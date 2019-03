Investigadores granadinos descubren una nueva diana terapéutica para combatir la leucemia Los investigadores que han desarrollado el trabajo en el Instituto Josep Carreras. / IDEAL Estudios en ratón revelan respuestas al tratamiento más elevadas, retraso de las recaídas y mayores posibilidades de supervivencia ANDREA G. PARRA GRANADA Lunes, 25 marzo 2019, 00:23

Nuevo paso científico. Un grupo de investigadores trabaja en una nueva diana terapéutica para un tipo de leucemia infantil poco frecuente y de mal pronóstico. La leucemia es un cáncer de la sangre, que se puede desarrollar tanto en la médula ósea como en la sangre periférica, caracterizado por la proliferación incontrolada de células leucémicas, denominados blastos, debido a la aparición de uno o varios errores genéticos en su ADN. Si no se trata, estas células leucémicas se dividirán hasta desplazar a las células sanas del paciente, producir fallos orgánicos y finalmente la muerte del paciente.

El trabajo que apunta hacia un nuevo tratamiento, publicado en la prestigiosa revista internacional Leukemia (Nature Research), ha sido desarrollado en el Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras (IJC), en el prestigioso laboratorio del doctor Pablo Menéndez Buján, en Barcelona, y en el mismo han participado tres investigadores andaluces, formados en la Universidad de Granada (UGR). María Belén López Millán (Úbeda, Jaén), que ha liderado este trabajo así como Rafael Díaz de la Guardia Quiles (Granada) y Francisco Gutiérrez Agüera (Ubrique, Cádiz), que han colaborado en la experimentación de este, entre otros investigadores.

Gran variedad

Existen una gran variedad de leucemias que se clasifican tanto en función del tipo de célula de la sangre que se convierte en leucémica (linfocitos, monocitos, granulocitos...) como del tipo de alteración genética que se manifiesta en esta célula leucémica. Por otro lado, desde un punto de vista del tratamiento al paciente, en función del tipo celular afectado, de la alteración genética mostrada y de la edad al diagnóstico, fundamentalmente, se agrupa con la respuesta obtenida en otros pacientes de características similares a la de su leucemia para poder ofrecerle un tratamiento más personalizado y así evitar las consecuencias de un tratamiento genérico agresivo.

Una de estas leucemias es la linfoblástica aguda (LLA), predominante en niños, en la que se producen cantidades excesivas de células progenitoras linfoides inmaduras. La mayoría de las leucemias en edad pediátrica son leucemias linfoblásticas agudas de tipo B. Estas representan el cáncer infantil más frecuente y tienen un pronóstico de curación favorable, superior al 80%. Sin embargo, existe un subtipo de la enfermedad llamado leucemia linfoblástica agudas de tipo B con reordenamiento MLL (MLLr B-ALL), que ofrece infaustas expectativas a los pacientes y sus familias ya que a menudo las células leucémicas infiltran el sistema nervioso central, según explica el investigador granadino Rafael Díaz de la Guardia.

Los niños acostumbran a no responder a los tratamientos convencionales y recaen de forma temprana. La propuesta terapéutica que los hematólogos acostumbran a decidir en estos casos es un trasplante de médula ósea alogénico (de donante familiar o no emparentado) tras conseguir la remisión. El gran inconveniente es que esta remisión es muy complicada de alcanzar, por lo que se necesitan nuevas dianas terapéuticas.

En este tipo de leucemia, las células alteradas denominadas linfoblastos expresan en la superficie de sus membranas el antígeno NG2 (antígeno-neurona glial-2 o condroitina sulfato proteoglicano-4) de modo aberrante, involucrado en la capacidad invasiva de la leucemia definiendo los blastos capaces de colonizar el sistema nervioso central (SNC), relatan los investigadores.

Avance

El avance que han logrado con este trabajo ha sido el de lograr bloquear ese antígeno NG2 bien mediante el uso de un anticuerpo monoclonal o de la enzima condroitinasa ABC, asociado junto al tratamiento estándar del paciente logrando aumentar de este modo la efectividad del tratamiento en estos niños.

¿La respuesta obtenida hasta ahora? «Prometedora», dice Díaz de la Guardia. Estudios en ratón revelan respuestas al tratamiento más elevadas, retraso de las recaídas y mayores posibilidades de supervivencia. «Además, el uso de este bloqueador del antígeno NG2 no aumenta la toxicidad del tratamiento ni supone una toxicidad añadida para el paciente. El equipo depositó el año pasado la patente europea sobre el uso terapéutico de este antígeno», matizan.

La cura

El investigador Díaz de la Guardia describe, además, el nuevo paso: «En muchas ocasiones, la cura de la leucemia no es tanto una respuesta eficaz frente a las células leucémicas si no la posibilidad de llevar la cura a donde se encuentren en ese momento todas las células leucémicas, o lo que es aún mejor, poder sacar a la luz las células leucémicas de sus escondites en el organismo para poder destruirlas en los lugares de mejor actuación de la quimioterapia como la sangre periférica. Los resultados obtenidos de esta investigación permitirán replantear el tratamiento de este grupo de pacientes aplicando dos estrategias en paralelo como son la de movilizar los linfoblastos de sus lugares donde no llega el tratamiento, preferentemente a sangre periférica, y en segundo lugar el propio tratamiento quimioterápico que las elimine, dándoles una mayor probabilidad de supervivencia a estos pacientes».

Aproximadamente, el 50% de los niños menores de 15 años que padecen cáncer en España sufren una leucemia o un linfoma. De entre ellos, el 80% se curan, pero el otro 20% no salen adelante. En números, unos 60 niños al año, solo en España.