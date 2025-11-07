Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un momento de la conferencia ofrecida ayer por Juan Miguel Zunzunegui en el Carlos V. BLANCA RODRÍGUEZ

El historiador Zunzunegui tiende puentes entre España y América en la Alhambra

El mexicano ofreció una conferencia donde quiso desmontar algunos de los lugares comunes en torno a la colonización del continente en el siglo XVI

José Antonio Muñoz

José Antonio Muñoz

Granada

Viernes, 7 de noviembre 2025, 00:23

Comenta

Contar cómo ocurrió todo en el lugar donde todo comenzó. Eso fue lo que hizo en la tarde de ayer el historiador mexicano Juan Miguel ... Zunzunegui en el Palacio de Carlos V, en una conferencia titulada '1492, de Granada al Nuevo Mundo', organizada por la Asociación de Amigos de la Alhambra y la Fundación Unidos por la Historia, dedicada, como dijo David Jiménez Blanco, el presidente de la Bolsa y de la Asociación durante la intervención con la cual se inició el acto, «a contar historias buenas que nos unan como ciudadanos de ambos hemisferios».

