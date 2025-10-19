Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La Banda Municipal ofrece un concierto en la calle Bernabé Soriano. IDEAL

La Banda Municipal de Jaén llena La Carrera con dos conciertos por la Feria

El primer espectáculo estuvo dedicado al pasodoble taurino, mientras la segunda jornada se centró en la zarzuela

Ideal

Jaén

Domingo, 19 de octubre 2025, 19:38

La Banda municipal de música de Jaén tomó gran protagonismo en la recta final de la Feria de San Lucas con dos conciertos especiales a las 12 del mediodía que llenó de público la calle Bernabé Soriano, tanto el sábado, 18, día del Patrón, como el domingo.

Ambos conciertos estuvieron dirigidos por la titular Juany Martínez de la Hoz. El recital ofrecido el sábado estuvo dedicado al pasodoble taurino con un programa en el que destacó la interpretación de las chumbelerías de Cebrián, y otras piezas como 'Amparito Roca' de J. Texidor; 'Domingo Ortega', de Ledesma y Oropesa, 'Gitana del Albaicín' y 'Ecos Españoles' de P. Marquina, o 'Gallito Chico' de M. San Miguel, entre otros.

Este domingo el concierto se ha dedicado a la zarzuela con un programa interpretado, como siempre, con maestría por los excepcionales músicos de esta agrupación musical municipal que han tocado piezas tan populares como 'La verbena de la Paloma', de Bretón, 'Doña Francisquita' de A. Vives, 'Agua, azucarillos y aguardiente' de Chueca, o 'La Chulapona' (Mazurca de la Comedia Lírica) de F. Moreno Torroba, entre otros.

