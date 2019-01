«Cazorla ama la cultura y sus vecinos somos afortunados por crecer en este ambiente» Asier Soria, durante el rodaje. / J. L. GONZÁLEZ Asier Soria es uno de los últimos exponentes de este excepcional fenómeno que se da en Cazorla y su relación con el teatro en una tierra con 7.500 habitantes. Asier Soria Pérez Actor y director JOSÉ LUIS GONZÁLEZ CAZORLA Lunes, 7 enero 2019, 14:23

Que Cazorla es una factoría incombustible de actores y actrices ya es un hecho constatado y mil veces contado. Su calificativo como 'Ciudad del Teatro' es producto del Festival Internacional de Teatro -que este año ha cumplido las 22 ediciones- pero sobre todo de los grupos de teatro amateurs y de las escuelas y talleres, tanto municipales como en el seno del IES 'Castillo de la Yedra', que se han ido sucediendo desde la década de los 80. Pues bien, Asier Soria es uno de los últimos exponentes de este excepcional fenómeno para un municipio de esta tierra con poco más de 7.500 habitantes.

Tanto el Taller de Teatro 'La Tragantía' como la Escuela Municipal de Teatro, entonces con Arcadio Chillón en la dirección, dejaron en él una huella indeleble. Hasta el punto de querer dedicar su vida a la interpretación yéndose de Cazorla para continuar sus estudios en la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga y, a continuación, seguir formándose con distintas figuras del cine y la televisión en multitud de cursos y castings. Pese a su juventud -23 años-, ya ha protagonizado varias obras de teatro y cortometrajes, ha participado en series de televisión como 'Cuéntame cómo pasó' y ha aparecido en varios anuncios publicitarios. Ahora está inmerso en su proyecto más personal, el cortometraje 'El tiro por la culata', con el que ha querido implicar a su ciudad, a Cazorla, hasta poner 'patas arriba' su centro urbano.

-Un actor como tú, ¿por qué se plantea realizar este corto tan complicado, que implica bloquear el centro de la ciudad y la participación de varias decenas de cazorleños y cazorleñas?

LAS CLAVES «En el Campus de Cine 'Miguel Picazo' del pasado año, nació el guion con el que hemos trabajado» «Trataremos de hacer una presentación para los patrocinadores (...); en cualquier caso, estrenaremos a lo largo de este año»

-Creo que lo primero tienen que ser las ganas. Si hay una necesidad que te mueve a contar algo, ya está dado el primer paso; después, hay que darle forma a ese 'algo'. Tenía curiosidad por verme en la piel de quien dirige, escribe o produce su propio cine. Esa fue mi meta. Aquí mismo, en el Campus de Cine 'Miguel Picazo' del pasado año, nació el guión con el que hemos trabajado. Crearlo con grandes del cine como Pablo Berger o Gracia Querejeta y pulirlo con sus consejos siempre ayuda y motiva para embarcarse en una idea así. Tenía mucha ilusión y quería evitar que fuese un texto más que se queda en un cajón, así que estuve hablando durante meses con instituciones, empresas y profesionales del cine, y poco a poco fui convenciendo a las personas necesarias para poder arrancar. Pero, sobre todo, he podido meterme en este embrollo gracias a haberme rodeado de un equipo maravilloso que me ha enseñado y que estaba dispuesto a participar en este pequeño proyecto. Es muy complicado mencionar a todas las personas que han colaborado de alguna manera, pero podría mencionar a Ricardo López, Ainhoa Bayano, Seba Manjón, Cristina Rodríguez, Antonio Moreno, José San Antonio, Juangi Jara, Esteban Plaza, Pepe Moreno, 'Tito Boli', Ana Vilches y una multitud de jóvenes y mayores que componía la figuración.

-¿Con qué complicaciones te has encontrado?

-Han sido muchos y variados los inconvenientes que nos hemos ido encontrando, pero la satisfacción por superarlos ha sido enorme. A lo que yo estoy acostumbrado es a recibir un texto, trabajarlo en casa, crear un personaje y actuar; que no siempre es fácil, pero es lo que llevo haciendo desde que entré en este universo. Por eso, desde este lado del escenario me resultaba complicado absolutamente todo. Sin duda, a partir de ahora entenderé mejor a quien en adelante me dirija, y esto tiene un valor enorme.

-¿Cuál es la fecha programada para el estreno?

-No puedo adelantar una fecha. Trataremos de hacer una presentación para los patrocinadores y para quienes han colaborado. En cualquier caso, estrenaremos a lo largo de este año.

-¿Con qué ilusión lo produces? Es decir, ¿dónde te gustaría que se exhibiera o concursara?

-Mi objetivo es presentarlo a todos los concursos y festivales de cortometrajes que podamos a nivel nacional y latinoamericano: el festival de Cine de Málaga, el concurso de cortometrajes de Radio Nacional... Pero conste que grabarlo, llevar a cabo mi idea, era el principal objetivo; y ya es una realidad, así que todo lo que venga será emocionante. Además, hoy día Internet es una monumental herramienta para llegar a más gente, por lo que cuando lo publiquemos oficialmente intentaremos hacer uso de ella. Al fin y al cabo, cuando se produce cualquier material artístico se hace con el objetivo de transmitir un mensaje, y a cuantas más personas llegue, mejor.

-Has implicado al Ayuntamiento, a empresas y a multitud de vecinos, ¿has notado su calor?

-Sin ese apoyo hubiera sido imposible llevarlo a buen puerto. Uno no puede abordar algo así si no gozas de algún respaldo. Tengo la suerte de que mucha gente se ha puesto a tirar del carro conmigo, y lo agradeceré siempre. A Cazorla le gusta la cultura y se ha visto que aquí es posible cortar varias calles, involucrar al Ayuntamiento, conseguir que la Caja Rural de Jaén otorgue el permiso para simular en su oficina un atraco -¡a un banco!-, contar con más de cincuenta personas para algunas escenas en pleno centro de la ciudad, movilizar al Hotel Ciudad de Cazorla para poder grabar ahí las secuencias interiores, lograr la cesión de vehículos policiales y el vestuario de la Policía Local, conseguir alguien que te diseñe el vestuario del protagonista o que confíe en ti para prestarte equipo profesional de cine. Si con todo esto no notara el calor de la gente tendría un serio problema.

-¿Cuáles crees que son las claves para que tantas personas de este municipio se dediquen de un modo u otro al mundo de las artes escénicas o al de la gran pantalla?

-Cazorla ama la cultura, y sus vecinos somos afortunados por poder crecer en este ambiente. Creo que sembrar esa semilla durante tantos años ofrece como fruto varias generaciones que han nacido empapadas de música, teatro, danza, cine, pintura, etc. De aquí que muchos y muchas contemplemos alguna variante cultural como una manera de vivir, hacer de ella nuestro oficio por muchas que sean las dificultades. Y este es un buen momento para agradecer el trabajo de Arcadio Chillón o de Xtóbal, porque crecimos culturalmente con ellos; así como el esfuerzo que ya hiciera Paco Zaragoza y que hoy continúa Ana Vílches.

-Háblanos de tus proyectos

-Me encanta descubrir esta profesión poco a poco. De momento, trato de seguir creciendo como actor. Soy muy joven y mi único objetivo es seguir viviendo de algo que me apasiona. En lo más inmediato seguiré en Madrid porque es donde más oportunidades tenemos los actores y actrices, y mucho más hoy con las nuevas plataformas digitales. De ahí que ahora me acerque más al mundo del cine y las series de televisión.