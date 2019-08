Antología de Manzanares Manzanares y Pablo Aguado salieron a hombros del coso de Santa Margarita. / ENRIQUE Salió a hombros con Aguado en la última corrida de la feria de Linares ÁNGEL A. DEL ARCO Linares Viernes, 30 agosto 2019, 02:13

La noticia de la tarde de ayer no fueron las orejas que se cortaron, ni el final feliz con la Puerta Grande que consiguieron Manzanares, tras una obra de arte, y Pablo Aguado. La gran noticia fue la espectacular entrada que registraron los tendidos del viejo y a la vez maravilloso coso de Santa Margarita de Linares. Un lleno casi total, faltando muy poco para colgar el deseado y cada vez menos frecuente cartel de 'no hay billetes'.

Lo vengo diciendo: la feria taurina de este año ha caído muy bien en todos los sentidos. Se ha conseguido estabilidad empresarial y la presencia de Juan Reverte en las últimas ediciones ha venido muy bien, subiendo el nivel del serial, aguantando las dificultades al principio con un solo festejo, soportando el malestar del aficionado linarense - entendible por otro lado - a sabiendas de que era lo lógico y lo que necesitaba en ese momento la feria taurina de San Agustín.

Este año era el momento de apostar y volver a las dos corridas, algo que ha sabido reconocer el aficionado en general, volviendo a la plaza, a sus tendidos, generando un ambiente que empieza a parecerse a cuando Linares era protagonista de un serial con varios festejos y referencia del mundo de los toros en los últimos días del mes de agosto.

Es el momento ideal para recuperar el prestigio de la feria de Linares. La gente tiene ganas de toros, se nota, generando ese ambiente único y especial, viviéndose desde por la mañana largas colas en las taquillas y en las puertas de los corrales.

La tarde de anteayer fue realmente importante, la entrada de público fue sintomática, el cartel era bueno, aunque, por decirlo de alguna manera, el más flojo. Sin embargo, la respuesta fue sorprendente, doy fe. Al hablar con mucha gente del toro, profesionales y aficionados, nadie se esperaba una entrada así. Y es verdad que fallaron los toros, muy por debajo de lo esperado, salvando el festejo la aptitud de los toreros y el rejoneador, Diego Ventura, que rayaron a gran altura, dejando un resultado que fue el mejor aval para el festejo de ayer, viviéndose un ambiente que nos recordó a tiempos pasados, tiempos que estoy seguro volverán, a poco que todos pongamos de nuestra parte.

Está en manos de los profesionales, en Linares hay afición y dónde trabajar, el ambiente en la ciudad lo agradece, sin olvidar el aspecto económico, dónde todos los sectores se benefician.

El festejo

Centrándonos en lo sucedido en el ruedo, la corrida lució el hierro gaditano de Núñez del Cuvillo, correctamente presentados, sin exageraciones, no sobrándole nada, aunque no quiero obviar que este año, después de no sé cuántos, se han lidiado y han salidos por la puerta de chiqueros los toros de las ganaderías inicialmente anunciados en los carteles, a excepción de los de rejones. Algo que ya ni me acuerdo cuándo fue la última vez, siendo de vergüenza lo que sucedía año tras año en los corrales de Santa Margarita. Punto que hay que dárselo a la empresa gestora, Reyna Taurino, y su hombre de cabecera, Juan Reverte, que ha sabido traer a Linares los toros con el trapío y la presencia necesaria para acabar con ese baile de corrales tan indigno y que tanto ha perjudicado al ciclo de San Agustín.

Tres avisos

Ir a ver a 'Morante de la Puebla' se parece a jugar a la lotería, no sabes nunca lo que puede pasar, aunque solo por la posibilidad de que te toque merece la pena la apuesta, a sabiendas de que hay un índice importante de que sea justo lo contrario.

Ver a 'Morante', solo verlo, te reconcilia con el toreo antiguo, añejo, por el que nos hicimos aficionados. Sus trajes de torear, con esas patillas largas y hasta fuera de tipo, con algunos kilos de más, que le dan esa pinta, fuera de los cánones actuales.

