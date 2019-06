Analizan los restos de la ermita de la Consolación en Torredonjimeno El equipo de investigadoras trabajando en la ermita. R. I. Jaén Sábado, 29 junio 2019, 02:12

El grupo de investigación Innovaciones en Análisis Químico de la Universidad de Jaén estudia los restos pictóricos de la Ermita de la Consolación de Torredonjimeno. Se trata de restos de policromía que se observan en la fachada de piedra y en la pintura mural hallada durante las últimas obras, que estaba oculta bajo una gruesa capa de yeso.

Estos trabajos se realizan en el marco de un proyecto concedido por el Instituto de Estudios Giennenses (IEG) a finales de 2018 y puesto en marcha hace unos meses, en el que participan las profesoras del Área de Química Analítica de la UJA Ana Domínguez Vidal, investigadora responsable del proyecto, y María José Ayora Cañada, junto a María Paz Arjonilla, que ha realizado su tesis doctoral sobre la aplicación de técnicas analíticas no destructivas al estudio del patrimonio en el seno del grupo de investigación.

Los trabajos de investigación se centran en el análisis de los materiales empleados para la decoración, principalmente pigmentos, así como las técnicas de ejecución y el estado actual de conservación. Para ello, se realizan análisis 'in situ' y de una forma completamente no invasiva por lo que no se daña en absoluto el objeto de estudio.

«Es como si trasladáramos el laboratorio químico al lugar de estudio. Empleamos técnicas analíticas no destructivas como la Espectroscopía Raman y la Fluorescencia de Rayos X. Estas técnicas nos permiten obtener información sobre los materiales sin realizar toma de muestra», aseguró Ana Domínguez. Este estudio permitirá saber cuál era el aspecto original, así como establecer criterios de autentificación, posteriores restauraciones y repintes.

Posible degradación

Por otro lado, se pretenden identificar los diferentes procesos de degradación que hayan podido sufrir los materiales originales, así como si han sido sometidos a procesos de limpieza para eliminarlos. «Gracias a esta investigación se aumentaría la información acerca del patrimonio de la localidad de Torredonjimeno y por ende se incrementaría la riqueza del conocimiento acerca del patrimonio», afirmó la investigadora responsable del proyecto.

Actualmente, el grupo de investigación Innovaciones en Análisis Químico desarrolla un proyecto del Plan Nacional de I+D+i en caracterización de la pintura mural en la Alhambra.