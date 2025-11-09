Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Un momento de la obra 'Viejos tiempos'. J. L. G.

La burguesía londinense de los 70 aterriza en el FIT Cazorla con 'Viejos tiempos'

Ernesto Alterio, Marta Belenguer y Mélida Molina protagonizan esta obra de Harold Pinter que está dirigida por Beatriz Argüello

José Luis González

Cazorla

Domingo, 9 de noviembre 2025, 18:09

Comenta

Madrid, o mejor dicho, el teatro que desde hace un tiempo es de uso común en los grandes escenarios de la capital del Reino, volvió ... a hacerse presente en 'provincias', más concretamente en el Teatro de la Merced de Cazorla. Autor angloamericano, preferiblemente fallecido, de carrera exitosa durante el siglo XX –mucho mejor si luce un Nobel-, burgués y relator de historias de la burguesía capitalina inglesa o norteamericana. En las que coexisten personajes urbanitas muy complejos y acomplejados, liberales –en ocasiones, falsamente- y frecuentemente inmersos en tratamientos psicológicos, muy del estilo cineasta de Woody Allen pero exentos de su fina ironía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    De policía denunciado a denunciante de los presuntos amaños
  2. 2

    Real Jaén contra Linares: el derbi que vuelve un lustro después
  3. 3 Las empleadas del servicio de ayuda a domicilio se rebelan en Andújar contra la precariedad
  4. 4 El ganadero Fernando Cuadri imparte una lección magistral sobre el toro y la vida
  5. 5 El Otoño Cofrade liga la cultura al mundo de la religión en la ciudad
  6. 6 «Destacada presencia» de la provincia de Jaén en la nueva dirección del PP-A
  7. 7 Crecen las voces en contra de la planta de biogás en la zona
  8. 8

    Protesta jienense en alto contra los «recortes» en la sanidad pública
  9. 9 Un Renault 4CV, un Alpine A610 Evolution, maquetas o motores míticos de Fórmula 1: Una subasta insólita de Renault
  10. 10 Un canto al sabor puro del olivar en la Fiesta del Primer Aceite de Jaén

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La burguesía londinense de los 70 aterriza en el FIT Cazorla con 'Viejos tiempos'

La burguesía londinense de los 70 aterriza en el FIT Cazorla con &#039;Viejos tiempos&#039;