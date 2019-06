Bagá cuenta sus secretos Pedro Sánchez y alumnos de la Escuela Cruzcampo brindan con un botellín de El Alcázar. / IDEAL El cocinero Pedro Sánchez participó en uno de los cursos gratuitos que imparte la Escuela de Hostelería Cruzcampo J. E. P. Jaén Jueves, 13 junio 2019, 00:47

Pedro Sánchez, el chef que ha logrado que Jaén encuentre su merecido hueco en el firmamento de las estrellas Michelin, visitó ayer la Escuela de Hostelería Fundación Cruzcampo para compartir los secretos de su cocina. Esta sesión, que supone la segunda jornada del ciclo de talleres gratuitos 'Cocina con Escuela', es una prueba de la cercanía que la Escuela mantiene con el sector profesional, acercando a sus aulas a los profesionales más reputados. Como resultado de esta formación eminentemente práctica y afín a las últimas tendencias hosteleras, sus alumnos cuentan con una tasa de empleabilidad superior al 80%.

La jornada también contó con numerosos aficionados al mundo de la gastronomía, que no quisieron perder la oportunidad de escuchar la experiencia del reputado chef del restaurante Bagá. La pasión de Pedro Sánchez por la cocina y su apuesta por la humildad, la constancia y la preparación fueron las protagonistas de una charla magistral en la que se dirigió a los alumnos insistiendo en «la necesidad de formarse para esta profesión, tanto si queréis estar en la élite de la gastronomía como si decidís no hacerlo. Aprovechad la formación de esta Escuela, en la que me siento como si estuviera en casa, ya que mi jefe de sala estudió aquí».

Tras la clase magistral, los alumnos homenajearon al chef andaluz con un almuerzo maridado con cerveza, que ha sido elaborado y servido por ellos mismos. En la mesa, El Alcázar fue la gran estrella de un menú que incidió en los nexos que unen a la Fundación Cruzcampo y a su Escuela de Hostelería con Jaén. Esta cerveza de calidad, con identidad propia y originaria de Jaén, fue una de las novedades presentadas por Heineken España en 2019 y su esperado relanzamiento ha supuesto todo un hito entre la sociedad jienense. Así, nueve décadas después de su creación, la compañía ha recuperado una marca mítica y muy querida, reinventándola con maestría para seguir elaborándola en la fábrica que la vio nacer: la planta jienense de La Imora.

Dirigido a jóvenes de 17 a 25 años con interés por la hostelería, el curso de Técnico en Restauración de la Escuela de Hostelería Fundación Cruzcampo ofreció una visión completa del sector con prácticas diarias en cocina y sala. Su programa formativo, que se renueva cada año e incorpora la visión profesional de los mejores restauradores del país, pretende convertir la vocación de muchos jóvenes en su profesión. En apenas unas semanas sus alumnos podrán poner en valor todo lo aprendido en este curso durante sus prácticas en establecimientos hosteleros. Serán tres meses de intenso aprendizaje en algunos de los restaurantes más prestigiosos de toda España, entre los que figuran el del propio Pedro Sánchez, Bagá; el restaurante Choco, de Kisko García; o Mugaritz, de Andoni Luis Aduriz.

Referente en la hostelería

La Escuela de Hostelería Fundación Cruzcampo se ha convertido en un referente en hostelería. En Jaén, ofrece a sus alumnos la oportunidad de sorprender a los comensales del restaurante-escuela de La Casería de las Palmeras con una propuesta gastronómica local en la que lo tradicional se reinventa con técnicas creativas. Además de la formación diaria en cocina y sala, los alumnos disfrutan de talleres especializados, visitas a empresas agroalimentarias y masterclasses a cargo de chefs de reconocido prestigio, como la que han disfrutado hoy de la mano de Pedro Sánchez. El periodo de admisión para el próximo curso, que cuenta con plazas limitadas, ya está abierto.