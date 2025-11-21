La Asociación Lola Torres homenajea a los que han hecho posible un proyecto que cumple 50 años

La Asociación Provincial de Coros y Danzas 'Lola Torres' ha celebrado este viernes su 50º aniversario en el Edificio de la Antigua Escuela de Magisterio, ... un acto que ha destacado por su emotividad. Fue una ocasión para reconocer la labor desarrollada por este colectivo para preservar y difundir el folclore une y representa a todos los jienenses.

El acto arrancó con la conferencia 'Patrimonio cultural y léxico: Lola Torres en prensa histórica giennense', a cargo de Marta Torres Martínez. Después se proyectó el vídeo '50 años de la Asociación Lola Torres contada por sus protagonistas' y un reconocimiento a miembros de juntas directivas. Tras la intervención de la presidenta y la proyección de un trailer documental sobre Pilar Sicilia, se cerró el acto con la interpretación del 'Bolero de Jaén' y del 'Himno a Jaén'.

Acertó la presidenta, Desirée Amaro, durante la presentación del evento, pues avisó de que este acto era una excusa más para «para reencontrarnos, compartir, revivir y rendir homenaje a todas las personas que han hecho posible que la Asociación 'Lola Torres' siga danzando con fuerza y alma».

Es por ello que se aprovechó para, además de ver y escuchar a sus protagonistas en primera persona, rendir homenaje a personas que tras pasar por diferentes juntas directivas han hecho que con su compromiso, y su trabajo de manera altruista y generoso, la Asociación esté tan viva a día de hoy. Entre otras, se recordó la labor desempeñada por personas tan emblemáticas como José Sapena, Rafael Palomino káiser, Fernando Lorite, Rufino Cevidanes Delgado, Pilar Sicilia de Miguel, Araceli Vida Arroquia, Antonio García García o Tomás Moreno Bravo.

El alcalde de Jaén, Julio Millán, acompañado por la Primera teniente de alcalde y concejala de Cultura, Turismo y Patrimonio Histórico, María Espejo, así como por el Cuarto Teniente de alcalde, Luis García Millán, y la edil de Deportes, Beatriz López, asistieron al acto, donde el primer edil puso en valor la trayectoria de medio siglo de la asociación.

«Constituye un ejemplo de cincuenta años de construcción de la identidad de Jaén; un trabajo sostenido que ha convertido a Lola Torres en guardiana indiscutible de una parte esencial de nuestra memoria colectiva, nuestras tradiciones y nuestra forma de ser».

Millán ha subrayado que «la identidad de un pueblo se sustenta en sus creencias, valores, experiencias y tradiciones» y que la asociación ha sabido custodiar ese legado con rigor y sensibilidad durante cinco décadas. «Cada recuerdo, por pequeño que parezca, es un hilo que teje nuestra historia cotidiana y que se convierte en historia con mayúsculas de Jaén».

Este sábado se celebrará una comida de convivencia con antiguos y actuales miembros de la Rondalla y el Grupo de Danza; más de 120 personas que han pasado y han sido parte de la familia de la Asociación 'Lola Torres' durante ese medio siglo.