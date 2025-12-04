«No importa la edad, hay que bailar hasta que te mueras»

Tony Moreno y José E. Cabrero, en el escenario de Planta Baja.

José E. Cabrero Granada Jueves, 4 de diciembre 2025, 23:51 Comenta Compartir

A Tony Moreno, el cantante de Eskorzo, le preguntan mucho por Toñi Moreno, presentadora de televisión. «Físicamente no hay confusión, creo, pero con el nombre hay líos, sí». Tony recorre los pasillos de Planta Baja como si estuviera en casa. Y lo está, claro. Su otra casa. «Llevamos 20 años con la sala y es un orgullo mantener el legado». El próximo 20 de diciembre, él y sus ocho compañeros –hermanos– de la banda cierran gira en la Copera, después de recorrer media Europa con su característico buen rollo bailongo, el mismo con el que nacieron hace ya 30 años.

Tony es el protagonista del sexto 'Suena Granada', la serie impulsada por Fundación Unicaja que lleva el arte a las calles de una ciudad, la nuestra, que aspira a ser Capital Cultural de Europa en 2031.

2026 Y el año que viene... Suena Granada regresa en enero con más invitados y más locales. ¡Permanezcan atentos!

–¿A qué suena Granada?

–Granada suena a poesía. También suena a arma. Granada suena a rock. Eso es algo que antes no se reconocía tanto, pero creo que los rockeros de la ciudad nos hemos ganado los galones. Porque Granada suena a Lorca, a la Alhambra, al Albaicín, a Manuel de Falla... y el rock se ha ido ganando su puesto con el tiempo y aquí estamos.

–Aquí, porque quizás Granada también suene a Planta Baja.

–Planta Baja forma parte del engranaje de Granada. Pero Planta Baja no sería nada si no hubiera artistas con talento que quieran mostrar lo que hacen.

–El Planta forma parte de nuestra educación emocional.

–Yo he echado los dientes aquí. Llevamos gestionando la sala 21 años, pero ya llevaba otros 30 viva. Nos sentimos orgullosos de haber mantenido el legado y formar parte del tejido cultural de Granada.

–¿Qué es el Planta hoy?

–Es un escenario. Es cultura. Y es underground. Intentamos estar un poquito fuera de la onda mainstream, fomentar a esa gente que está empezando. Y no solo músicos, todo tipo de artistas. El Planta es el altavoz para las propuestas artísticas de muchísimas generaciones. Pero piensa que aquí tocaron por primera vez Los Planetas, 091... Es que no conozco ni una banda de Granada que no haya pasado por este escenario.

–¿Cómo vienen las nuevas generaciones?

–Bien, bien. Mucha energía, ganas de hacer cosas nuevas, vanguardia. Bueno, aunque hay cosas nuevas que no me gustan tanto...

–¿Como qué?

–La música que se está escuchando últimamente, y ahora puedo parecer un abuelo cebolleta con que no entiendo la música de ahora, el autotune, ese rollo, pero es que creo que ha bajado bastante la calidad de la música mainstream. Vaya, la que escucha mi hija de 13 años. Antes lo comercial podía ser David Bowie, Pink Floyd, Nirvana... artistas con un sello personal que sonaban diferentes. Ahora todo suena un poco igual.

Ampliar En plena grabación del sexto Suena Granada. B. R.

–Los 091 han sacado canción.

–Y está muy, muy guapa. Enhorabuena, Cero, ¡temazo!

–¿Os lleváis bien entre bandas?

–Nos llevamos muy bien. Una vez lo hablé con Pitos (José Antonio García), de 091, que hace años había ciertas rencillas entras las bandas de Granada y mucho ego. Ya no. En eso también ayuda Planta Baja, aquí he visto a mucha gente mezclada, desde los Cero hasta el último grupo que ha salido de chavales con 20 años. He visto a Soleá Morente con Antonio Arias ahí, a Jota creando el proyecto Sol y Nieve... Es que las mejores bandas se forman en la barra de un bar. Y esto es un bar. Aquí la peña venimos a escuchar música, a beber y a ligar un poco, que es lo que toda la vida ha sido un bar.

–¿Ya no es así?

