BluesCazorla Blues Battle se inicia con el premio a la salas de conciertos Responsables de salas de conciertos de Jaén, premiados por el festival. / IDEAL Ya por la tarde, los pubs Red Rocket, Tito Boli Café, Lusco Taberna, Rick's Café y Taberna de Chema acogieron la primera jornada de conciertos con las 30 bandas participantes JOSE LUIS GONZÁLEZ Cazorla Jueves, 11 abril 2019, 23:43

El Patio del Ayuntamiento de Cazorla fue el escenario elegido para la presentación de la cuarta edición del concurso BluesCazorla Blues Battle, que se celebrará hasta mañana sábado con la participación de 30 bandas llegadas desde distintos puntos del territorio nacional. Todas se dieron cita en este acto en el que también se aprovechó la ocasión para entregar el I Premio 'Bluescazorla Blues Battle' a las salas de conciertos de la provincia de Jaén, más concretamente a las salas de la capital Sala Kharma, Rock States Pub y La Fábrica del Arte; las baezanas Café Central Baeza y Teatro de Baeza; la ubetense La Tetería (Tea & Music); y la bailenense Sala Cambalache. Ya bien avanzado el mediodía el acto de presentación finalizó con el concierto de Tremendo Road, banda que se alzó con el segundo puesto en la pasada edición, ganándose su participación en BluesCazorla 2018.

Por la tarde y sin solución de continuidad comenzaron los conciertos en los pubs que colaboran con el BluesCazorla Blues Battle, con horario intensivo de 4 a 10 de la noche en unos casos y de 6 a 12 en otros. En el Red Rocket tocaron Ramen!, Steel Horse, La Banda Juárez, Fraggle Blues, Rockeros de Amberes y Quántica 4; en Tito Boli Café, Billy Monkeys, Bluefoxy Blues Band, Gatomojado, Rien de Rien, Texas Resaca Blues y Plata; en el Lusco Taberna, Los Fractales, The Black Holes, Sotormy Thursdays, Buscarruinas, The Bueno y Tyrano Banderas; en la Taberna de Chema, Chris Alan & Troublues, La Mano de Bud Spencer, Boviván, David El Cuerdas & K'Landrakers, The Rogers y Minutos Robados; y el Rick's Café, José Campuzano & BB Drum, Rusty River, The Fixed, Rolenzos, Guanipa King Band y Curro Mena.

Cada uno de las bandas que compite tocará en locales distintos cada día del concurso

Hoy serán los mismos escenarios los que se abran para la segunda jornada del concurso, pero cada una de las bandas tocará en otro distinto al de ayer. Al ser viernes, se espera aún más presencia de público para premiar con su aplauso a los músicos que compiten, pero también a la organización y a los pubs que colaboran anualmente con este evento. Otro modo que ha inventado Cazorla para vestirse de blues y, en esta ocasión, para preparar como merece el 25 Aniversario de BluesCazorla.