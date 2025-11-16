Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El poeta granadino Enrique Morón. IDEAL
El vuelo de la poesía

Enrique Morón dedica un poema al Centro Artístico de Granada

El periódico recupera la tradición periodística de ofrecer poesía de calidad a los lectores

IDEAL

Domingo, 16 de noviembre 2025, 23:23

Comenta

IDEAL recupera la tradición periodística de ofrecer poesía de calidad a los lectores. Era uso frecuente de los diarios insertar en sus páginas poemas de ... conspicuos autores que, brevemente, encuadrados en su rincón, complementaban y relajaban el tráfago de la palpitante actualidad con unas gotas de belleza literaria. IDEAL rescata aquella memorable usanza de entregar poesía, y lo hace de la mano del Centro Artístico, Literario y Científico de Granada, entidad que este año cumple los ciento cuarenta de su fundación en 1885, y en la que han militado (o militan) figuras tan señeras como Federico García Lorca o como tantos otros que resultaría prolijo enumerar, históricos o actuales, conocidos y reconocidos…, pero ligados todos a la citada sociedad cultural, que, bisemanalmente, mostrarán sus versos en estas páginas.

