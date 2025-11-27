IDEAL congrega a un centenar de artistas y agentes culturales de Granada en apoyo a la Capitalidad en 2031

La cuenta atrás ha comenzado. Queda un mes para que expire el plazo de presentación de los proyectos con los que las once candidatas españolas ... aspiran a la Capitalidad Europea de la Cultura en 2031. Una fecha cargada de simbolismo que este periódico ha subrayado con la celebración de un gran encuentro. Un centenar de artistas, agentes culturales y responsables institucionales se han congregado en el Centro Cultural CajaGranada, con el patrocinio de la Fundación CajaSol, para asistir a un coloquio entre el director de IDEAL, Quico Chirino, y los tres comisarios de Granada 2031, la ex rectora Pilar Aranda, el director del Instituto Cervantes Luis García Montero y el presidente de la Bolsa de Madrid David Jiménez-Blanco, para analizar todo el trabajo realizado durante este año y, mirando al futuro, valorar estrategias para que el arte, en todas sus vertientes, se convierta en el gran motor de la transformación de Granada.

Quico Chirino ha reseñado, en primer lugar, que el éxito de la convocatoria de IDEAL es el perfecto ejemplo del «consenso social en torno a la Capitalidad», e instó a los políticos a ponerse al frente de este movimiento.

Pilar Aranda significó la relevancia del camino que está recorriendo Granada y aseguró que, más allá de que se alcance la Capitalidad, ya se están logrando resultados como la descentralización de la cultura, la expansión por toda la provincia y el sentimiento de pertenencia. Aranda insistió en la necesidad de positivar los retos como la creación de empleo gracias a la cultura en un territorio con grandes tasas de paro.

David Jiménez-Blanco se mostró optimista respecto a las posibilidades de Granada, que puede aportar prestigio a la propia Capitalidad. También dijo que Granada tiene que presentarse ante Europa como una tierra de oportunidades que acoja a los que quieren emprender.

Ampliar Los comisarios posan con el director de IDEAL, Quico Chirino, y la alcaldesa, Marifrán Carazo, antes del encuentro. Javier Martín

Representación de todos los sectores

Entre los asistentes, representantes de todos los sectores culturales: teatro, música, cine, pintura, fotografía, escultura, música, arquitectura, artesanía… Hombres y mujeres que han testimoniado con su presencia que Granada 2031 no solo es una ilusión compartida, sino un revulsivo para que la industria de la creación genere empresas y puestos de trabajo. De ello habló la alcaldesa Marifrán Carazo, quien resaltó el compromiso generalizado desde la cooperación público y privada. También se congratuló de que ya se estén consiguiendo objetivos, como la potenciación de la oferta con eventos de primer nivel como la Bienal de Flamenco o la puesta en marcha de nuevas infraestructuras para la cultura.

Una vez concluido el diálogo, que tuvo lugar en el Teatro CajaGranada, el centenar de asistentes se dirigió al espectacular patio elíptico del edificio diseñado por Campo Baeza para participar en una gran performance colectiva en torno a la Capitalidad Cultural y hacer unas fotografías. Posteriormente se ofreció un cóctel donde todos los participantes tuvieron la oportunidad de conversar de una forma más distendida.

La Candidatura de Granada ya ha anunciado que el 'bid book', el documento de sesenta páginas que recogerá todas las propuestas de Granada, se presentará en la primera quincena de diciembre. A falta de detalles de última hora, el texto ya está finalizado. Una vez presentado en el Ministerio de Cultura, organizador del concurso, el siguiente paso será la realización de un examen presencial en febrero ante el comité de doce expertos independientes que debe elegir la Capital Europea de la Cultura en 2031. Durará media hora –el tiempo estipulado por el Ministerio-. Granada proyectará una película de animación, 'Elvira', dirigida por el cineasta Manuel Sicilia. Después habrá varias intervenciones en inglés. Las 'notas' se sabrán en marzo. Entonces conoceremos si Granada ha pasado el primer corte.