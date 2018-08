El hombre de la bicicleta

Era un hombre raro: no le gustaba el fútbol, ni el cine, ni la televisión, ni hablaba nunca de política. y se sentía orgulloso de no sentir entusiasmo por esas cosas. Era más, se preciaba de no haber establecido nunca amistad con la gente que para él constituían la jauría del paisaje urbano, del barullo, de los actos festivos o de los actos sociales. «A mí la confusión y el ruido no me han gustado nunca», solía decir alguna vez a quien conocía. Tenía un aire profético en su rictus, ojos saltones, piel aceitunada, barbas apostólicas entrecanas, nariz picuda y algo desgalichado. Sin embargo, lo que más destacaba de su aspecto era su extremada delgadez y su altura. Diríase que se asomaba a la ciudad como las cigüeñas sobre los campanarios.

Había llegado un verano veinte años atrás en una bicicleta algo chusca, en la que chirriaba ácidamente la cadena sobre los piñones, y era difícil discernir qué despertaba más curiosidad entre la gente de aquella pequeña ciudad del interior, si el medio por el que había conseguido llegar o por su propio aspecto. Consiguió hospedarse en una pensión económica durante el primer año de su estancia, para después pasar a vivir de alquiler en un apartamento de una destartalada calle lóbrega y angosta, que en otro tiempo fue de prostíbulos, y que era perpendicular a una de las arterías principales de la ciudad.

Era ese tipo de personas que parecen tener un fondo esquivo y de sabiduría por lo que despertaba más el interés si cabe. - ¿Y qué intenta, qué quiere ese hombre, de qué vive? No saber los propósitos de esa persona, singularmente siendo extranjera, pues a pesar de hablar casi perfectamente castellano lo delataba el acento que parecen tener todos los eslavos por igual, creaba una especie de atmósfera enrarecida ante la que había que poner muros, no fuera que se tratara de un peligroso delincuente, quizá terrorista, huido de la justicia y que había recalado en aquella tranquila y hermosísima ciudad.

-¡Ese, sin duda, quiere algo! comentaban los vecinos en las puertas de sus comercios cuando lo veían caminar por alguna de las calles de la ciudad. -¡No lo mires! decían las madres a sus hijitas, en esa etapa de la vida en el que el mundo de lo desconocido y misterioso nos hace estar sobresaltados e intranquilos las noches enteras en la cama.

Sin embargo, con el tiempo, el extranjero había entablado conversación con algunos lugareños, especialmente, con un concejal con pretensiones que trataba de tranquilizar a los ciudadanos -¡Pero qué va a querer, hombre? lo que quiere un hombre es lo de menos para otro hombre. ¿Acaso conocéis los pensamientos de todos y cada uno de los habitantes de esta ciudad? - A mí -dijo con tono elevado y casi de mitin-, no me importa quién es ni qué hace aquí ese hombre, lo que me importa es que se integre en nuestra sociedad y que seamos solidarios en nuestros corazones con gentes del mundo entero para proyectarnos sobre nosotros mismos.

-A este -decía algún vecino con aire de lince intelectual- no lo voto yo en las próximas elecciones, así me encuentre convenientemente embeodado.

También había mantenido algunas charlas esporádicas informales con este tipo peculiar de erudito universitario: medio historiador, medio escritor, medio filósofo, y al que le encantaba conocer las vivencias de estos personajes errantes que andaban por las ciudades, con el fin de crear después novelas o cuentos de terror, que pasan fabulados a la posteridad y quedan grabados en la memoria colectiva de los pueblos.

Y de esta manera quedó fijado el cuento para siempre por el erudito, bajo el título de «El hombre de la bicicleta»: Era un hombre extraño, errante, esquivo, solitario, desaliñado y de muy malas trazas que un día apareció en bicicleta en una bella ciudad. En esta reinaba la armonía y en las noches claras de verano, la luna roja llenaba al aire de fantasía. Un buen día mientras los niños jugaban llenos de gozo en la plaza, con engaños, el hombre se llevó a una niña a la que asesina, descuartiza y entierra sus restos; sobre sus despojos crecieron lindísimas genistas y, cuando el asesino pasaba delante de ellas, las flores amarillas, como una masa coral, le decían al unísono: «devuélveme el corazón que me arrancaste».

No obstante, yo sé de muy buena tinta que el hombre de la bicicleta no era así; era solitario, especial, quizá tenía algo de eremita y de peregrino excepcional. Lo único que no pudo evitar fue despertar desconfianza en la comunidad sin motivo alguno; nada había en sus ojos y estaba todo en ellos, no lo socorrió nadie, sonrió y no le devolvieron la sonrisa y el miró mucho más a la gente, hasta que se perdió dentro de la noche y siguió su camino sin camino. Después de tanto tiempo todos han seguido oyendo sus pasos, porque sus pies han ido abriendo el silencio que dejó. Por esto, hoy, en esta ciudad sin nombre, se sigue recordando a ese hombre solitario y huraño y sus habitantes encuentran en el dolor semejanzas identificativas con el extranjero, como si sintieran en sus carnes el sufrimiento ajeno de haberlo dejado marchar para siempre sin consuelo de nadie.