Enrique Morón dedica un poema al Centro Artístico de Granada

IDEAL recupera la tradición periodística de ofrecer poesía de calidad a los lectores. Era uso frecuente de los diarios insertar en sus páginas poemas de ... conspicuos autores que, brevemente, encuadrados en su rincón, complementaban y relajaban el tráfago de la palpitante actualidad con unas gotas de belleza literaria. IDEAL rescata aquella memorable usanza de entregar poesía, y lo hace de la mano del Centro Artístico, Literario y Científico de Granada, entidad que este año cumple los ciento cuarenta de su fundación en 1885, y en la que han militado (o militan) figuras tan señeras como Federico García Lorca o como tantos otros que resultaría prolijo enumerar, históricos o actuales, conocidos y reconocidos…, pero ligados todos a la citada sociedad cultural, que, bisemanalmente, mostrarán sus versos en estas páginas.

De Enrique Morón (Cádiar, 1949), poeta, dramaturgo y memorialista, ha escrito José Lupiáñez que su obra posee «una serenidad de corte clásico, unas veces transida de nostalgia y otras, herida por el desencanto». De reconocida maestría tanto en el uso del verso en metros tradicionales como en el verso libre, Morón incluyó en su libro `La brisa de noviembre´ (1995) el impresionante poema que hoy reproducimos, digno de figurar en cualquier antología.

'Una camisa negra'

Deudores de la infancia somos. Esta

tristeza pulcra que a mis ojos sube,

acariciando el rictus del silencio

bermejo de los labios. Claros días

de fresas estivales. Leves fuentes

reflejaron el luto de mis años

infantiles. Jugaba como todos

los niños y decía

requiebros a las flores y sonrisas

extensas a las aves. Pero siempre,

una camisa negra, como un leve

suspiro se plegaba a mi cintura

frágil. Mi corazón apenas daba

la altura de una espiga. Dulcemente

mi madre se esmeraba en los zurcidos

perfectos o en ojales

profundos como el llanto de un aljibe.

Mi madre, que cumplía

lluvias de soledad, hojas de hastío

y espinas de silencio. ¡Madre mía!,

cuánto debiste de sufrir, tan sola

como yo estoy ahora, como estaba

sobre el caballo de madera, madre

de la desolación y de la pena,

oculta entre visillos. Cuántos años

hace que te marchaste y me has dejado

más solo todavía, más perdido

en los aceros de la noche larga,

con el alto ciprés de los desvelos.