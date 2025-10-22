IES Fernando de los Ríos: 25 Años Tejiendo Sueños y Sembrando Futuro en Fuente Vaqueros El IES Fernando de los Ríos celebra su XXV Aniversario con un emotivo acto que reunirá a toda su comunidad educativa y destacadas personalidades en el Teatro Municipal Federico García Lorca.

El Instituto de Educación Secundaria Fernando de los Ríos de Fuente Vaqueros está de enhorabuena. El centro celebra este curso 2025/2026 sus bodas de plata, un cuarto de siglo dedicado a la formación, el crecimiento personal y la excelencia educativa en el municipio natal de Federico García Lorca.

Para conmemorar este hito, la comunidad educativa, con el apoyo de la AMPA Raso del Peral y el Ayuntamiento de Fuente Vaqueros, celebrará mañana jueves por la tarde un gran acto institucional en el Teatro Municipal Federico García Lorca.

Durante estos 25 años de vida, el IES Fernando de los Ríos ha sido un faro de conocimiento y convivencia, forjando miles de historias personales y profesionales. Se ha distinguido por su compromiso con la innovación educativa, adaptándose a los nuevos tiempos sin perder de vista los valores de la inclusión, la cultura y el esfuerzo. Un camino recorrido con la ambición de ofrecer una educación de calidad que prepare al alumnado para los desafíos del mañana.

El acto de este jueves será un emotivo encuentro intergeneracional al que asistirán personalidades políticas y educativas de la provincia y la comunidad, rindiendo homenaje a la labor del centro. Pero, sobre todo, será una fiesta de la familia del instituto, donde se darán cita alumnos y alumnas, profesores y profesoras, familias y personal de administración y servicios que han contribuido a enriquecer la vida del IES desde su apertura.

Uno de los momentos más esperados de la jornada será la actuación del histórico coro del instituto. Testigo musical de las transformaciones del centro y de la sociedad, el coro ha evolucionado desde las piezas líricas que marcaron sus primeros años hasta las músicas urbanas populares en su etapa más reciente. En un gesto que simboliza la unión de las generaciones, ambos estilos musicales confluirán en el escenario, donde las distintas formaciones de este coro cantarán juntas ante el público asistente, poniendo el broche de oro a una trayectoria de éxito.

El Director del IES Fernando de los Ríos, Don Evelio David Damas Bueno, ha expresado su emoción ante la efeméride: «Celebrar 25 años es celebrar la memoria, el presente y el futuro de Fuente Vaqueros. Queremos que este acto sea un agradecimiento a todas las personas que han hecho de nuestro IES un lugar de encuentro, aprendizaje y oportunidades. Es un orgullo mirar atrás y ver todo lo que hemos construido juntos.»