–A la juventud no le gustan tanto, es mi sensación. Nos gustan a los puretas como nosotros.

–¿Me está llamando pureta?

–¡Sí! (ríe)

–¿A quién le gustaría tener aquí?

–Me gustaría resucitar a muchos. A Enrique Morente el primero.

–En Suena Granada hablamos mucho de Enrique.

–Yo creo que fue el más punk, y mira que es muy difícil dentro del flamenco. Él tuvo siempre esa batalla de que la música no es estática. El flamenco es lo más mestizo y bastardo que hay.

–Qué bonito hubiera sido un tema de Eskorzo con Enrique.

–Uf, me hubiera encantado. Yo escucho 'Omega' y se me saltan las lágrimas. Lloro. Cuando algo me gusta, cuando una música me mola, lloro. Se me ponen los pelos de punta y lagrimón.

–¿Es de lágrima fácil?

–Sí, lloro hasta con el anuncio de un banco. Llorar está guay, tío.

De las cenizas «Aquel día me llamó toda Granada»

Ampliar Tony Moreno. B. R.

El sábado 11 de junio de 2016, Tony brindó por Prudencio Valdivieso, el trombón de Eskorzo, y por su primo. Dos bodas en el mismo día. Se acostó feliz. El domingo, a las tres de la tarde, el teléfono sonaba a gritos. Fuego. El Planta estaba ardiendo. Un bofetón cósmico para el que solo había una salida.

–La gente se volcó con vosotros.

–La reacción de la gente fue súper bonita. Aquel día me llamó toda Granada. Vinieron voluntarios a recoger escombros. Cuando tocas fondo lo único que te queda es tirar para arriba y afortunadamente estamos aquí.

–¿Siempre quiso ser músico?

–Desde los 14 años, creo. ¿A quién no le gustaría ser músico?

–¿Pasó por la universidad?

–Estudié Química y Derecho, pero no las terminé.

–¿Y esa mezcla?

–Me encanta la ciencia y me encantan las humanidades. Pero sobre todo la ciencia. Todo lo que suelo leer o escuchar tiene que ver con la ciencia. Soy muy fan de Dani Guirado, el Punset de Granada. Seguidlo todo el mundo porque se explica muy bien y es muy rockero. Es músico y astrofísico en el IAA-CSIC, la mezcla perfecta.

–Siempre pensé que su canción 'Una mota de polvo' es un guiño al punto pálido de Carl Sagan.

–Poesía pura. En ese puntito pequeño azul estamos todos...

«Las bandas de rock somos embajadores de esta ciudad: Miguel Ríos, Los Planetas, Lori Meyers, Lagartija Nick, Niños Mutantes...» Tony Moreno

–En ese puntito está Granada, que aspira a ganar la Capitalidad Cultural 2031.

–Es una cosa ganada a pulso. Y, te decía, el rock es parte de la candidatura. Las bandas de rock somos embajadores de esta ciudad: Miguel Ríos, Los Planetas, Lori Meyers, Lagartija Nick, Niños Mutantes... Vengo de tocar por Europa y la gente te reconoce porque somos de Granada.

Ampliar José, Tony y Pepegu, tres de los nueve de Eskorzo. BLANCA RODRÍGUEZ

–¿Qué tal la gira?

–¡Muy bien! 11.500 kilómetros. Hemos estado en Suiza, Austria, Eslovenia, Hungría, Alemania y Países bajos. 23 conciertos en 30 días. La pregunta más repetida era ¿en qué país estamos hoy? Un paseo estupendo. Y todo a furgoneta.

–¿Los nueve viajando en la misma furgoneta?

–Los nueve. Llevamos 30 años juntos, nos conocemos bien y nos queremos muchísimo. Los días de descanso cada uno se va a su rollo y ya está. Si alguien está de morros, no te acercas y no hay problema. ¿Que está de resacón? Le echas una mantica por lo alto y le cuidas. Y siempre comiendo jamón. Pero jamón del bueno. Llevamos un jamón envasado al vacío, ibérico del copón. Nos duró hasta diez días antes de que terminara la gira... Ahí empezaron los problemas (ríe).

