«Lo que menos me interesa de Federico es la parte en la que se adentra en el flamenco» Rafael Estévez, director artístico del Ballet Flamenco de Andalucía, en el Centro Federico García Lorca. / RAMÓN L. PÉREZ 'Flamencolorquiano', el espectáculo ideado por Rafael Estévez y Valeriano Paños que este año protagoniza el ciclo Lorca y Granada, arranca esta noche en el Generalife PABLO RODRÍGUEZ Jueves, 19 julio 2018, 01:28

Cuando el telón suba hoy, pasadas las diez, en el Generalife, algo se removerá dentro de Rafael Estévez. El director del Ballet Flamenco de Andalucía, una de las figuras más brillantes de su generación en la danza española y la otra parte del sensacional dúo Estévez/Paños, verá al fin en pie la fantasía lorquiana que ideó junto a su colaborador en un carmen de Granada en 2014, 'Flamencolorquiano', sobre las míticas tablas alhambreñas. El espectáculo, que protagoniza el ciclo 'Lorca y Granada', parte del poeta pero se construye como una sucesión de escenas en las que hay surrealismo, folklore y raíz. Todo lo que fue un Federico al que señala como uno de los grandes surtidores de la cultura universal pero del que se reconoce menos interesado sobre su acercamiento al flamenco.

–'Flamencolorquiano' lleva escrito desde 2014 y se hizo en un carmen de Granada. ¿Cómo es eso?

–Sí. (Risas) Estábamos de vacaciones aquí y se definió el concepto, parte de la sinopsis y gran parte del repertorio. Fue el 18 de agosto de 2014 en un carmen granadino así que es doblemente granadino el espectáculo.

–Nació fruto del encuentro con Pilar López, ¿qué supuso aquello?

–Para dos chavales que teníamos 24 o 25 años entrar en esa casa-museo en la que vivía y que fuera tan generosa en datos, en sus vivencias, fue uno de los regalos maravillosos que nos dio la vida y la profesión. Coincidimos varias veces con ella, pero aquella visita fue clave porque nos habló mucho de Federico y de ahí sale uno de los puntos partidas de 'Flamencolorquiano'.

–¿Hay algo de Pilar López en él?

–No, va sobre Federico, sobre los flamencos de los que se rodeó... Se centra en Lorca como surtidor, como fuente de inspiración para coreógrafos y creadores del siglo XXI.

–¿Qué pretende con el montaje?

–Ante todo pasármelo bien y que Valeriano Paños (cocreador y otra mitad del dúo Estévez/Paños) se lo pase bien. Después intentamos huir del Federico trágico, del Federico dramático, del Federico sombrío. Nos centramos en el Federico festivo y alegre del que nos dio testimonio Pilar López en aquella visita.

–Esa faceta alegre del poeta ha quedado ensombrecida por su trágico final. ¿Por qué te has decidido por ese aspecto precisamente?

–Porque creo que penas ya tenemos suficientes. Al fin y al cabo, Valeriano y yo estamos rodeados de gente joven, con una media de 25 años y porque nos ha salido así. Es el impulso que hemos tenido y, aunque hay partes intensas y dramáticas –como la vida y el flamenco, que son alegría y drama–, pero es lo que nos ha salido.

–El poeta no estará sobre las tablas.

–No. Federico es el espectáculo, cada una de sus partes, y a la vez no es nada.

–El espectáculo se estructura en escenas y no sigue ninguna obra. ¿Eso lo hace más difícil?

–Claro, a Valeriano y a mí nos gusta lo difícil y es mucho más complicado que nadie sea Federico pero a la vez pueda ser un guitarrista, un bailarín, un cantaor o el público mismo. Todos tenemos un poquito de Lorca en la genética. Representaba algo muy universal y era Andalucía en sí mismo. Porque era más difícil y más atractivo, daba más pie a la fantasía y las analogías, el espectáculo no acaba siendo una sucesión de escenas biográficas. 'Flamencolorquiano' es una fantasía coreográfica musical y escénica. Nos hemos basado en testimonios, en las sesiones folklóricas de la Residencia para poner en pie una coreografía de autor con esas músicas que no se interpretan tanto como el Zorongo o el Anda Jaleo, que también están en el espectáculo.

