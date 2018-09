Concienciando sobre el Síndrome de Down con el humor de Santi y su amigos Santi Rodríguez durante su actuación la pasada edición en el teatro Infanta Leonor. / M. Á. CONTRERAS El próximo viernes se celebrará la 10ª edición del festival benéfico que organiza el humorista jienense Santi Rodríguez LEONARDO LÓPEZ JAÉN Miércoles, 19 septiembre 2018, 01:12

La risa es una terapia, por ejemplo, para los más pequeños que se encuentran ingresados en hospitales o para los más mayores que viven en residencias. Pero también es una forma de denuncia. En tiempos pasados, muchos humoristas fueron encarcelados por hacer reír y por criticar algo a través del sarcasmo. Hoy en día, a estas funciones hay que añadirle la de la sensibilización sobre determinados temas. En el caso de Jaén, el próximo viernes las carcajadas de la ciudadanos servirán para mejorar la vida de personas con síndrome de down.

Como ya es habitual a estas alturas del año en la capital jienense, el próximo día 21 tendrá lugar el 'Festival de Santi y sus amigos 'que organiza el actor y humorista jienense, Santi Rodríguez, junto a la Asociación Síndrome de Down de Jaén y provincia. En la décima edición de este festival, aparte de la actuación de reconocidos monologuistas en la noche del viernes, el sábado habrá actividades gratuitas para pasar el día en familia.

EL FESTIVAL Noche de humor En la noche del viernes, el teatro Infanta Leonor acogerá un show con humoristas como Santi Rodríguez, Manolo Sarriá o Juan Amodeo; entre otros. Jornada lúdica El sábado habrá actividades gratuitas en el Hotel HO Ciudad de Jaén como masterclass de bailes latinos e hinchables. Doble objetivo Sensibilizar y recaudar fondos para realizar futuras actividades son los objetivos.

En primer lugar, el próximo viernes a partir de las 20:30 se celebrará en el teatro Infanta Leonor de la capital un show de monólogos en el que, además de participar el Santi Rodríguez que es el principal impulsor de este evento, también actuarán humoristas de reconocimiento dentro del panorama nacional. Quizás unas de las caras más reconocibles que actuarán en este show sean la de Manolo Sarriá o Kikín Fernández aunque también acudirán Juan Amodeo, Godoy, Jesús Cañete, José Boto y Jesús Arena.

El precio de la entrada al teatro Infanta Leonor es de 22 euros que irán beneficio de la Asociación de Síndrome de Down que organiza este festival para llevar a cabo mejoras dentro de la misma. Según explican desde la asociación, aún no se han vendido la totalidad de los billetes aunque esperan una buena respuesta por parte de los jienenses. «La acogida de este evento por parte de la gente siempre suele ser muy buena, es cierto que aún quedan entradas pero esperamos que estos días la gente se anime y compren las últimas», afirmó María José Román, trabajadora social de la Asociación Síndrome de Down Jaén y Provincia.

Actividades gratuitas

No obstante, el segundo día de este festival estará dedicado a un día de convivencia en el Hotel HO Ciudad de Jaén donde se realizarán actividades gratuitas para todos los públicos a partir de las 11:00 horas. Habrá una masterclass de bailes latinos y también otra con los artistas que participan en el show. Para los más pequeños habrá una fiesta infantil con karts, castillos hinchables y talleres; entre otras actividades. Aparte, los artistas también jugarán un partido de fútbol contra futbolistas de la asociación.

«Sensibilizar y recaudar»

Durante estos dos días, Jaén se volcará con las personas con Síndrome de Down de la provincia a través de la diversión y el entretenimiento. «Lo principal es que la gente se lo pase bien y que no sea la típica actividad de concienciación que organizan las asociaciones de este estilo, pero el objetivo es doble: sensibilizar y recaudar», explicó la trabajadora social de la asociación María José Román.

«Con este evento se va a conseguir que durante dos días se hable de Jaén y de Síndrome de Down y, aunque se ha hecho mucho, todavía se puede hacer más en cuanto a concienciación porque aún hay personas con síndrome de down que no están integradas en la sociedad y que no pueden acceder a los servicios que le corresponde a cualquier persona», explicó la trabajadora social de la asociación.