Cazorla se maquilla de 'Cazorleans' Decoración de una céntrica calle de Cazorla. / J. L. GONZÁLEZ Cientos de personas se afanan en que la ciudad sea el marco perfecto del festival | La organización cuida al máximo hasta el último detalle de cara a los visitantes para que la 25ª edición de Bluescazorla sea un éxito JOSÉ LUIS GONZÁLEZ Cazorla Jueves, 11 julio 2019, 01:23

Hoy comienza BluesCazorla, y los cazorleños ya son conscientes de que no viven en Cazorla, viven en 'Cazorleans'. Eso deben pensar las cerca de 8.000 almas que conforman el padrón de esta ciudad y que ven como es colonizada durante tres días por otras 25.000, estiman las autoridades públicas. Entonces, es fácil colegir que esta avalancha humana llena hasta la bandera hoteles, apartamentos, restaurantes, bares, terrazas, almazaras o supermercados como si no hubiera un mañana. Como en ningún otro momento del año en un lugar tan turístico como es Cazorla.

Así que no hay duda de que el principal beneficiario de BluesCazorla es el tejido empresarial del municipio, y más concretamente el del sector hostelero. Esto en el plano económico, porque a otros niveles menos terrenales su influencia tampoco es baladí. La pasión cazorleña -y, por qué no decirlo, también jienense- por un género musical tan alejado en principio de sus raíces como es el blues no tiene parangón en ningún otro lugar del mundo, salvando la tierra que fue su cuna, naturalmente. Y es que, el desapego que sentían la mayoría de los cazorleños en las primeras ediciones de este festival, se fue transformando paulatinamente hasta el incontenible deseo colectivo en estos días de que 'llegue el blues'.

Durante la última semana, quien lo tenga, ha ido al trabajo a primera hora de la mañana y ha comprobado in situ que Cazorla es un hervidero. Hay grúas cerrando las calles mientras equipos de trabajo municipales cuelgan pancartas y banderolas aquí, allá y acullá. Otros, barren, riegan y arreglan mimosamente los jardines con la firme idea de que su ciudad muestre una cara hermosa, limpia y brillante a quienes la visitan. Otros, se afanan en la preparación de los escenarios para que no falte un detalle y la música reine en ellos sin la menor incidencia. Y otros se preocupan por que la seguridad, la tranquilidad y la diversión sean plenas durante 72 intensas horas.

25 años sin incidentes

Porque este festival cumple 25 años sin que se tenga que contabilizar un solo altercado de cierta gravedad en cualquiera de sus tres multitudinarios escenarios. Este es un dato que no se debe pasar por alto. No porque el plan de seguridad elaborado por las autoridades civiles, la Guardia Civil, la Policía Local y la Autonómica sea especialmente férreo. Más bien se debe al civismo exhibido año tras año por esas 25.000 personas que llenan Cazorla a todos los niveles menos de negatividad, agresividad o acritud. Gentes que llegan desde toda España con el único deseo disfrutar de la música, de nuestro paisaje, de nuestro clima, de nuestra gastronomía, de nuestra agua y, por qué no decirlo, también de nuestra cálida acogida.

Así que, les presentamos 'Cazorleans', junto a su Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Con sus cuatro escenarios -Plaza de Toros, Plaza Vieja, Auditorio del Parque y Teatro de La Merced- en perfecto orden de revista. Cada uno de ellos, como es habitual los últimos años, con sus respectivas plataformas para personas con discapacidad. Un botón de muestra de que, desde hoy y durante tres hermosos días de julio, todos y todas tendrán la oportunidad de disfrutar del mejor blues del mundo; tal y como han hecho los últimos 25 años en el BluesCazorla Festival.