En busca de los ecos de Miguel Hernández por Jaén

Este año se ha cumplido el 115º aniversario del nacimiento del poeta Miguel Hernández y con ese motivo la Diputación de Jaén ha organizado varias ... visitas teatralizadas bajo el título 'Ecos de Miguel Hernández en Jaén'. La primera de ellas ha tenido lugar este lunes, con inicio en los jardines traseros del Palacio Provincial y fin en el antiguo Hospital de San Juan de Dios.

Esta es «la primera vez que celebramos un paseo teatralizado por distintos puntos de Jaén», ha explicado la diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, quien se ha mostrado «muy satisfecha» por la respuesta del público a esta propuesta que se desarrolla por parte de la Fundación Legado Literario Miguel Hernández de la mano de la Diputación de Jaén.

Estas visitas teatralizadas se celebran hoy y mañana martes, aunque el éxito de acogida ha sido tal que permitiría hacer más, «así que habrá que buscar nuevas fechas», en palabras de Colomo. Ha enmarcado esta actividad en la apuesta que hace la Diputación para poner en valor la figura de Miguel Hernández, «uno de nuestros poetas más universales», del que se custodia su legado en Jaén. «Cuando adquirimos estos fondos nos comprometimos a llevar a cabo todas aquellas actividades que fuera posible para difundir la figura y la obra de Miguel Hernández», ha recordado.

La diputada ha agradecido igualmente el trabajo que se realiza desde la Fundación Legado Literario Miguel Hernández. Su director, José Antonio Martínez Liébana, también ha participado en esta actividad junto con el alcalde de Jaén, Julio Millán, y la concejala de Educación, Eva Funes, entre otros.

Relación con Jaén

Baraka Project y la guía turística Eva de Dios han guiado a los asistentes por el casco histórico de la capital en este recorrido donde se ha explorado la vida del poeta y Josefina Manresa, su relación con tierras jienenses y el legado que dejaron.

Durante su estancia en Jaén, Miguel Hernández escribió algunos de sus poemas más señalados recogidos en su libro 'Viento del pueblo'. Uno de ellos es 'Aceituneros', que da letra al himno oficial de la provincia.