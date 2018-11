Alimentos matéricos La predilección por los formatos claramente alargados o apaisados para situar las composiciones de manera apretada, abarcando toda la superficie del soporte, ya sea en tríos o cuaternas verticales, o bien en dúos horizontales, vienen a reforzar esta idea de entablamentos dóricos Pieza de la obra. / F. J. O. FRANCISCO JAVIER OCHANDO JAÉN Sábado, 24 noviembre 2018, 09:28

Hasta finales de esta semana pueden contemplarse las 28 piezas que Gaspar Cortés Zarrías cuelga en la sala CajaGranada, pertenecientes a la última producción pictórica salida de su mano. Se trata de obras de pequeño y mediano formato que hallan su plena dicción cuando se conjugan en dípticos, trípticos o polidípticos, en los que se dejan sentir ciertos aromas de un mundo arcaico de raigambre grecorromana, insinuado ya desde el mismo título en latín que el autor ha dado la muestra: 'Sequentiae Temporis'. La predilección por los formatos claramente alargados o apaisados para situar las composiciones de manera apretada, abarcando toda la superficie del soporte, ya sea en tríos o cuaternas verticales, o bien en dúos horizontales, vienen a reforzar esta idea de entablamentos dóricos, cual si quedasen constituidos como una suerte de triglifos y metopas o de frisos suplementados sobre alquitrabe, en los que los juegos texturales y las estrías a base de franjas y rayados superficiales vienen a potenciar esta percepción.

Sin embargo, habita algún otro sentir esta muestra, en la que es fácil detectar una avanzada por parte del autor hacia un universo cromático más optimista y vivificante, en el que quedan archivados en el cajón los desarrollos de claroscuros y grisallas que habían sido moneda corriente en anteriores asomadas suyas. Se detecta así un desplazamiento desde la paleta terrosa y tenebrista que tiempo atrás poseyera hacia indagaciones cromáticas en las que los carmines, azules y tonos nacarados juegan su baza sin ambages y sin renunciar a ese grado máximo de saturación al que anteriormente sometiera los negros y grises.

Todo ello levantado a través de una franca frontera matérica que acaba por dotar de sentido a estas treintena de piezas, en la que funcionan mejor los 'ensamblages' ejecutados sobre madera, a los que Cortés Zarrías adiciona pequeños objetos encontrados -a modo de guiño a los 'ready-made'-, que ulteriormente sazona con marmolina, pan de oro y otros adimentos propios del collage, que las técnicas mixtas a base de témpera, acrílico y rotuladores, sobre soportes más tenues, como el cartón. Quizás se eche en falta, a mi modo de ver, alguna incursión en el mundo de la encaústica que, por sus propiedades ambarinas y texturales, unidas a su profusa utilización durante la antigüedad clásica, vendría a completar los resortes puestos en activo esta propuesta de alientos matéricos y entusiastas que Gaspar nos acerca este otoño.

Vehemencia casual

Se quejaba Robert Hughes, antiguo director del Metropolitan, de que las grandes pinturas de los años sesenta y setenta eran, pese a su tamaño, ligeras y nada táctiles; no se detectaba en ellas ningún atisbo de vehemencia casual, «que es el don de la pintura más densa». No sucede esto en la última producción de Cortés Zarrías, que no reclama el gigantismo para quedar imbuida de la prestancia que concede el encontronazo con el objeto próximo y del visaje arrebolado de saberse con acierto en el camino de una nueva etapa.