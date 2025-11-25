Hombres G anuncian concierto en Granada el 19 de septiembre dentro de la gira 'Los Mejores Años de Nuestra Vida'

Hombres G, una de las bandas más queridas y emblemáticas de la música española, anuncian la gira Los Mejores Años de Nuestra Vida 2026, que ... llegará a la Plaza de Toros de Granada el 19 de septiembre de 2026.

La preventa para SMusic estará disponible a partir de este miércoles 26 de noviembre, a las 10:00h; seguida de la preventa de Live Nation, el jueves 27 de noviembre a las 10:00h. La venta general comenzará el viernes 28 de noviembre a las 10:00h a través de Ticketmaster y El Corte Inglés.

Un tour especial que acompaña el largometraje documental homónimo que llegará a cines el 30 de abril de 2026. Un original de Movistar Plus+ dirigido por Charlie Arnaiz y Alberto Ortega que propone un viaje emocional y musical a través de la historia y el presente del grupo. Un relato en el que la experiencia, la energía y la conexión con su público se entrelazan para mostrar que el mejor momento de Hombres G es ahora. Producido por Dadá Films & Entertainment, La Calabaza Amarilla, A Contracorriente Films y Warner Music Spain, cuenta con la participación de RTVE, el apoyo de SGR y la Comunidad de Madrid.

La gira Los Mejores Años de Nuestra Vida 2026 es, por tanto, una reivindicación del presente y toda una declaración de intenciones: Hombres G están en su mejor momento. Y su público también. Es un regalo para todos esos fans, fieles y de múltiples generaciones, que siguen llenando recintos y coreando sus canciones. Noches para pasárselo bien, muy bien, seña indiscutible de los conciertos de Hombres G, porque mantienen la misma pasión, fuerza y complicidad sobre el escenario.

«Queremos que esta gira sea una fiesta. Un homenaje a todos estos años vividos juntos, y a todo lo que aún nos queda por disfrutar. Porque creemos, de verdad, que estamos viviendo los mejores años de nuestra vida. Y esto es, sencillamente acojonante»- Hombres G.