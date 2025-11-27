Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los comisarios Pilar Aranda y David Jiménez-Blanco, con el director de IDEAL, Quico Chirino.

Los comisarios Pilar Aranda y David Jiménez-Blanco, con el director de IDEAL, Quico Chirino. Javier Martín
Encuentro con los comisarios

IDEAL congrega a un centenar de artistas y agentes culturales de Granada en apoyo a la Capitalidad en 2031

El periódico organiza un coloquio con los comisarios de la Candidatura a un mes vista de que expire el plazo de presentación de los proyectos

Jorge Pastor

Jorge Pastor

Granada

Jueves, 27 de noviembre 2025, 13:18

Comenta

La cuenta atrás ha comenzado. Queda un mes para que expire el plazo de presentación de los proyectos con los que las once candidatas españolas ... aspiran a la Capitalidad Europea de la Cultura en 2031. Una fecha cargada de simbolismo que este periódico ha subrayado con la celebración de un gran encuentro. Un centenar de artistas, agentes culturales y responsables institucionales se han congregado en el Centro Cultural CajaGranada, con el patrocinio de la Fundación CajaSol, para asistir a un coloquio entre el director de IDEAL, Quico Chirino, y los tres comisarios de Granada 2031, la ex rectora Pilar Aranda, el director del Instituto Cervantes Luis García Montero y el presidente de la Bolsa de Madrid David Jiménez-Blanco, para analizar todo el trabajo realizado durante este año y, mirando al futuro, valorar estrategias para que el arte, en todas sus vertientes, se convierta en el gran motor de la transformación de Granada.

