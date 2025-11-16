Enrique Morón dedica un poema al Centro Artístico de Granada
El periódico recupera la tradición periodística de ofrecer poesía de calidad a los lectores
Domingo, 16 de noviembre 2025, 23:23
IDEAL recupera la tradición periodística de ofrecer poesía de calidad a los lectores. Era uso frecuente de los diarios insertar en sus páginas poemas de ... conspicuos autores que, brevemente, encuadrados en su rincón, complementaban y relajaban el tráfago de la palpitante actualidad con unas gotas de belleza literaria. IDEAL rescata aquella memorable usanza de entregar poesía, y lo hace de la mano del Centro Artístico, Literario y Científico de Granada, entidad que este año cumple los ciento cuarenta de su fundación en 1885, y en la que han militado (o militan) figuras tan señeras como Federico García Lorca o como tantos otros que resultaría prolijo enumerar, históricos o actuales, conocidos y reconocidos…, pero ligados todos a la citada sociedad cultural, que, bisemanalmente, mostrarán sus versos en estas páginas.
De Enrique Morón (Cádiar, 1949), poeta, dramaturgo y memorialista, ha escrito José Lupiáñez que su obra posee «una serenidad de corte clásico, unas veces transida de nostalgia y otras, herida por el desencanto». De reconocida maestría tanto en el uso del verso en metros tradicionales como en el verso libre, Morón incluyó en su libro `La brisa de noviembre´ (1995) el impresionante poema que hoy reproducimos, digno de figurar en cualquier antología.
'Una camisa negra'
Deudores de la infancia somos. Esta
tristeza pulcra que a mis ojos sube,
acariciando el rictus del silencio
bermejo de los labios. Claros días
de fresas estivales. Leves fuentes
reflejaron el luto de mis años
infantiles. Jugaba como todos
los niños y decía
requiebros a las flores y sonrisas
extensas a las aves. Pero siempre,
una camisa negra, como un leve
suspiro se plegaba a mi cintura
frágil. Mi corazón apenas daba
la altura de una espiga. Dulcemente
mi madre se esmeraba en los zurcidos
perfectos o en ojales
profundos como el llanto de un aljibe.
Mi madre, que cumplía
lluvias de soledad, hojas de hastío
y espinas de silencio. ¡Madre mía!,
cuánto debiste de sufrir, tan sola
como yo estoy ahora, como estaba
sobre el caballo de madera, madre
de la desolación y de la pena,
oculta entre visillos. Cuántos años
hace que te marchaste y me has dejado
más solo todavía, más perdido
en los aceros de la noche larga,
con el alto ciprés de los desvelos.
