Hombres G anuncian concierto en Granada el 19 de septiembre dentro de la gira 'Los Mejores Años de Nuestra Vida'
La cita será en la Plaza de Toros de Granada
Ideal
Martes, 25 de noviembre 2025, 13:42
Hombres G, una de las bandas más queridas y emblemáticas de la música española, anuncian la gira Los Mejores Años de Nuestra Vida 2026, que ... llegará a la Plaza de Toros de Granada el 19 de septiembre de 2026.
La preventa para SMusic estará disponible a partir de este miércoles 26 de noviembre, a las 10:00h; seguida de la preventa de Live Nation, el jueves 27 de noviembre a las 10:00h. La venta general comenzará el viernes 28 de noviembre a las 10:00h a través de Ticketmaster y El Corte Inglés.
Un tour especial que acompaña el largometraje documental homónimo que llegará a cines el 30 de abril de 2026. Un original de Movistar Plus+ dirigido por Charlie Arnaiz y Alberto Ortega que propone un viaje emocional y musical a través de la historia y el presente del grupo. Un relato en el que la experiencia, la energía y la conexión con su público se entrelazan para mostrar que el mejor momento de Hombres G es ahora. Producido por Dadá Films & Entertainment, La Calabaza Amarilla, A Contracorriente Films y Warner Music Spain, cuenta con la participación de RTVE, el apoyo de SGR y la Comunidad de Madrid.
La gira Los Mejores Años de Nuestra Vida 2026 es, por tanto, una reivindicación del presente y toda una declaración de intenciones: Hombres G están en su mejor momento. Y su público también. Es un regalo para todos esos fans, fieles y de múltiples generaciones, que siguen llenando recintos y coreando sus canciones. Noches para pasárselo bien, muy bien, seña indiscutible de los conciertos de Hombres G, porque mantienen la misma pasión, fuerza y complicidad sobre el escenario.
«Queremos que esta gira sea una fiesta. Un homenaje a todos estos años vividos juntos, y a todo lo que aún nos queda por disfrutar. Porque creemos, de verdad, que estamos viviendo los mejores años de nuestra vida. Y esto es, sencillamente acojonante»- Hombres G.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión