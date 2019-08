La Huerta de San Vicente, abierta sólo tres horas al día para evitar el 'horno' a los turistas Una turista hacía fotos ayer a la fachada de la Huerta de San Vicente. / JORGE PASTOR El procedimiento para la contratación de las obras de climatización, por un importe de 120.000 euros, aún no se ha iniciado Martes, 6 agosto 2019, 01:38

Si se cumplen las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología –que normalmente se cumplen–, la capital granadina superará de aquí al viernes la 'bonita' temperatura de cuarenta grados a la sombra. Pues bien, imagínese la sensación de entrar en una casa herméticamente cerrada, donde incide el sol de forma directa buena parte del día y unos niveles de humedad del veinte por ciento. Ese 'horno' es exactamente la Huerta de San Vicente, la residencia de verano de la familia García Lorca, y ése es el motivo por el que el Ayuntamiento, ante la posibilidad de que a algún turista le dé un vahído, como ocurrió hace dos años, ha optado por abrir la casa museo sólo tres horas al día, de nueve de la mañana a doce del medio día –de martes a domingo–. El panel informativo situado junto a la librería advierte de esta incidencia, aunque sin aclarar que la medida se debe al calor extremo. Se dice que el horario se ha reducido «por razones técnicas».

Se veía venir. Entre finales de 2017 y principios de 2018 se llevó a cabo la primera fase de la reforma que debería mejorar la climatización de la Huerta. Se cambió la carpintería histórica, muy deteriorada, por una nueva. Las obras se prolongaron durante seis meses cuando, en teoría, se tendrían que haber finalizado en uno. Y faltaba la segunda. La instalación de los equipos de refrigeración.

La Huerta de San Vicente abre de 9.00 a 12.00 horas. / JORGE PASTOR

En ese punto estamos. O, mejor dicho, en ese punto seguimos. Se supone –al menos eso se apuntó desde el anterior equipo de gobierno municipal– que el proyecto de intervención, valorado en 120.000 euros, está finalizado desde mediados de junio. A partir de ese momento se tendría que haber activado toda la maquinaria administrativa para sacar a licitación los trabajos. Aunque desde el consistorio no se aportaron detalles al respecto, lo normal hubiera sido, por las características del contrato y la cuantía, que se hiciera por el procedimiento abierto y simplificado. Si no hubiera habido mayores contratiempos, la adjudicación debería de haberse hecho en un periodo de dos o tres meses. O sea, para septiembre. Según confirmó ayer el nuevo concejal de Economía y Urbanismo, Luis González, este procedimiento no se ha iniciado todavía.

González manifestó este lunes que «el Ayuntamiento de Granada trabaja ya en la reactivación de todos los proyectos que quedaron pendientes» del mandato anterior. «Somos conscientes de que la climatización de la Huerta de San Vicente resulta fundamental para la visita, por lo que será una de las prioridades que se intentará acometer lo antes posible», afirma el edil. «No obstante –agrega– cabe resaltar que el gobierno socialista, coincidiendo con la campaña electoral, anunció numerosos proyectos que realmente estaban inconclusos o paralizados, y la voluntad ahora es sacarlos adelante de forma paulatina».

Y es que el problema de calor extremo –y también del frío extremo– en la Huerta de San Vicente, denunciado por las organizaciones sindicales el pasado invierno, no se resuelve colocando unas sencillas consolas de aire acondicionado como las que habitualmente se ponen en los domicilios particulares. Hace falta mucho más. Aunque la Huerta de San Vicente no tiene la catalogación de Bien de Interés Cultural (BIC), la máxima figura de protección en la comunidad autónoma andaluza, sí la tiene como Bien de Catalogación General por la vinculación con Federico García Lorca y la producción de su obra.

Cartel que informa del horario reducido de verano «por razones técnicas». / IDEAL

No se puede hacer cualquier cosa. Pero es que, además, en su interior está el gramófono que acompañó a Federico como fondo de tertulia y en sus horas sentado en el escritorio, un dibujo de su amigo Salvador Dalí, otro de Manuel Ángeles Ortiz, un cuadro de Rafael Alberti... enseres y obras de arte que requieren, para su perfecto mantenimiento, de unas condiciones ambientales óptimas. En la Huerta de San Vicente se superan con frecuencia los veintisiete grados en julio y agosto con humedades del veinte por ciento. No hay más que echar un vistazo al termo higrómetro que cuelga en una de las paredes de la propia Huerta para comprobarlo.

Luis González, Concejal de Urbanismo

Se requieren, además, unos filtros especiales porque el entorno de la Huerta no es precisamente el más propicio. Hay agua y hay plantas. Es decir, hay mucho polen, insectos y esporas. También, a poco metros, pasa una autovía por la que circulan a diario más de 130.000 vehículos expeliendo gases y sustancias que no sólo ensucian la atmósfera, sino que perjudican a bienes inmuebles y muebles –aunque estén entre cuatro paredes–. La cubierta del piano de Federico, por ejemplo, ya está cimbreada como consecuencia, entre otros factores, de la contracción y dilatación de la madera.