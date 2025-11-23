Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Para gustos conciertos, de todos los sabores en Granada

Algunas citas recomendadas esta semana

Juan Jesús García

Domingo, 23 de noviembre 2025, 21:51

DARREN JOSEPH: NUESTRO HOMBRE DE SHEFFIELD

Darren J. Anderson nació en Sheffield, tierra de voces poderosas, y notables marcas (Joe Cocker, Arctic Monkeys, Moloko, Pulp, ... The Human League...) y reside entre nosotros tiempo ha, estando perfectamente integrado en el mundillo musical de Granada. Aquí le hemos visto poniendo voz y buen inglés (además de 'nativo' es profesor de idiomas) en bandas como Whitechapel, The Cosmic Clown, Sunset Riders o la Darren Anderson Band. También colaborando con Chico Lapido en El Hijo Ingobernable y en pachanguitas ocasionales como los fugaces The Davis, con Víctor y Popi González para interpretar las canciones de The Kinks, como aquella sesión en la que se convirtió en un 'Kink por un día' acompañando la presentación en su momento de la biografía 'Amanecer en Waterloo'. En el Lemon estará el jueves (21h).

