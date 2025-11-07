El historiador Zunzunegui tiende puentes entre España y América en la Alhambra

Contar cómo ocurrió todo en el lugar donde todo comenzó. Eso fue lo que hizo en la tarde de ayer el historiador mexicano Juan Miguel ... Zunzunegui en el Palacio de Carlos V, en una conferencia titulada '1492, de Granada al Nuevo Mundo', organizada por la Asociación de Amigos de la Alhambra y la Fundación Unidos por la Historia, dedicada, como dijo David Jiménez Blanco, el presidente de la Bolsa y de la Asociación durante la intervención con la cual se inició el acto, «a contar historias buenas que nos unan como ciudadanos de ambos hemisferios».

Fue precisamente la presidenta de la Fundación Unidos por la Historia, Beatriz Paredes, quien presentó al ponente y trazó las claves del trabajo de esta institución. «Para nosotros es un honor estar aquí. Nacimos para defender lo común, en una sociedad cada vez más polarizada, y reivindicar una historia que calificamos como extraordinaria». A propósito de Zunzunegui, recordó que ha publicado más de 25 libros publicados en México, y que es doctor en Humanidades y graduado en Comunicación. Le definió además como uno de los historiadores que reivindica «el territorio común, esa hispanidad que nos hace a todos más fuerte».

Fiel a la fama que le precedía y a su propio credo, basado en documentos y hechos, el historiador comenzó afirmando que España no tiene que pedir perdón por la conquista de América, como diversos colectivos demandan. «Me parece triste que tenga que venir aquí a levantarles el ánimo», afirmó con humor. «Todos los países tienen que aderezar la verdad para sentir orgullo. Los españoles sólo tienen que contar la verdad».

El historiador afirmó que España «no tiene que pedir perdón por la conquista de América, como solicitan algunos»

Para él, 1492 es el año más importante de la historia de la humanidad, porque fue aquel en el que se unieron dos continentes que habían vivido separados desde el origen de la especie humana. A lo largo de su conferencia, fue desgranando también las circunstancias antropológicas e históricas que llevaron a ese momento culminante, a ese año que empezó en Granada y que terminó en 'las Indias'. Empero, también puso el acento en otro año clave, 1519, el del encuentro entre Hernán Cortés y Moctezuma II, «porque supuso el encuentro entre dos mundos. Cortés representa a España, y España representa a Europa, y decir esto es casi una falta de respeto para España, porque era el lugar más avanzado del continente».

El historiador quiso poner en valor ese papel de España que, afirmó, algunos denigran, al tachar a nuestro país como el más atrasado de Europa en el momento en que llega a América. «¿Cómo es posible que el país menos avanzado de Europa construyera en un siglo más de 100 ciudades con sus correspondientes infraestructuras?», subrayó. «No querer a España es no querer a México. España es el resultado del empeño de un grupo de hombres que comenzaron la Reconquista en el siglo VIII y que 800 años después llegaron a Granada en 1492 y a México en 1519. Los aspectos que más se alaban de la cultura mexicana, la comida, el folclore, los monumentos, todos provienen de España. Todo empezó de 1519 para acá».

Ferocidad

Zunzunegui quiso analizar las razones de que determinada 'inteligentsia' mexicana –integrada, dijo, por personas que no tienen ancestros indígenas y viven cómodamente en ciudades– haya arremetido «de una forma feroz» contra todo lo que significa España, una potencia que no sólo descubrió América para los españoles, sino para los propios americanos, quienes gracias a los españoles tomaron conciencia de su origen.

Términos tales como colonización, genocidio o reconquista pasaron por el tamiz argumental del experto mexicano

El término 'colonización' tiene, para Zunzunegui, una dimensión muy distinta de la que se le otorga por quienes mantienen, dijo, posturas maximalistas. «Sin España no habría tortilla de patatas, ni tomates en América, pero tampoco existirían Madrid o Sevilla, ciudades construidas a partir de los recursos que llegaban de América. Colonización es encuentro. Y todos los encuentros de la historia han llevado consigo dosis de violencia, porque los humanos somos así». Finalmente, dijo que no hubo genocidio, sino mestizaje. «Una civilización genocida no construye hospitales para librar a los indios de la viruela, ni busca el mestizaje a través del matrimonio. España no existe sin México, ni México sin España».