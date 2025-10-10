Inauguran la muestra de los finalistas de 'Granada tiene tela' en Condes de Gabia Las ilustraciones inspiradas en la provincia se podrán visitar hasta el 10 de noviembre

Las obras finalistas de 'Granada tiene tela', el certamen organizado por IDEAL que transforma el talento local en preciosas bolsas de tela, se citan desde este viernes en en Condes de Gabia. Pilar Caracuel, diputada de Cultura, junto a María Victoria Cobo y Silvia Miranda, subdirectora y directora de marketing de IDEAL, inauguraron la muestra que ya ha recorrido toda la provincia con las mejores obras de la segunda edición del concurso. Estará abierta al público hasta el 10 de noviembre.

'Granada tiene tela' invita a artistas locales y foráneos a plasmar el orgullo granaíno en un recuerdo inolvidable para quienes nos visitan, apostando por el arte y el talento creativo. Los que se acerquen a Condes de Gabia podrán disfrutar de un museo de preciosas ilustraciones: un paseo por la Vega, una colección de sellos inolvidables, un gato rondando las calles de la Alpujarra, una tarde en el Zaidín, retratos de Federico García Lorca, flamenco... Obras para llevar por el mundo con mucho orgullo.

