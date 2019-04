Homenaje a Alcántara del Centro Andaluz de las Letras de Granada Lectura del manifiesto homenaje a Manuel Alcántara, anoche en Granada. / ANTONIO ARENAS Los integrantes del Club de Lectura de Fuente Vaqueros leyeron poemas y columnas en homenaje al célebre articulista de IDEAL ANTONIO ARENAS Granada Miércoles, 24 abril 2019, 00:02

La Biblioteca de Andalucía en colaboración con el Centro Andaluz de las Letras (CAL), celebró el Día Internacional del Libro en Granada con un emotivo acto dedicado al poeta y periodista Manuel Alcántara, recientemente fallecido. En el acto, presidido por el delegado de Cultura, Antonio Granados quien leyó un manifiesto a favor de la Lectura elaborado por la periodista y escritora Eva Díaz, y tras él intervino el periodista, Andrés Cárdenas, quien disertó sobre la vida y obra del 'decano de los columnistas'. A continuación Marina Tapia, Ascensión Sánchez, Juan García, Isabel Macías, Pepe Salobreña, Ana Gálvez y Cloti Torrecillas, integrantes del Club de Lectura de la Biblioteca Pública Federico García Lorca de Fuente Vaqueros, dieron lectura a poemas y columnas del homenajeado, extraídas de la antología 'El porvenir de ayer es ya recuerdo', con selección e introducción realizada por Francisco Ruiz Noguera y editado para la ocasión por la Consejería de Cultura, ya que Manuel Alcántara ha sido declarado autor del año 2019.

Tanto Andrés Cárdenas como la directora de la Biblioteca fuenterina, Ana Gálvez, reconocieron ser muchos de los lectores de prensa cuya admiración por el columnista les llevaba a leer IDEAL comenzando por atrás. El primero también contó que fue hace un mes cuando le pidieron que preparara una semblanza de Manuel Alcántara para esta jornada. Desgraciadamente su fallecimiento el pasado Miércoles Santo (17 de abril) que le fue comunicado por Pepe Salobreña, le obligó «a poner el presente en pasado, lo que fue un ejercicio costoso al tratarse de una persona a la que admiras». A continuación dio comienzo su semblanza, salpicada de citas especialmente de sus columnas, pues reconoció ser «poeta al que he leído poco y columnista al que he leído mucho y en el que me he inspirado demasiado a la hora de escribir mis columnas». Y que como él decía tenía como único mandamiento «no aburrir ni a Dios sobre todas las cosas».