada por el anterior equipo de gobierno, si bien, como destacó ayer el concejal de Cultura, José Manuel Higueras, ya se trabaja en ampliar el espectro de propuestas de cara a la edición de 2020, apostando entre otros aspectos por la producción propia.

Así lo anunciaba ayer el edil responsable del área, tras la celebración del consejo rector del Patronato de Cultura en el que se aprobó esta programación del XX Festival de Otoño de Jaén que incluye, como se ha indicado, un concierto inaugural gratuito a cargo de Partiture Philarmonic Orchestra el próximo día 20 de septiembre en el Teatro Infanta Leonor y un ciclo de Cultura Urbana, el 28 de septiembre, en el Auditorio de la Alameda para un público joven «que hasta ahora no había tenido cabida en este festival». En este sentido, Higueras destacó que la pretensión del equipo de Gobierno es «profesionalizar aún más este festival ya maduro y ampliar el espectro de gente al que se dirige para lo que hemos incluido una programación de cultura urbana de modo que hemos situado a Jaén en un movimiento nacional de cultura urbana llamado Carpe Diem».

En cuanto al concierto inaugural a cargo de Partiture, el concejal incidió en que será de una «excelente calidad, tendrá una producción propia» y será gratuito «gracias al acuerdo alcanzado con La Caixa con el objetivo de que pueda acceder y disfrutar de éste cualquier sector de la población». Sobre este asunto matizó que «trabajaremos con grupos vulnerables y en riesgo de exclusión social para que puedan asistir a este concierto». Además, insistió en que se han respetado los compromisos adquiridos por el anterior equipo de Gobierno con los promotores y productores «porque queremos dar seguridad jurídica a este Ayuntamiento y por tanto queremos ofrecer una imagen correcta de continuidad, independientemente de haber insertado varias actividades que nos parecían importantes para que estuvieran en este Festival».

En resumen, la vigésima edición del festival jienense aglutina una veintena de actuaciones, que van desde conciertos musicales, hasta ballet, teatro e incluso actividades dirigidas a los más pequeños de la casa, además del segmento juvenil de 15 años en adelante «que se encontraba abandonado en esta ciudad», reiteró el concejal. Entre otros contenidos, esta edición destaca por la inclusión de propuestas de teatro 'El funeral' o 'Cinco horas con Mario', a cargo de dos grandes de la escena como son Concha Velasco y Lola Herrera, respectivamente; 'We love Queen' con Teatro Yllana y Barabu-Extresound; una representación de 'La Traviata', a cargo de la Compañía Ópera 2001; 'Vlad', la adaptación del 'Drácula' de Stoker, a cargo de Plácido F. Domingo; espectáculos como 'Hits', de Tricicle, o 'Odio', de Dani Rovira; producciones jienenses, como 'El Ascensor' de Paripé Teatro & Pespunte Producciones; la gira 'Ribeira Sacra', de Luar na Lubre; etc.

El Ayuntamiento de Jaén a través del Patronato de Cultura ha realizado un esfuerzo «muy importante» junto con los patrocinadores de este Festival para que toda la ciudadanía pueda disfrutar y acercarse a cualquiera de los espectáculos programados durante estos próximos meses, indicó el edil. Finalmente, José Manuel Higueras ha adelantado que ya se trabaja en una próxima edición de este Festival de Otoño de Jaén «que contará con un concepto más amplio y profesional, donde se fortalecerán los ciclos, se especializarán aún más para que tengan producción propia más allá de la mera cesión de espacios que se ha venido haciendo hasta ahora».

La opinión del PP

El Grupo Municipal Popular no tardó en valorar la programación de esta edición del festival jienense. Así, la concejal Isabel Azañón, adscrita al área de Cultura, Turismo y Fiestas, agradeció, al actual equipo de gobierno, la continuidad de parte de la programación, ya cerrada desde el anterior mandato, si bien, echó en falta «esos espectáculos gratuitos, que tan buena acogida tuvieron por parte de todos los vecinos de Jaén. En el anterior Festival de Otoño tuvimos hasta cuatro espectáculos diferentes, totalmente gratuitos, para todos los jienenses. El Festival de Otoño de 2018 contaba con el mismo presupuesto que la actual edición, en cambio celebró conciertos gratuitos, hasta cuatro», aseveró Azañón.

La concejal del PPhizo también hincapié en la pobre programación infantil del Festival de Otoño 2019, y aseveró que «no se puede promocionar la cultura sino se hace desde la base. Nuestros pequeños son la cantera que defenderá y potenciará el ámbito cultural en un futuro no muy lejano. No puede ser que la programación infantil del próximo Festival de Otoño se limite a un solo espectáculo. Es la peor y más pobre programación infantil de la última década», indicó. Isabel Azañón concluyó recalcando «la independencia del festival, de su programación y de su oferta respecto del color político instalado en el Ayuntamiento de Jaén» y matizó que «esperemos que Ciudadanos-Cs y PSOE no caigan en la tradicional manipulación de la izquierda, a la hora de patrimonializar ideológicamente la cultura de nuestra ciudad».