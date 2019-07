Alcalá la Real se abre al mundo con Etnosur La inauguración institucional tuvo lugar en el Edificio de La Tejuela pero por los diferentes espacios del festival ya se había comenzado la actividad. / IDEAL El premio Etnosur este año fue para Casa África, con el que dos grupos de Ghana visitarán tanto Alcalá como otros festivales españoles MARILÓ NIETO ALCALÁ LA REAL Sábado, 20 julio 2019, 00:22

La vigésimo tercera edición de Etnosur abría ayer sus puertas al mundo en la sala Hércules del centro polivalente 'La Tejuela' de Alcalá la Real, como viene siendo habitual desde hace ya algunos años. Una edición que este año, se presenta con novedades en cuanto a las infraestructuras que se han habilitado por el nuevo equipo de gobierno con el fin de descongestionar el tráfico del centro y ofrecerles a los visitantes un espacio donde puedan dejar sus coches y caravanas y disfruten, así, libres de la gran oferta cultural que cada año presenta Etnosur. Una oferta, además de la musical, que caracteriza a este evento.

Aunque los primeros talleres dieron comienzo a las diez de la mañana, no fue hasta las once y media cuando estaba fijada la presentación oficial del mismo al que asistieron diferentes personalidades de distintas instituciones así como representantes de Casa África, Premio Etnosur 2019. Durante su intervención, el alcalde de Alcalá la Real, Marino Aguilera, dio la bienvenida a todos aquellos que estos días han apostado por la oferta cultural que ofrece Etnosur y aprovechó, además, para reconocer el esfuerzo del personal municipal, las fuerzas y cuerpos de seguridad así como a los profesionales y voluntarios sanitarios y miembros de la organización que estos días hacen un gran trabajo. «Me quito el sombrero ante el enorme esfuerzo, especialmente de los trabajadores municipales, que estos días echan más horas de las que les correspondería porque no hay área que no se vuelque desde el Ayuntamiento con Etnosur», explicó el primer edil.

Promoción local

Aguilera reconoció que «Etnosur ha aportado tres cosas fundamentales a Alcalá: la primera la aportación cultural, la segunda la festiva y la tercera es la promoción que ha supuesto el festival para el municipio. Alcalá ya no es sólo la ciudad de La Mota, es la ciudad de la Fortaleza de la Mota y de Etnosur. Es raro que no se conozca nuestro municipio por una cosa o por otra». Así mismo lo entendía el diputado Provincial de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, quien defendió que «este festival no es simplemente un festival, es un punto de encuentro, un crisol de cultural y esto ha repercutido en la economía de Alcalá porque se ha convertido en un escaparate al mundo. Y en ese sentido la Diputación de Jaén se siente orgullosa de haber apoyado económicamente, desde sus comienzos, al festival con una colaboración intensa que seguro ha repercutido en el crecimiento de Etnosur» . Lozano quiso destacar asimismo el guiño que este año tendrá el festival con el folclore de la provincia de Jaén, a través del espectáculo 'Jaenia'.

Primeras impresiones

Aunque aún es pronto para hacer valoraciones, IDEAL habló con responsables de talleres así como con algunos empleados de espacios municipales como Palacio Abacial, donde se realizan diferentes actividades dentro del Festival y todos coincidían en que parecía haber más gente que otros años durante la mañana del viernes. Es cierto que a lo largo del fin de semana y sobre todo a partir de hoy sábado es cuando más gente se concentra en la localidad.

Una edición más que sigue contando con espacios tan representativos como el Paseo de los Álamos donde los más jóvenes bailan al ritmo del Etnochill pero que ofrece una programación para todos los públicos y edades, algo que también caracteriza al festival.

Respecto a las novedades de este año en lo que ha infraestructuras se refiere, el alcalde de la localidad adelantó que el área habilitada para las autocaravanas ya estaba llena y que se estaban comenzando a desviar a un nuevo espacio habilitado para las mismas y puntualizó que las zonas para familias que había en las zonas de acampada, como es el caso de SAFA, también se habían mejorado tras algunas peticiones.

«No hay un fin de semana en Alcalá donde encuentres tanta oferta cultural», destacó Marino Aguilera durante la atención a medios e invitó a todos los alcalaínos a disfrutar del festival al igual que agradeció la comprensión a aquellos que el desarrollo del mismo les pueda ocasionar alguna molestia. También destacó los mensajes que se están lanzado en redes de concienciación a cerca del respeto de los espacios públicos.