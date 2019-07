Bluescazorla celebra sus bodas de plata Participantes en la presentación del cartel de la edición número 25 de Bluescazorla. / IDEAL El festival reunirá a miles de personas en el municipio serrano desde el próximo jueves hasta el domingo | El cartel de este año propone leyendas del blues que ya han estado en Cazorla y proyectos originales y bandas con proyección J. L. GONZÁLEZ Cazorla Martes, 9 julio 2019, 01:43

El Festival Bluescazorla cumple 25 años y para celebrarlo, se mira al espejo con un cartel muy puro, con leyendas del blues, bandas que ya han pisado el escenario cazorleño y sin olvidar los proyectos originales y las bandas del mañana. El vicepresidente segundo y diputado de Promoción y Turismo en funciones, Manuel Fernández, presentó ayer junto al alcalde de Cazorla, Antonio José Rodríguez, esta nueva edición que se celebrará entre los días 11 y 13 de julio y que forma parte de la acción promocional 'Jaén en julio', impulsada por la Diputación de Jaén. «El gran núcleo del que surge la Cazorla cultural, moderna, diversa y dinámica de hoy es el Bluescazorla, el gran festival de blues de este país, que atrae cada vez a más visitantes y que consigue fidelizar. Blues y Cazorla se retroalimentan año a año hasta el punto de encontrarse unidos en una fusión que llena de seguidores y visitantes la sierra», destacó Manuel Fernández.

En este sentido, el diputado de Promoción y Turismo en funciones puso en valor el esfuerzo del ayuntamiento y de los patrocinadores privados por apostar por este festival también en los años de crisis, y ha recordado que la cita cazorleña fue de las pioneras en la acción promocional de 'Jaén en julio'. «Una estrategia que nació hace 18 años junto a los festivales pioneros del julio jienense entre los que estaba el Bluescazorla. Desde entonces sabíamos que sumando somos más y mejores, y que la estrategia de promoción conjunta daría sus frutos. Hoy, estamos ante festivales que son únicos en sus estilos, a través de los que los ayuntamientos y la Diputación intentamos aumentar las cifras turísticas de la provincia en un complicado mes para Jaén».

El alcalde de Cazorla, Antonio José Rodríguez, remarcó que «esta edición es una de las más puras en blues de las últimas, haciendo un guiño a sus comienzos. Si bien, el hecho de que sea el 25º aniversario no es más que un año más de blues en Cazorla, porque no olvidemos que la edición 19ª fue la que contó con el reconocimiento al mejor festival internacional de blues». Respecto al éxito y peculiaridades de Bluescazorla, el alcalde del municipio dijo que «el escenario no es un estadio o un recinto, sino que es el propio casco urbano de un municipio turístico». En esta línea, Antonio José Rodríguez apuntó que más del 50% son visitantes que repiten, lo que demuestra que este festival fideliza a su público.

Cartel muy puro

Christopher Ortiz, como miembro de la organización, explicó la programación de esta edición y ha explicado que «la idea inicial era conseguir la magia que siempre ha habido en Bluescazorla, con un cartel muy puro, siendo lo más respetuosos con el género, y volver a traer leyendas que ya han estado en el festival como Duke Robillard o Little Charlie, además de plantear proyectos más originales, como reunir a la Caledonia Blues Band, para muchos, el conjunto de blues más importante del país». De hecho, Chris Ortiz recordó que «Caledonia, junto a la Blues Band de Granada, formaron parte de la primera edición del Bluescazorla y que sus miembros en solitario también han estado en este festival. Ahora hemos logrado juntarlos después de 22 años».

Por último, la responsable de eventos comerciales de Cruzcampo para Jaén, Granada y Córdoba, Esther Cabrera, indicó que «es un orgullo para Cruzcampo seguir patrocinando este gran evento que se celebra en un pueblo tan espectacular como Cazorla».

Entre las novedades de esta edición, que arranca el jueves con las actuaciones en la plaza de toros de John Primer, Maceo Parker, Caledonia Blues Band y Watermelon Slim, destaca la incorporación como escenario del Teatro de la Merced, donde se impartirán masterclass de guitarra y armónica, tanto en nivel de iniciación como de perfeccionamiento. Tail Dragger & Rockin Johnny, Sugar Ray & The Bluestones with Little Clarlie B. & Duke Robillard, Corey Harris, Will Jacobs & Marcos Coll y Featuring Keith Dunn pondrán el broche de oro, en la madrugada del sábado al domingo, de esta edición especial del Bluescazorla.