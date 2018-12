La Historia del rock, comprimida en tres horas Dos de los vocalistas del musical 'History of Rock'. / J. J. G. El Palacio de Deportes acoge esta noche este peculiar musical que propone un festín de canciones desde los años 50 y hasta los 90 JUAN JESÚS GARCÍA GRANADA Viernes, 7 diciembre 2018, 00:33

El rock ha sido probablemente el movimiento cultural más importante del siglo pasado, por su creatividad y sus implicaciones sociales y hasta políticas. Ya superado el medio siglo de existencia sigue activo y reclutando generaciones en su galaxia de variedades distintas. En todo este tiempo son miles las canciones que han marcado a fuego emocional a millones de personas, y una cincuentena de ellas son las que suenan en el musical 'History of rock' que hoy (21.00h) estará en el Palacio de Congresos.

Presentado por los creadores de la exitosa función Symphonic Rhapsody of Queen, llega ahora este peculiar musical que propone un festín de canciones, desde los 50 y hasta los 90, que son ya auténticos himnos cargados de vida añadida con la firmas de Elvis y Chuck Berry, The Beatles y Rolling Stones, Led Zeppelin y Deep Purple... donde no faltan Ramones, AC/DC, Metallica, Guns and Roses, Queen, Dire Straits, U2...

Veinte personas

Todos tocados en directo por una banda donde aparecen caras conocidas como el guitarrista de Los Suaves Fernando Calvo, y 'supporters' de Simple Minds, George Michael, Chris Rea, Mike Oldfield, Rick Wakeman... Entre un elenco de una veintena de personas capitaneadas por cinco vocalistas: los suecos Diddi Kastenholta (Bai Bang), Christian Eriksson (Twilight Force) y Kenny Leckremo (fundador de H. E. A. T.), el finlandés Sami Alho (Free Spirit) y la argentina Inés Vera-Ortiz (Black Oceans, Inner Stream). Sigue siendo 'solo rock and roll', pero como dijo Mick Jagger, «sigue gustando».