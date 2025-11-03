Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Inicio de la visita teatralizada. Ideal

En busca de los ecos de Miguel Hernández por Jaén

La Diputación organiza visitas teatralizadas para conmemorar el 115º aniversario de su nacimiento

A. C.

Jaén

Lunes, 3 de noviembre 2025, 20:30

Comenta

Este año se ha cumplido el 115º aniversario del nacimiento del poeta Miguel Hernández y con ese motivo la Diputación de Jaén ha organizado varias ... visitas teatralizadas bajo el título 'Ecos de Miguel Hernández en Jaén'. La primera de ellas ha tenido lugar este lunes, con inicio en los jardines traseros del Palacio Provincial y fin en el antiguo Hospital de San Juan de Dios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Real Jaén saca su espíritu guerrero para empata 1-1 con la Deportiva Minera
  2. 2 Fallece un trabajador al precipitarse de un tejado en Úbeda
  3. 3 Vahídos, mareos y desmayos causan revuelo en el cementerio parroquial de Bailén
  4. 4 Tumbas rupestres revelan la existencia de una comunidad mozárabe en la sierra
  5. 5 El día 9 de noviembre habrá otra manifestación contra la planta de biogás
  6. 6

    Más allá de la Ciudad de la Justicia: lista de sedes «pendientes» en Jaén
  7. 7

    El Real Jaén saca su espíritu guerrero para empata 1-1 con la Deportiva Minera
  8. 8 El buzo fallecido en la presa del Rumblar realizaba trabajos para la CHG
  9. 9 Jaén Solidario busca un nuevo local para seguir ayudando a los necesitados
  10. 10 El buzo fallecido en la presa del Rumblar realizaba trabajos para la CHG

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal En busca de los ecos de Miguel Hernández por Jaén

En busca de los ecos de Miguel Hernández por Jaén