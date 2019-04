8 ideas para exprimir al máximo el FicZone de Granada y no perderte en el intento Pasillos llenos en el FicZone de 2018 / Ramón L. Pérez Cine, series, anime, cosplay, videojuegos, recreativas de los 80, juegos de mesa, talleres artesanales, photocalls temáticos, un 'escape room' de Harry Potter... Este fin de semana, la Feria de Muestras de Armilla ofrece alternativas de ocio para toda la familia JOSÉ E. CABRERO Granada Lunes, 22 abril 2019, 23:59

FicZone es una de las grandes citas culturales de Granada. Los días 27 y 28 de abril (de 10.00 a 21.00 horas y de 10.00 a 20.00), la Feria de Muestras de Armilla recibirá -según la organización- a más de 30.000 visitantes que ocuparán los más de 30.000 metros cuadrados de actividades repartidos entre los tres pabellones y dos carpas adicionales en el exterior. Este año, con la entrada de FicZone (6 euros online; 7 euros en taquilla) también se podrá asistir a 'Granada Gaming' y a 'MeepleFactory', encuentros dedicados al mundo del videojuego y los juegos de mesa.

¿Qué puedo encontrar en Ficzone & Granada Gaming & MeepleFactory? Estas son nuestras 8 recomendaciones para no perderte nada de nada:

1.- Artistas y famosos

Este año, las tablas las pone David Bradley. El actor británico ha estado en algunas de las sagas audiovisuales más influyentes de los últimos años: 'Harry Potter', 'Juego de Tronos', 'The Strain' y 'Doctor Who'. De cine también hablará David Brau, al que, posiblemente, no le pongan cara, pero su voz les resultará terriblemente familiar: es uno de los mejores dobladores de España (por ejemplo, interpreta a Loki, en 'Los Vengadores'). Iban Coello y Gabriel H. Walta, dibujantes de primera línea, compartirán su experiencia en Marvel; y los youtubers Pascu y Rodri charlarán sobre su divertidísimo canal 'Destripando la Historia'.

En la parte más oriental, los directores de anime Tensai Okamura ('Seven Deadly Sins, 'Naruto', 'Darker than Black') y Masashi Kudo ('Bleach', 'Ikki'). Y la cantante coreana Hyemin.

Todos los invitados firmarán autógrafos a los asistentes y mantendrán encuentro con los asistentes.

2.- Exposiciones

La Feria de Muestras de Armilla lucirá un interior espléndido, con tres exposiciones fantásticas: 'Los universos de Stan Lee', un homenaje al legado del creador del universo Marvel; un pasaje de ilustraciones hechas por jóvenes y réplicas de objetos de películas míticas; y una completa colección de HotToys (juguetes de coleccionismo).

3.- Cómic

El sábado, a las 13.30 horas, Carlos Torija (desarrollador del videojuego 'LEGO Avengers'), Iban Coello (Marvel) y Gabriel H. Walta hablará de forma desenfadada sobre cómo 'los tentáculos' de Marvel alcanzan todos los medios.

4.- Cosplay

Los mejores cosplayers locales, nacionales e internacionales desfilarán por FicZone con sus últimas creacionos. Habrá talleres para principiantes y, por supuesto, concursos sobre el escenario principal.

5.- Harry Potter

La visita de David Bradley inspira una de las apuestas temáticas de FicZone 2019: 'La zona Harry Potter', donde los visitantes podrán disfrutar de talleres, fotocols y... un auténtico 'escape room' no apto para 'muggles'.

6.- Photocalls

Uno de los photocalls del año pasado / R. L. P.

¿Buscando un buen recuerdo? No olvides pasar por la zona de photocalls temáticos, donde podrás hacerte una foto con fondos de 'Star Wars', 'Juego de Tronos', 'La casa de papel', 'Toy Story', 'Los Vengadores'...

7.- Videojuegos: Granada Gaming

Ambiente en Granada Gaming, en 2015 / R. L. P.

Con la misma entrada de FicZone, el visitante también puede entrar a 'Granada Gaming', un pabellón dedicado al mundo del videojuego con 200 puestos de juego de libre acceso (entre los que destacan los juegos musicales, de conducción, y de realidad virtual) y una zona 'retro', con recreativas clásicas y videoconsolas de los años 80 y 90 listas para viajar en el tiempo.

Profesionales del sector mostrarán trabajos que se están desarrollando ahora mismo e impartirán talleres de iniciación a la creación de videojuegos. Y, además, en la zona 'Granada Maker' los visitantes podrán comprobar cómo funciona una impresora 3D y aprender algo de robótica.

En la parte de competición, habrá torneos de esports de 'League of Legends', LaLiga, Fornite, Clash Royale, FIFA, Street V, Call of Duty, entre otros.

El youtuber Zellendust (con más de dos millones de suscriptores a su canal), asistirá como invitado.

8.- Juegos de Mesa: MeepleFactory

La tercera gran pata de Ficzone: 'MeepleFactory', el festival de los juegos de mesa. Fermasa acogerá a más de 20 editoriales que presentarán sus últimas novedades en juegos de mesa. Allí tendrá lugar un concurso de prototipos (hay 16 finalistas de los 40 presentados), en el que el ganador, además del premio, se promocionará para el festival DAU en Barcelona.

Entre los asistentes MeepleFactory, Jacob Fryxelius, creador de 'Terraforming Mars' (uno de los juegos mejor valorados de los últimos años; Emiliano Sciarra, de 'Bang!'; Ghislain Masson, de 'Not Alone'; y Santi y David CJ, de 'Virus'.