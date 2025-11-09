La burguesía londinense de los 70 aterriza en el FIT Cazorla con 'Viejos tiempos'

Madrid, o mejor dicho, el teatro que desde hace un tiempo es de uso común en los grandes escenarios de la capital del Reino, volvió ... a hacerse presente en 'provincias', más concretamente en el Teatro de la Merced de Cazorla. Autor angloamericano, preferiblemente fallecido, de carrera exitosa durante el siglo XX –mucho mejor si luce un Nobel-, burgués y relator de historias de la burguesía capitalina inglesa o norteamericana. En las que coexisten personajes urbanitas muy complejos y acomplejados, liberales –en ocasiones, falsamente- y frecuentemente inmersos en tratamientos psicológicos, muy del estilo cineasta de Woody Allen pero exentos de su fina ironía.

Como ocurre con el escritor inglés Harold Pinter y su obra 'Viejos tiempos', que obtuvo gran éxito en su país natal y en el Broadway neoyorkino, y cuyo título no pude ser más acertado una vez cumplido ya el primer cuarto del siglo XXI. Sobre todo en España, un país cuyo parecido en 1971 al Londres o el Nueva York de la época es el de un huevo con una castaña. Por lo que las constantes referencias a la música o a la intrahistoria social londinense de los 60 o 70 del siglo pasado, más allá de las páginas del libro, se diluyen en un vaso lleno hasta el borde de la vanidad y el neointelectualismo capitalino de hoy. Quizás –no es atrevido aventurar- incluso de poco interés para el público 'llano' del Teatro La Abadía de Madrid.

Montaje

Dicho lo cual, el montaje de Entrecajas Producciones y Teatro La Abadía, dirigido por Beatriz Argüello y protagonizado por Ernesto Alterio, Marta Belenguer, Mélida Molina, estuvo dominado por la calidad escenográfica de la propuesta y el buen hacer de sus intérpretes. Con una iluminación –elaborada por Paloma Parra- muy medida y acertada para los distintos ambientes de una casa de la alta burguesía en un entorno idílico de la costa inglesa, así como para la tensión argumental en determinados puntos del desarrollo de la obra.

En la que se cuenta la relación de pareja de los moradores de esa casa, Kate -Mélida Molina- y Deeley -Ernesto Alterio-, que tambalea con la visita de Anna -Marta Belenguer-, vieja amiga de Kate y llegada desde Italia. La intensa relación entre las dos mujeres en su periodo estudiantil, conocida ahora por Deeley, le deja desconcertado y saca a pasear sus fantasmas y sus más bajos instintos. Y lo que comienza siendo una visita y una conversación corriente entre amigos o conocidos, acaba convirtiéndose en un maremágnum de reproches y amargura.

Sin que el espectador pueda permanecer ajeno al transcurso argumental, a riesgo de perderse en el camino. Sobre todo al final, momento en el que el público –quien haya aguantado atento- ha de hacerse su composición de lugar y entresacar su propia visión sobre esos acontecimientos que parecen ser distintos en función de quién relate el desenlace.