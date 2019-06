Huerta de San Vicente, un 'horno' otro verano mientras empiezan las obras de climatización La climatización de la Huerta de San Vicente se acometerá en los próximos meses. / JORGE PASTOR La previsión es que el proyecto esté finalizado la semana que viene, y que a partir de ese momento se inicie el proceso de licitación JORGE PASTOR Granada Jueves, 13 junio 2019, 01:48

Superado el cuarenta de mayo, aún seguimos con el sayo.Pero si nos atenemos a los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología, esta primavera de mangas de camisa parece que ya toca a su fin. Hoy y mañana tendremos unos confortables veintiocho grados de máxima, pero a partir del sábado la gráfica ya apunta hacia arriba, y a comienzos de la semana que viene estaremos muy cerca de los treinta y cinco. Nada anormal para esta época del año.Pero esta misma lectura, la normalidad, no se puede hacer cuando se trata de inmuebles tan singulares como la Huerta de San Vicente, una casa museo por la que pasan cada año unas 15.000 personas. Muchas de ellas en verano. Una visita que, lejos de ser una experiencia única, se ha convertido en un auténtico martirio por la inexplicable falta de refrigeración de una finca que, por si fuera poco, alberga piezas de enorme valor histórico y artístico como el piano de media cola que tocaba el propio Federico. En este punto conviene recordar que en el estío de 2017 la Huerta permaneció cerrada durante dos días porque, coincidiendo con la ola de calor, hubo cinco personas que sufrieron vahídos.

Una situación crítica que impulsó un proceso de rehabilitación con dos fases. La primera, ejecutada entre finales de 2017 y principios de 2018, fue el cambio de la carpintería histórica, muy deteriorada, por otra nueva. Seis meses permaneció clausurada la Huerta para el público –en teoría las obras tendrían que haber durado un mes–. Y en los próximos meses debería de iniciarse la segunda, la de dotar este edificio municipal con un sistema de climatización que garantice la conservación del valioso continente y de quienes pasen por allí.

¿Cuál es la situación en estos momentos? Según fuentes del Ayuntamiento, la previsión es que el proyecto de intervención, valorado en 120.000 euros, esté finalizado para la semana que viene. A partir de ese momento habrá que completar los plazos administrativos para sacar a licitación los trabajos. Aunque desde el consistorio no se aportan detalles al respecto, lo normal sería, por las características del contrato y la cuantía, que se haga por el procedimiento abierto y simplificado. Si no hay mayores contratiempos, la adjudicación debería de hacerse en un plazo de entre dos y tres meses. O sea, para septiembre. En ese punto estamos.

Letrero de la Huerta de San Vicente. / JORGE PASTOR

Y es que el problema de calor extremo y el frío extremo no se resuelve colocando unas consolas de aire acondicionado de las que habitualmente se instalan en los domicilios particulares. Hace falta mucho más. Aunque la Huerta de San Vicente no tiene la calificación de Bien de Interés Cultural (BIC), la máxima figura de protección en Andalucía, sí la tiene como Bien de Catalogación General por la vinculación que tiene con Federico García Lorca y la producción de su obra. No se puede hacer cualquier cosa.

Obras de Dalí y Alberti

Pero es que, además, en su interior está el gramófono que acompañó a Federico en sus muchas horas sentado en el escritorio, un dibujo de su amigo Salvador Dalí, otro de Manuel Ángeles Ortiz, un cuadro de Rafael Alberti... enseres y obras de arte que requieren, para su perfecto mantenimiento, de unas condiciones ambientales óptimas. Y en el interior la Huerta de San Vicente se superan los treinta grados en julio y agosto con humedades relativas de algo más del veinte por ciento –esto es una enorme sequedad–. No hay más que echar un vistazo al termohigrómetro que cuelga en una de las paredes de la propia Huerta de San Vicente para comprobarlo.

Se requieren, además, unos filtros especiales porque el entorno de la Huerta no es precisamente el más propicio. Hay agua y hay plantas. Es decir, hay mucho polen, insectos y esporas. También, a pocos metros, pasa una autovía por la que circulan a diario más de 130.000 vehículos expeliendo gases y sustancias que no sólo ensucian, sino que perjudican. La cuestión es que la cubierta del piano, por ejemplo, ya está cimbreada como consecuencia, entre otros factores, de la contracción y dilatación de la madera.