–Habla de fantasía, pero cuando le nombraron abogaba por dejar fuera la experimentación del Ballet Flamenco de Andalucía. ¿Cómo casa eso?

–Cuando tomamos la dirección, la gente se alegró porque haríamos cosas de las que hacemos en nuestra compañía. Nada más lejos de la realidad. En Estévez/Paños podemos hacer lo que queramos porque lo pagamos nosotros. Es una compañía de danza, no de flamenco, y podemos hacer algo más experimental, más conservador, más flamenco y más clásico. Es un caleidoscopio. Pero el Ballet Flamenco de Andalucía, como su nombre indica, es exactamente eso. En nuestro concepto, el flamenco lo miramos desde sus orígenes y lo que le antecede antes de ser flamenco. Eso da cabida a la escuela bolera y al folklore porque son germen.

–Y llegamos a Federico...

–No es lo mismo montar 'Aquel Silverio', en el que hemos reconstruido los bailes de la Macarrona y de la antigua escuela bolera sevillana, que 'Flamencolorquiano', donde entra Lorca en juego. Federico se da al surrealismo, a la experimentación, a la estilización y la raíz. Así que se van a ver números flamencos un poco más estilizados, alguno más experimental y cosas que, por tiempo, hemos tenido que cortar y que eran mucho más alocadas.

–Juan Kruz es uno de los colaboradores del proyecto, ¿qué podemos esperar de un creador con sus capacidades?

–Con él es la tercera vez que colaboramos. Lo hicimos en 'Romances' (2012) y en 'Silencios' (2015 y 2016), y ahora volvemos con él en 'Flamencolorquiano'. De Juan Kruz podemos esperar cualquier cosa y siempre buenas. (Risas) Ha venido a hacer una colaboración coreográfica, musical y escénica. Él lo toca todo y todo bien, siempre acercándose al flamenco y al trabajo de Valeriano y mío con mucho respeto y cariño.

«De Lorca me interesa todo»

–¿Qué le interesa de Federico?

–Todo él. (Risas) Es la primera vez que Valeriano y yo tocamos a Federico en profundidad. Hemos hecho colaboraciones con la compañía '300 pistolas' o una 'Bernarda Alba' con siete actrices, alguna pieza en un espectáculo o algo así, pero es la primera vez que entramos bien al fondo y de él nos interesan sus poemas, su recopilación de canciones populares... Quizás lo que menos nos interese de él, y que me perdonen, es la parte en la que se acerca al flamenco.

–¿Por qué?

–Porque no sabía de flamenco. Con todo el respeto, sabía lo que sabía pero no era un entendido del flamenco. Sí nos interesa esa parte poética con la que se acerca al flamenco porque creemos que hay imágenes muy sugerentes que introduce en sus conferencias, cuando inventa todo eso que inventa porque inventa y se lo admitimos todos porque quedaba bien. Ha dejado una estética y los flamencos, los clásicos, los contemporáneos, somos muy lorquianos porque estamos hablando de un genio absoluto. Toda esa imagen, esa poesía... habla de cualquier cosa que sería banal en otra persona y en él es maravilloso. Lleva a unos universos muy 'heavys' que sugieren mucho a los flamencos.

–¿Hay peligro de agotamiento de su obra o su figura desde el flamenco?

–Hay muchas cosas sobre Lorca, muchísimas, a diario salen más; pero creo que él y su obra son tan grandes que soportan toda esa sobrecarga. Cuando lo lees una vez sorprende y cuando vuelves a él encuentras cosas nuevas. Era tan sensible, un surtidor tan 'heavy' que su obra evoluciona con nosotros.

–¿Sentirá el público a Lorca en el espectáculo?

–No, no lo va a ver. Yo creo que se va a sentir su figura, pero cuando uno va a un espectáculo esperando ver algo suele salir frustrado. Creo que hay que ir a un espectáculo abierto, con la mente en blanco, virgen y dispuesto a que te llegue y nada más. Si llega bien y si no, también. Yo ha habido espectáculos en los que he visto a Lorca y me ha parecido un horror y otros en los que se han basado en Lorca y no ha aparecido en ningún lado y me ha encantado. Creo que el que venga al Generalife buscando a Lorca se está equivocando. Lorca está en otro lado.