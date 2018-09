El británico Darrel Higham encabeza el brillante cartel del X Alligator Rockin Concierto de una anterior edición del Festival Alligator. / IDEAL Se celebrará a partir de mañana jueves en la capital, con un completísimo cartel de actividades totalmente gratuitas ANTONIO ORDÓÑEZ JAÉN Miércoles, 12 septiembre 2018, 00:31

Miles de personas, tanto de la ciudad como llegadas de distintos puntos del país, disfrutarán de la décima edición del Alligator Rockin, que este año regresará al Paseo de las Bicicletas del Parque de la Concordia con un brillante cartel que encabeza el músico británico Darrel Higham. El concejal de Juventud y Participación Ciudadana, Manuel Heras, acompañado por miembros de la asociación Rock Me Babe de Jaén, presentaron ayer esta nueva convocatoria, que se celebrará los días 13, 14, 15 y 16 de septiembre.

Alligator Rockin es un festival consolidado a nivel provincial, regional y nacional e, incluso, «me atrevería a decir que es el festival más importante de este estilo musical en España que permitirá disfrutar durante cuatro días en Jaén capital de la mejor música rockabilly», resaltó Manuel Heras. En este sentido, indicó que, a estas alturas, «nadie duda de la fortaleza y la proyección del Alligator Rockin», un festival que llenará de «grandes emociones» el Parque de la Concordia y el resto de escenarios «con la presencia de grandes grupos y artistas». Heras agradeció a la asociación Rock Me Babe la apuesta por este festival que en los últimos años ha crecido «enormemente» y por confiar en el Ayuntamiento y en la ciudad de Jaén para su puesta en marcha y posterior desarrollo hasta llegar a su décima edición.

El presidente de la asociación Rock Me Babe, Salvador Navas, aseguró que este año, con motivo de décimo aniversario, el festival contará con un electo de bandas «muy importante». Entre ellas, resaltó la presencia de la estrella inglesa Darrel Higham, reconocido como el mejor guitarrista de r´n´r, que actuará con su banda el sábado. No obstante, desde el jueves, y en diferentes escenarios como la plaza situada detrás de la Catedral en la calle Ramón y Cajal, se podrá disfrutar del «mejor rockabilly con la presencia de grupos jienenses y de otras bandas procedentes de España y otros países». Los conciertos son gratuitos y dirigidos a todos los públicos, «con la intención de pasar unos días de convivencia acompañados de la familia y el mejor rockabilly».

Exhibición de baile

Por su parte, José Fernando Cabrera, secretario de la asociación, destacó de ese programa una de las novedades, una exhibición de baile, concretamente de lindy hop, una evolución del jazz y el charlestone de los años 20 que se empapó del swing de los cincuenta. Jaén Jazzy es el colectivo que colabora en la organización de esta propuesta. Del mismo modo, Cabrera, en relación a la calidad del cartel, señaló que es un lujo contar con el británico Darrel Higham en esta edición, y recordó que la última vez que estuvo en España, concretamente en Madrid, actuó en solitario, con una entrada de 38 euros, y en este caso será gratis, y contando en el cartel con ocho bandas más. Precisamente, el resto de bandas que integran el cartel son Cat club, The Radions, Ro & The Skullboys, Troupers Swing Band, Santa Rosa (banda jienense que presenta su primer trabajo), Scorcia and the Rusafians y The Gold Diggers.

Respecto a la participación, los organizadores destacan que en las últimas ediciones se ha registrado una participación de unas 3.000 personas, contando la rotación de las distintas jornadas. En este caso esa afluencia de público está asegurada, sobre todo si se tiene en cuenta la alta ocupación hotelera prevista en la ciudad para esos días.