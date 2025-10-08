Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Pilar Parra entrega el premio al chef Ferrán Polls. IDEAL

El chef Ferrán Polls, ganador del Premio de Cocina 'Jaén, paraíso interior'

Obtiene el galardón por su receta 'El olivo, el pino, la berenjena' en una competición donde se valora el uso del aceite de la provincia

Jesús Jiménez

Jaén

Miércoles, 8 de octubre 2025, 17:44

Comenta

El dicho de que nadie es profeta en su tierra ha vuelto a cumplirse, pues el ganador del XXII Premio de Cocina con Aceite de Oliva Virgen Extra 'Jaén, paraíso interior', certamen organizado por la Diputación de Jaén, ha sido el chef Ferrán Polls, del restaurante El Candelero, en Almería.

El cocinero ha obtenido el prestigioso premio en una final que se ha desarrollado en el Palacio Kursaal en el marco de la celebración de la 27ª edición del congreso San Sebastián Gastronómika. El triunfo lo ha conseguido con su receta titulada 'El olivo, el pino, la berenjena'.

En la final han participado otros siete chefs: Sara Marín, de Taller Arzuaga (Quintanilla de Onésimo, Valladolid); Luis Rojo, del restaurante Caleña (Ávila); Raúl Lopera, del restaurante Fontané de los hermanos Roca (Sant Julià de Ramis, Gerona); Rocío Fernández, de La Cocinita (Úbeda); Andoni Sánchez, de Villa Fromista (Fromista, Palencia); Salvador Melgar, de Tabefe (Gran Canaria); y Alejandro Villa, del restaurante El Pandora (Avilés).

Durante la final cada uno de los chefs ha contado con un tiempo de 75 minutos para preparar su plato, un proceso en el que han dispuesto de 45 minutos para su elaboración, y una segunda fase, en presencia del jurado, para finalizar y emplatar sus recetas.

Jurado

En la elección del plato ganador, el jurado ha valorado especialmente el sabor, la textura, la temperatura y el aspecto visual del plato, así como la habilidad de los finalistas durante la ejecución del mismo, para el que han tenido que utilizar aceites de oliva virgen extra 'Jaén Selección 2025'

La vicepresidenta tercera y diputada de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios y Recursos Humanos, Pilar Parra, ha presidido el jurado y ha hecho entrega a Ferrán Polls de este galardón, dotado con 8.000 euros y un trofeo realizado de forma artesanal por la empresa More & More.

Junto a la vicepresidenta tercera de la Diputación, el jurado de esta edición ha estado compuesto por Alejandro Paz, chef del restaurante Fuentelgato (Huerta del Marquesado, Cuenca) y ganador de la pasada edición del premio, Álvaro Garrido, chef en el restaurante Mina (Bilbao); Felipe Bonza, cocinero del restaurante Oro (Brasil); además de Iker Morán y Jesús Carlos Lens, periodistas especializados en gastronomía.

Pilar Parra ha detallado que el objetivo de la iniciativa es la promoción del aceite de oliva, «con lo que logramos llevarlo a las mesas y fogones de grandes restaurantes y a las mentes de los consumidores, ya que el AOVE es un producto saludable».

