«20 años de monólogos te permiten ahora improvisar en un teatro lleno» En la imagen, cartel del espectáculo con el protagonista. / IDEAL Entrevista a Sergio Fernández 'El Monaguillo', monologuista, actor, showman... | 'El Monaguillo' recala esta semana en la provincia con su espectáculo '¿Solo lo veo yo?', con dos citas, mañana en Martos y el sábado en Úbeda ANTONIO ORDÓÑEZ JAÉN Jueves, 17 enero 2019, 12:41

'Solo lo veo yo' es el espectáculo que Sergio Fernández 'El Monaguillo' presenta en el Teatro 'La Latina' de Madrid y con el que está girando por todo el país. Esta semana habrá dos oportunidades de disfrutarlo en la provincia: mañana, en Martos (Teatro Maestro Álvarez Alonso, a las 21.00 horas) y el sábado en Úbeda (Teatro Ideal Cinema, a las 20.00 horas).

-Nuevo espectáculo justo cuando va a cumplir casi 20 años sobre los escenarios, ¿qué puede esperar el público esta vez?

-Este es un espectáculo distinto a lo que la gente pueda esperar, al monólogo. Es muy interactivo con el público, y en cierto modo es el resultado de todo lo que he hecho en esos casi veinte años en el escenario. La mitad del espectáculo lo paso en el patio de butacas, con el público, jugando con ellos, haciéndoles partícipes. Por ejemplo, nada más empezar hago un regalo a los niños, que se convierte a su vez en una historia conforme avanza el espectáculo... Cada noche es única, irrepetible, porque el público cambia, las preguntas que hago y las respuestas, las cosas que ocurren son distintas. Eso es lo que quería, un espectáculo vivo, y donde la improvisación con el público fuera el leit motiv.

-Entiendo que es un espectáculo para público familiar...

-Totalmente familiar. Yo empecé en el circuito de monólogos, luego en los teatros... y desde entonces he ido depurando mi espectáculo, y ahora lo he depurado mucho para que sea apto para todos los públicos. Hay alguna 'palabrotilla', pero nada grave. Es necesario, en estos años que llevo en el Hormiguero vienen muchos niños a mis espectáculos, y así fui adaptándolo, porque si no yo sería el primero que me sentiría incómodo. Pero no deja de ser un espectáculo gamberro, para aquellas personas que buscan al Monaguillo que escuchaban en la radio... Es un espectáculo para padres, abuelos, nietos... Y está funcionando muy bien, estamos en Madrid estables, en 'La Latina', y con las entradas agotadas cada noche.

-Ese carácter tan vivo, donde la improvisación es protagonista, requerirá estar al doscientos por cien cada noche...

-Claro. Es necesario. En el espectáculo lo paso muy mal los diez minutos antes de salir y los primeros diez minutos una vez que ha comenzado. Porque no sabes qué te vas a encontrar, cómo va a responder la gente. Pero la respuesta del público y el cariño nada más salir a la sala es alucinante. Todavía me emociona, de verdad. Y por eso hay que ser muy exigente y estar todo el rato alerta para improvisar con el público, para escuchar lo que dice. Y eso durante ochenta minutos aproximadamente, y sin parar desde que empieza hasta que acaba, que lo hacemos cantando y bailando con el público. Pero la gente se lo pasa muy bien, y no lo olvida porque precisamente es lo que hablábamos antes, es un espectáculo muy vivo.

Sin miedo

-¿Son los 20 años en los escenarios la clave para poder enfrentarse así, a pecho descubierto al público y sin miedo a lo que pueda surgir nuevo?

-La verdad es que sí. Tras 20 años haciendo espectáculos de monólogos, estas tablas te permiten ahora improvisar en un teatro lleno, con mil personas. Es salir con los pies fuertes, pues tenemos buenos cimientos para cada noche hacer algo que no es fácil. Porque son 600, 800 o 1.000 personas que quieren pasárselo bien, y tienes que conducir el espectáculo de maravilla para que eso sea así.

-Teatro, televisión, radio... ¿cómo se saca tiempo para tanto trabajo?

-Pues la verdad es que no se cómo lo hago. Acabo de cumplir 45 años y no se cuánto tiempo me durará esta energía. Ayer estaba en el Hormiguero, hago dos programas de radio, y estoy en más sitios... Si te digo la verdad ahora que me preguntas ni me acuerdo (ríe). Antes estuve en el teatro, con 'Taxi' que acabé hace unos meses después de dos años en cartel. Todo eso te da tablas para tener fuerza y valentía para enfrentarme a un espectáculo propio.