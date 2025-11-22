Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
'El Langui', en la obra. Ayto Jaén

Comedia y emoción en el teatro Infanta Leonor con 'El Langui'

La obra 'Campeones 2, si Lorca levantara la cabeza' se encuentra dentro de la programación de la 26º edición del Festival de Otoño de Jaén

E. L.

Sábado, 22 de noviembre 2025, 17:40

Comenta

Tras la éxitosa comedia 'Campeones', el teatro Infanta Leonor ha acogido, dentro de la programación de la 26º edición del Festival de Otoño de Jaén, ... la obra 'Campeones 2, si Lorca levantara la cabeza', dirigida por Juan Manuel Montilla 'El Langui' y con la participación de varios actores de la película ganadora de varios Goya.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Soy de Jaén»: La curiosa historia de Ricardo Darín
  2. 2 Calles, colegios y residencias se llenan de alegría este otoño con las sevillanas
  3. 3 El PSOE dice que pacientes en lista de espera quirúrgica del Hospital Comarcal se quedan sin plazo de garantías
  4. 4 Ramón Molina Navarrete imparte una lección de vida plena, cristiana y austera en Andújar
  5. 5 Bombas de insulina para todos los niños andaluces diabéticos para 2027
  6. 6 Los niños y niñas de la ciudad conocen sus derechos mediante la diversión
  7. 7

    Alunizaje esta madrugada en un estanco de Jaén
  8. 8 El Ayuntamiento de Lopera decreta la suspensión de las licencias de los proyectos de plantas fotovoltaicas
  9. 9 Una actividad orienta a la ciudadanía a defenderse ante los episodios de inundaciones
  10. 10

    Alunizaje esta madrugada en un estanco de Jaén

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Comedia y emoción en el teatro Infanta Leonor con 'El Langui'

Comedia y emoción en el teatro Infanta Leonor con &#039;El Langui&#039;