Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Inauguración de la muestra, en Condes de Gabia.

Ver 8 fotos
Inauguración de la muestra, en Condes de Gabia. Blanca Rodríguez

Inauguran la muestra de los finalistas de 'Granada tiene tela' en Condes de Gabia

Las ilustraciones inspiradas en la provincia se podrán visitar hasta el 10 de noviembre

IDEAL

Viernes, 10 de octubre 2025, 19:03

Comenta

Las obras finalistas de 'Granada tiene tela', el certamen organizado por IDEAL que transforma el talento local en preciosas bolsas de tela, se citan desde este viernes en en Condes de Gabia. Pilar Caracuel, diputada de Cultura, junto a María Victoria Cobo y Silvia Miranda, subdirectora y directora de marketing de IDEAL, inauguraron la muestra que ya ha recorrido toda la provincia con las mejores obras de la segunda edición del concurso. Estará abierta al público hasta el 10 de noviembre.

'Granada tiene tela' invita a artistas locales y foráneos a plasmar el orgullo granaíno en un recuerdo inolvidable para quienes nos visitan, apostando por el arte y el talento creativo. Los que se acerquen a Condes de Gabia podrán disfrutar de un museo de preciosas ilustraciones: un paseo por la Vega, una colección de sellos inolvidables, un gato rondando las calles de la Alpujarra, una tarde en el Zaidín, retratos de Federico García Lorca, flamenco... Obras para llevar por el mundo con mucho orgullo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una joven herida al caerle un trozo de cornisa y calles cortadas por lluvia en Granada
  2. 2

    Albayda se planta ante el aumento de vandalismo y robos en los coches
  3. 3 La dana Alice deja las primeras nieves de la temporada en Sierra Nevada
  4. 4 Herido grave tras chocar contra el muro de un desguace en la A-92G de Granada
  5. 5 Las lágrimas del granadino Custodio, invitado sorpresa de La Revuelta: «Gracias por cumplir»
  6. 6

    Afectados por el cierre de la clínica dental de Granada se concentran frente al centro
  7. 7 Cinco rutas para disfrutar del arte y las tapas este fin de semana en Granada
  8. 8

    Un equipo de Granada descubre una terapia prometedora contra el cáncer de pulmón
  9. 9 Los ganadores del Nobel de Química 2025 llevan más de 20 años trabajando con la UGR
  10. 10

    Gegsa declara desierta la concesión de Los Cármenes tres meses después

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Inauguran la muestra de los finalistas de 'Granada tiene tela' en Condes de Gabia