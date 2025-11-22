Comedia y emoción en el teatro Infanta Leonor con 'El Langui'

Tras la éxitosa comedia 'Campeones', el teatro Infanta Leonor ha acogido, dentro de la programación de la 26º edición del Festival de Otoño de Jaén, ... la obra 'Campeones 2, si Lorca levantara la cabeza', dirigida por Juan Manuel Montilla 'El Langui' y con la participación de varios actores de la película ganadora de varios Goya.

Desde el primer minuto 'El Langui' y todos los personajes que aparecen en la obra han logrado conectar con un público entregado a su humor a través de la crítica y la inclusión. Comedia divertida y emotiva, la obra ha invitado al público jienense a reflexionar sobre el éxito con una experiencia teatral cercana y conmovedora.

Con esta representación, el Festival de Otoño de Jaén refuerza su apuesta por un teatro que conmueve, que inspira y que acerca a la ciudadanía propuestas que fusionan entretenimiento y conciencia social. 'Campeones 2. Si Lorca levanta la cabeza' se consolida así como una de las obras más emotivas, cercanas y significativas de esta edición.