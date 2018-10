Irene, medio siglo moviendo los hilos

Irene Melfi mira hacia arriba y desde arriba, dada su estatura, con los ojos de quien ha mirado siempre hacia sus compañeros en el viaje de la vida, situados abajo, movidos por los hilos que ha manejado diestramente durante medio siglo. Si 30 años no es nada, imagínense 50. Casi nada. Esos son los que llevan en pie Las Marionetas de Irene, la compañía que fundó en 1968, y con los que ha recorrido buena parte de Hispanoamérica y Europa con su lema 'Divirtiendo, educando y enseñando' a cuestas.

Más de dos millones de espectadores –tanto niños como adultos–, han visto alguna de las más de 5.000 funciones que Las Marionetas de Irene han presentado en su primer medio siglo de existencia. La propia Irene sigue al frente de la compañía, construyendo las marionetas y creando montajes sobre los más variados temas, desde cuentos clásicos como 'Las aventuras de Pinocho', 'Aladino' o 'Blancanieves y los siete enanitos', hasta montajes que versionan grandes obras de la historia de la literatura, como 'Don Quijote de la Mancha', 'El principito' o 'Canción de Navidad'. También hay hueco para propuestas basadas en obras maestras de la música clásica, tales como 'El pájaro de fuego', 'Pedro y el lobo', 'La flauta mágica' o 'El carnaval de los animales', u otros títulos de tinte educativo, donde se busca despertar la conciencia ciudadana, tales como 'El agua, un tesoro sin igual' o 'La magia de la solidaridad'.

Irene se licenció en Bellas Artes en su Rosario natal. Allí tuvo la suerte de encontrar a José Gerbino, su maestro, escultor y arquitecto nacido en Sicilia pero que se estableció en Argentina, donde desarrolló una importante labor no sólo artística, sino, como recuerda la propia Irene, también humanística. «En mi país de origen no se podía vivir de la escultura», recuerda, «así que encontrarme con un titiritero, mi marido, me ayudó a enfocar mi vocación artística». Su amor por los niños le llevó a plantear su carrera haciendo una simbiosis entre Pedagogía y Escultura, que ha mantenido durante medio siglo a la hora de plantear sus espectáculos y mostrarlos al público.

Su característica de estilo, igualmente marca de la casa, son muñecos de un metro de altura manejados por hilos. Una forma de hacer teatro no muy difundida en Argentina. Tampoco era común que las compañías hicieran sus propios libretos, algo que la artista ha convertido igualmente en un marchamo de su trabajo. «Los temas que tratamos, los valores que mostramos, y que se repiten de una forma u otra en muchos de nuestros montajes, son los elementos que nos han permitido permanecer en el tiempo, porque llegan al corazón», afirma Irene Melfi.

Transgeneracional

Testimonio de esa permanencia es una anécdota que ha vivido la artista en repetidas ocasiones. «Te encuentras con un director de Cultura o con una concejala que te ha contratado para actuar en el teatro de su ciudad, y cuando hablas con ellos te dicen que te han contratado porque te vieron de pequeños y les conmoviste. Y te dicen que quieren ver a los niños de su ciudad sintiendo lo mismo que ellos sintieron».

Las Marionetas de Irene es hoy un esfuerzo familiar, común, donde trabajan la creadora de la compañía y sus hijos. Uno de ellos, Mauricio, es el encargado de componer las músicas que acompañan cada montaje, y los tres llevan, según su madre, «la profesión dentro». Sin embargo, el aspecto creativo, las escenografías, los libretos y las marionetas, siguen siendo tarea de la propia Irene. Sus hijos fueron primero público y luego hacedores de un arte que respeta profundamente la esencia infantil, sus destinatarios principales, confiando en su capacidad de raciocinio y de asumir los valores mostrados en el escenario. «Incluso los niños de hoy en día, tan entretenidos con los aparatos tecnológicos, tienen un hueco que se debe llenar con sentimientos que lleguen al corazón. Todos los cuentos que hemos creado llevan implícito un mensaje a ese ser interior que está dentro de ese cuerpo tratado a veces como si fuera un ser inferior por no tener la edad considerada adulta, pero que está ahí, esperando ser considerado como un ser inteligente», comenta Irene.

Los tiempos han cambiado, sin duda, en este medio siglo, pero también la forma de abordar el aprendizaje que lleva consigo la contemplación de una función de títeres. «Hay que adaptar el lenguaje, porque nuestros hijos tienen cada vez un léxico más reducido, por desgracia». Con todo, Los Muñecos deIrene han sido fieles a su esencia. «Siempre llegas con los mismos valores, el del honor, el del héroe, la amistad, la valentía, siempre está dentro del niño. Parece que los niños hoy no quieren ser héroes, o no quieren decirlo, pero cuando las luces se apagan y se encuentran ante arquetipos heroicos, se despierta en ellos el deseo de ser mejores, y es lo que tratamos de potenciar», dice la artista.

Irene Melfi ha perdido la cuenta del número de montajes que ha puesto en pie. Pero sí recuerda algunos de los momentos más emocionantes, como las visitas a diversas prisiones tanto argentinas como españolas, donde pudo comprobar cómo los reclusos emulaban, por ejemplo, el deseo de superación que mostraba el príncipe Tamino, protagonista de 'La flauta mágica'. El poder transformador del arte es una de las más firmes creencias de la titiritera, quien llegó a Granada enamorada de Federico García Lorca, «una leyenda en Argentina, y cuando pusimos por primera vez el pie en la ciudad, una figura de la que se hablaba en susurros».

Las Marionetas de Irene llevan medio siglo ofreciendo, más allá de historias conmovedoras, un modelo vital. «Nuestra actitud ante la existencia no sólo condiciona nuestro periplo por el mundo, sino que puede ser un elemento de cambio, de mejora de cuanto nos rodea», dice. Ojalá el fértil trabajo desarrollado por esta mujer incansable continúe mucho tiempo más, por sus manos y las de sus hijos.