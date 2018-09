Cárcheles abre hoy una actividad de muralismo incluida en 'Abierto al arte' Detalle de la Huerta de Los Frailes, en Los Cárcheles, en una imagen de archivo. / IDEAL Esta iniciativa, que arrancó centrada en el mundo de la escultura al aire libre, abre su espectro con esta nueva propuestas artística A. ORDÓÑEZ JAÉN Martes, 11 septiembre 2018, 00:39

El proyecto 'Abierto por Arte, que organiza la Asociación Huerta de los Frailes y el Ayuntamiento de Cárcheles, con la colaboración de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada, arranca hoy el bloque destinado al muralismo, dentro de la tercera edición de esta iniciativa cultural.

Como señalan los organizadores del proyecto, lo que desde el principio solo fue un proyecto para escultura al aire libre, en la edición de 2018 ha abierto sus puertas a los pintores. Ya en el mes de mayo acogió a diez artistas para pintura al aire libre. Ahora son cinco muralistas procedentes de Sevilla, Bilbao, Cuba y El Salvador, cuyas obras fueron previamente seleccionadas y que tendrán hasta el martes 18 de septiembre para ejecutarlas en las fachadas del municipio de Carchelejo. Los artistas participantes dispondrán de beca de alojamiento, manutención y materiales.

Sin premios

'Abierto por Arte' no es un concurso, ni existen premios que no sean las becas para la residencia artística. Ejecutados los trabajos, éstos permanecerán para el disfrute público en el pueblo o en la Huerta de los Frailes, donde pasan a formar parte de la colección de exposición de escultura contemporánea, la pinacoteca municipal o la decoración de fachadas en el pueblo de Carchelejo. La filosofía de esta iniciativa es promocionar los encuentros de creadores en un espacio rural que apuesta por el arte plástico como forma de expresión, aunque los organizadores no descartan, en el futuro, ir ampliando las disciplinas artísticas participantes, como la música, el teatro, la fotografía, el grabado y la literatura.

Respecto a los artistas que se dan cita en la actividad que arranca hoy, son Claudia Calvo, joven artista, estudiante en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, que ya participó en una convocatoria de pintura rápida el pasado mes de mayo, organizada por el colectivo; Yoel Bullaudy, pintor cubano, residente en la España, graduado por la Academia Nacional de Bellas Artes San Alejandro, Cuba; Javier Zamora, otro artista cubano residente en El Salvador, y conocido ya dentro del proyecto 'Abierto por Arte, por su participación en la primera edición, con una escultura, y que se atreve ahora con el mural. Del mismo modo, acude Jasone Merino, llegada desde Bilbao, y que se dedica profesionalmente al escaparatismo y a la cerámica; y finalmente, Roberto Garriga, otro artista cubano que llega a la provincia expresamente para participar en este proyecto.