«Nos queremos muchísimos. En 30 años nunca hemos hecho una Oreja de Van Gogh» Tony Moreno

–¿Y nunca ha surgido hacer una Oreja de Van Gogh?

–En 30 años nunca hemos hecho una Oreja de Van Gogh, que es cuando te separas, vuelves a empezar con otro cantante y luego vuelves a volver para volver a empezar (ríe).

–¿Pesa el tiempo?

–El tiempo pesa mucho. ¿A quién no le va a pesar el tiempo? A mí me gustaría quedarme con 28 añillos. Pero el tiempo también es sustancia. Nosotros nos sentimos muy afortunados de llevar tres décadas juntos. Nos lo pasamos como niños chicos.

–¿Hay una edad en la que uno tiene que dejar de bailar?

–Una mierda. No. La edad no importa, hay que bailar hasta que te mueras, si no se te acaba la chispa. A veces creo que nos rendimos y no puede ser. Mira, yo estoy cerca de los 50 y he tenido mis crisis. Ya no pego los mismos saltos que con 25, pero disfruto igual.

–Luego está lo del edadismo.

–Yo vengo al Planta y soy transparente. Si hay una fiesta y hay peña de veintipocos años, yo soy transparente. Soy un señor puerta que está bailando con los pelos de colores, súper guay, con todo el rollo... Mira, cuando yo era joven y veía a un tío de 40 años iba vestido con pantalones de tergal, de viejo. ¡Pero yo no llevo pantalones de tergal! ¿Sabes lo que te digo? Que la edad es lo que hay, pero no significa más, que yo no llevo chaquetillas de pureta como la tuya (ríe).

–No tenía limpia la de leopardo.

–Esa es de Boomer.

–Yo soy de chicles Boomer.

–¡Bua! La de chicles Boomer que me he comido. ¿Te acuerdas? Ir con un duro y te comprabas medio kiosco.

Ampliar De paseo al Planta. B. R.

–Esa generación que creció sin aplicaciones ni móvil.

–Uf, me encanta el móvil. Estoy enganchado. Entiendo que nos lo han metido doblado, pero tiene su rollo. Ya no hay que ir a una cabina para llamar a un colega. y el algoritmo hará sus cosas raras, pero ¿que te gustan las manualidades? Te da manualidades. ¿Que tocas la guitarra? Te da cosas de guitarra... El algoritmo no da puntada sin hilo. Hay que convivir con ello. Hay que tener cuidado, claro, no puedes estar todo el día mirando la pantalla. Pero, a ver, que mi abuela estaba todos los días ocho horas viendo Canal Sur en la tele, ¿eh?

–¿El futuro de Eskorzo?

–Tenemos un disco preparado para celebrar los 30 años, con 14 colaboradores, 14 amigos de toda la vida. Y tenemos otra gira montada para 2026 y pensando en nuevo disco para el 27.

–Y el 20 concierto en la Copera.

–¡Tengo unas ganas! Es el último bolo después de una temporada muy intensa y le he dicho a mis colegas que pueden pasar dos cosas: que me vaya de marcha dos días o que termine el concierto y me acueste del tirón. Nah, va a ser un fin de fiesta del copón. Vamos a bailar.

Fundación Unicaja gestiona museos y centros en varias ciudades andaluzas y abarca proyectos de diversas disciplinas artísticas La labor de difusión de la cultura de la Fundación Unicaja engloba proyectos relacionados con la literatura, las artes plásticas, la fotografía, la música, el teatro y el cine, así como cursos, conferencias y jornadas de diversa índole. A estas iniciativas también se une la convocatoria anual de los premios y certámenes de la institución en las modalidades de novela, artículos periodísticos, relatos, poesía y artes plásticas, así como la gestión de los fondos de la Colección de Arte Fundación Unicaja, que acumula más de 13.000 obras, y su propio Servicio de Publicaciones. La promoción de la cultura y la preservación del patrimonio constituyen dos de los objetivos fundacionales de la actividad que desempeña la Fundación Unicaja, que entiende el ámbito de la producción artística y literaria como una oportunidad para incentivar la economía y contribuir al desarrollo vital del individuo y de la sociedad.

Reporta un error