Cuando aún había aficionados situándose en sus localidades, salió el primer toro y desde el principio se vio su falta de fuerza y su poca clase y celo. Mucho peor lo vio 'Morante de la Puebla', que directamente se inhibió durante toda la lidia. La faena de muleta fue dos intentos de muletazos y a por la espada, entrando solamente una vez, dejando una media muy caída, casi defectuosa. A partir de entonces, nada, dejó pasar el tiempo en una aptitud vergonzosa. Sonaron los tres avisos, recibiendo una bronca que sonó en todo Linares y parte de la provincia.

Y no tuvo suerte 'Morante' con el cuarto de la tarde, toro sin clase y sin humillar, que dejó hacer poco a un torero que salió con muchas ganas. Lo dicho, el juego de la lotería.

Lo recibió con verónicas sueltas que tuvieron la marca del de La Puebla. Extraordinario fue el quite por chicuelinas rematado con una serpentina. La plaza en pie, la vuelta a la tortilla, aunque el toro no ayudó en el último tercio. El diestro lo intentó en una faena que tuvo más detalles que fundamento, aunque se justificó cambiando la bronca y el enfado por ovaciones. Mató de una estocada, tirando al toro sin puntilla. Cortó una oreja que no paseó ante la división de opiniones de un público al que no se le olvidó lo del primero.

Antología

A José María Manzanares se le conoce bien en Linares, donde se ha disfrutado de su elegante toreo y a la vez de su pasividad en tardes en el que las cosas no salen tan bien. En la de ayer, con su primero, nos encontramos con el mejor Manzanares, empezando por un ramillete de verónicas que salieron cadenciosas, corriendo la mano con suavidad y buen gusto. Viendo la calidad del toro, el alicantino se fue al centro del platillo para brindárselo al público, empezando posteriormente una sinfonía sublime de buen toreo.

¡Qué elegancia en los muletazos de inicio, con algunos trincherazos que sirven para ilustrar las carteleras de las ferias! Su toreo en redondo tuvo ligazón, temple y una despaciosidad en cada muletazo que embelesaron al personal, que disfrutó de una de las faenas del año. El toro respondía a su exigente muleta en una obra de arte difícil de olvidar. Su final de faena ayudado por alto y trincherillas fueron colosales de belleza. Mató de una estocada en la suerte de recibir, tardando en caer en una muerte de bravo ante una gran ovación del público. Cortó dos orejas y el toro debió de recibir los honores de la vuelta al ruedo.

El quinto fue de poca clase, nunca humilló y sin opciones claras para el lucimiento. El torero, sin embargo, no tiró la toalla, haciendo un esfuerzo grande. En banderillas se lució Daniel Duarte, que saludó tras dos buenos pares. Con la muleta hizo Manzanares un gran esfuerzo, intentando tapar en la medida de lo posible los defectos de su oponente. Labor de más mérito que de exquisito toreo, aunque su entrega y disposición fue recompensada por un público, muy entregado. Cortó una oreja tras otra gran estocada que tiró al animal sin puntilla, rematando una gran tarde y se postula como el próximo ganador del trofeo 'Manolete'.

Expectación

La composición de la terna de ayer era muy atractiva para que la plaza se llenara, aunque el culpable en gran medida era la presencia del diestro sevillano Pablo Aguado. Un torero distinto, diferente, un soplo de aire fresco para un escalafón que pide a gritos una renovación, que poco a poco anda produciéndose con la aparición de toreros como Aguado, que en la tarde de ayer vimos que ya con el capote dejó algunas verónicas de mucha enjundia, aunque lo mejor vino con la faena de muleta, cuajando a su toro en un trasteo con el que mostró su toreo de enorme suavidad y buen gusto.

Todo lo hace muy fácil, quizás demasiado, pero en el conjunto de su trasteo hubo momentos exquisitos, destacando los remates de las series. Mató de buena estocada, cortando dos orejas, la segunda excesiva.

Con el sexto realizó un vibrante recibo a la verónica. El toro, nada claro en sus primeras embestidas, obligó al torero de tirar de testiculina. La posterior lidia no fue brillante ante un toro por definir, pegando cabezazos. El torero se esforzó en una labor en la que hubo momentos realmente buenos e importantes con otros en la que lo muletazos resultaron enganchados, desluciendo el conjunto, aunque la entrega y su disposición quedaron claras. Mató de estocada entera, saludando una calurosa ovación tras una fuerte petición.