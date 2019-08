Cazorla se pone flamenca Chico Pérez al piano y Belén Vega al cante en un momento del espectáculo en Cazorla. / PACO MILLA El pianista jienense Chico Pérez abre a lo grande el séptimo Festival 'Cazorla Flamenca' | El elenco del espectáculo 'Gruserías' también brilló a gran altura para entusiasmo del público JOSÉ LUIS GONZÁLEZ Cazorla Martes, 6 agosto 2019, 00:01

La expectación despertada por el joven pianista jienense Chico Pérez en la apertura del VII Festival 'Cazorla Flamenca' quedó justificada en el escenario del espacio escénico de las Ruinas de Santa María. Un 'altar' del flamenco por el que ya han pasado figuras de la talla de José Mercé, Farruquito, Carmen Linares, David Dorantes, Argentina o Marina Heredia, entre otras muchas. Es lógico inferir, por tanto, que este ya es un lugar sagrado para el arte de nuestra tierra, donde el o la artista se intenta dejar lo mejor de sí para el nutrido público que ocupa la nave central del histórico recinto.

Chico Pérez se acompañó de un precioso regalo, su espectáculo 'Gruserías', con el que desde hace más de un año se sube al escenario acompañado de las cantaoras Belén Vega y Ángeles Toledano, además del apoyo musical de los que él llama sus 'escuderos': David Romero al contrabajo y Alberto Garrido a la percusión. Un grupo de músicos, también muy jóvenes y de gran nivel, que otorgan una pátina de profesionalidad y sonidos mestizos al conjunto realmente sorprendente.

Motivos del título

El título, 'Gruserías', fue ideado por Antonio 'Chico' Pérez uniendo la palabra bulerías y el apellido Grusin, en honor al pianista estadounidense Dave Grusin, cuya música le inspiró para componer el tema que da nombre al disco. Con un sonido universal, el álbum fue producido por Paco Ortega en los emblemáticos estudios Musigrama y financiado a través de un exitoso crowfunding. Integrado por once temas, todos compuestos por el propio pianista jienense, parte del flamenco para encontrarse con el jazz, el blues y la música clásica.

Y es que Cazorla ya ha sido testigo en numerosas ocasiones -a través de Dorantes, Paco Montalvo o Antonio Lizana- de que el flamenco no solo se fabrica a través de una voz y/o una guitarra, también puede disfrutarse con la melodía del piano, el violín o los instrumentos de viento. Con Chico Pérez, el público lo paladeo exprimido de su piano de cola, de dos bellas voces, de la batería y del contrabajo. Todos unidos por una misma alma flamenca y un optimismo musical que penetran en el oído y el corazón del público, cuya emoción se ve reflejada en el intenso y prolongado aplauso final.

Sentimiento positivo que evoca el propio artista con estas palabras: «Que el tiempo no nos robe la niñez, que seamos alma de luz en cada paso de nuestro viaje y no se agote nunca el manantial de la inspiración. Por bulerías, malagueñas o lo que fuera, que no cese nunca la música en nuestra fiesta y que de todos sea 'Gruserías'».