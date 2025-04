«Todo el que se involucra en el festival de Down Granada lo siente muy suyo»

Para David Fandila 'El Fandi' cada festival a beneficio de Down Granada «siempre es especial». No en vano, su carrera como matador de toros ha ... discurrido paralela a la propia historia de este festejo. Primero, como actuante y, posteriormente, al frente de su organización también.

Mañana volverá a la Monumental de Frascuelo para cumplir con esta cita tan querida, en la que está anunciado con Enrique Ponce, Pepín Liria, Morante de la Puebla, Alejandro Talavante y el novillero Javier Zulueta en la lidia de un encierro de Hermanos García Jiménez. «Todo el que se involucra en este festival lo siente muy suyo y este año ha quedado muy bonito y emotivo por la vuelta del maestro Ponce, que fue quien inició esta aventura, y del maestro Pepín Liria. Quería despedirse de Granada tras su actuación de Murcia del pasado año y no podía ser en mejor ocasión que esta. Seguro que en el ruedo vamos a ver cosas muy importantes y muy de verdad». Ya solo queda «que la gente se involucre también por la ayuda que este festival representa para la asociación».

David se encuentra inmerso en la temporada de su 25 aniversario como matador de toros. Una efeméride que cumplirá el próximo 18 de junio, cuando arranque oficialmente la Feria taurina del Corpus. Avanza que su campaña de 2025 «no cambiará en cuanto al número de corridas ni pasaré del grupo especial», aunque sí quiere hacer «cosas diferentes que me motiven e ilusionen en sitios puntuales y sin salirme del guión». En Castellón, por lo pronto, ya ha matado su primera corrida de La Quinta y durante el año «me anunciaré con una corrida de Miura en algún sitio especial». La gran incógnita es con qué sorprenderá al aficionado en la próxima Feria del Corpus, cuyos carteles verán la luz mañana en la Monumental de Frascuelo. Aunque no suelta prenda, David deja caer que el ciclo no dejará indiferente a nadie. «Le hemos dado una vuelta de tuerca para que tuviera alicientes para el aficionado. Creo que va a ser una feria muy interesante, en la que se tocarán muchos palos y eso debe motivar a todo el mundo».

Hoy sábado reanudará sus compromisos en el festival de Roquetas de Mar, en el contexto de una campaña en la que, lo más importante, es que «me encuentro bien otra vez». Las sensaciones en la plaza han sido muy buenas, incluso en la Feria de Castellón donde cortó una oreja pese a enfrentarse a «una corrida exigente de La Quinta y tocarme el lote más tecloso». Eso ha supuesto una inyección de moral muy importante de cara a este año de celebraciones tras «una temporada y media que fue un calvario» debido a su lesión lumbar e intervenciones.

Entre sus compromisos más próximos, la Feria de Abril y la de San Isidro reúnen este año atractivos añadidos para mostrarse confiado e ilusionado. El primero, será el 30 de abril con David Galván y Ginés Marín, mientras que en Las Ventas está anunciado el 6 de junio con Ismael Martín y Samuel Navalón. Un inicio de temporada de «lo más interesante con la corrida de Alcurrucén en Sevilla, donde siempre ha echado toros muy importantes. También me gusta mucho el cartel de Madrid, sobre todo por la confirmación de Ismael Martín, un torero al que le tengo muchísima fe y cariño por lo que se ha involucrado en su profesión, por como trabaja y banderillea. La corrida de Conde de Mayalde me encanta y, además, tuve la suerte de matarla el año pasado en Albacete. Tiene una gran calidad».