El alma del blues reside en Cazorla El público enloquecido con Billy Gibbons y sus Supersonic Blues Machine. / J.L. GONZÁLEZ La noche del viernes Billy Gibbons llenó la plaza de toros hasta la bandera, y ayer al mediodía Vurro puso a prueba los históricos cimientos de la plaza de Santa María. Miles de personas se entregan al disfrute de la música en un enclave de ensueño con BluesCazorla JOSÉ LUIS GONZÁLEZ CAZORLA Domingo, 15 julio 2018, 03:05

Empecemos por el final de lo que, de un modo cronológico, debería ser esta crónica. Demos comienzo por el mediodía de ayer sábado. Muchas ediciones se han sucedido de BuesCazorla con la misma frase: «es el año que más gente se ha reunido en la Plaza Vieja». Bueno, pues para no romper la tradición no dejamos ayer de escucharla. Y teniendo en cuenta los sólidos límites del histórico espacio parece imposible que el soniquete no cese y que los cientos hayan pasado a ser miles de personas con el paso de los años. Además, para esta edición se instalaron unas rafias en el pasillo central desde el comienzo de la plaza y hasta los mismos límites del escenario. La comodidad de la sombra no hizo más que aumentar el número de fans que saltaban y bailaban frente a los músicos en un estallido de frenesí blusero y pacíficas pistolas que disparaban agua a raudales. Todo el mundo a remojo y feliz en pleno mes de julio. ¡Qué más se puede pedir!.

Eso fue justo lo que ocurrió ayer, sobre todo con la aparición de Vurro. Asomó al escenario con su peto vaquero y su calavera de vaca a modo de máscara. El aplauso atronador fue seguido de un concierto eléctrico sustentado en los contundentes teclados del artista, que mezcla una suerte de performance chamánica con el rock más cañero. Mezcla que enfervorece a sus seguidores allá por donde va. Justo antes, calentaron el mediodía la banda de Alv McMartín, ganadores y ganadoras del pasado BluesCazorla Blues Battle que demostraron su calidad vocal e instrumental; y Kid Carlos Band, una banda compuesta también por músicos de ambos sexos. Y para poner fin a un mediodía que quedará para el recuerdo, pasaron por el escenario Papá Julú, sirviendo como postre a un opíparo almuerzo.

Billy Gibbons

Volviendo al principio, regresemos a la noche del viernes. Ahí estuvo, sobre el escenario de la Plaza de Toros de Cazorla -quién lo iba a decir-, el ex ZZ Top Billy Gibbons. Le costó entrar, es cierto. Parecía que no lo iba a hacer nunca. Comenzó el concierto de su banda, los Supersonic Blues Machine, y desgranaron un número indefinido de temas ellos solos, sin su alma mater. Magníficos, sí, pero ¿dónde estaba Gibbons?. ¿Se habría enfadado por algún detalle que no estuviera a su gusto?, ¿habría tenido algún problema de salud?. Nadie sabía nada, nadie decía nada. Hasta que fue anunciado por uno de los componentes de su banda y apareció, imponente, pegado a su generosa barba pelirroja, a sus gafas oscuras y a su vistosa guitarra granate. Sin duda, mereció la pena esperar tanto. Un reguero de blues, soul y rock brotó sobre la plaza de toros, que estaba a reventar tanto en el ruedo como en el graderío -no cabía un alma-. ¡Qué voz y que modo de tocar la guitarra!. Y ¡qué banda!. Lo mejor de lo mejor parecieron ser quienes exprimieron esas dos guitarras, el bajo, los teclados, la batería y los coros de la Supersonic Blues Machine.

Comenzaron la velada los Bluesfalos, esos incombustibles murcianos que, como ellos mismos dicen, «cantan al blues con la lengua de Cervantes». Y pusieron fin a ella Toronzo Cannon y su extraordinaria guitarra y Lindsay Beaver & Brad Stivers. Estos últimos pusieron en evidencia que la batería puede adquirir todo el protagonismo de la mano de una instrumentista de la talla de Stivers. Apasionante su concierto y, sobre todo, su actitud arrebatadora.

Lo ocurrido la tarde del viernes también fue muy destacable. Sobre todo por la aparición de Los Coronas en el Auditorio del Parque. Una banda rockera como hay pocas a nivel nacional que estuvo precedida en ese escenario por Jenny and the Mexicats y Shirley Davis and the Silverbacks.