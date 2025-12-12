El Isabel La Católica acoge la gran travesía romana de Lluís Homar

El Teatro Isabel la Católica acoge los días 9, 10 y 11 de enero —viernes a las 20.00 y sábado y domingo a las ... 19.00— el estreno de Memorias de Adriano, una propuesta escénica que recupera la mítica novela de Marguerite Yourcenar, una de las piezas esenciales de la literatura del siglo XX. Oferplan Granada de IDEAL ofrece entradas a un precio exclusivo para todas las funciones.

En esta versión, Lluís Homar asume el desafío de dar vida al emperador Adriano, presentado por la autora como un gobernante tan sabio como contradictorio, un hombre que mira su tiempo y su legado con una lucidez a la vez política y profundamente humana.

La obra, con dirección de Beatriz Jaén y dramaturgia de Brenda Escobedo, convierte la introspección literaria de Yourcenar en un viaje escénico que transita entre la épica romana y la íntima confesión. El resultado es una pieza que evita el relato lineal y articula un retrato complejo: el de un líder en un imperio en decadencia que reflexiona sobre el poder, el amor, la administración del mundo y la proximidad de la muerte.

Homar, figura fundamental de la escena española, afronta aquí un monólogo que es también una prueba interpretativa de enorme exigencia. Memorias de Adriano se presenta como un espectáculo que combina belleza formal y resonancia contemporánea, capaz de interpelar al espectador desde la sensibilidad política, filosófica y emocional de un personaje que, siglos después, continúa hablando al presente.