Para gustos conciertos, de todos los sabores en Granada

DARREN JOSEPH: NUESTRO HOMBRE DE SHEFFIELD

Darren J. Anderson nació en Sheffield, tierra de voces poderosas, y notables marcas (Joe Cocker, Arctic Monkeys, Moloko, Pulp, ... The Human League...) y reside entre nosotros tiempo ha, estando perfectamente integrado en el mundillo musical de Granada. Aquí le hemos visto poniendo voz y buen inglés (además de 'nativo' es profesor de idiomas) en bandas como Whitechapel, The Cosmic Clown, Sunset Riders o la Darren Anderson Band. También colaborando con Chico Lapido en El Hijo Ingobernable y en pachanguitas ocasionales como los fugaces The Davis, con Víctor y Popi González para interpretar las canciones de The Kinks, como aquella sesión en la que se convirtió en un 'Kink por un día' acompañando la presentación en su momento de la biografía 'Amanecer en Waterloo'. En el Lemon estará el jueves (21h).

ÚLTIMA BALA: EL SUR DEL SUR

UB es un grupo de Rock and Roll de Alcudia de Guadix integrado por David Fernández (guitarra y voz), Luís Cárdenas (guitarra), Ventura Fernández (bajo) y José Manuel Romacho (batería), baterista que ya calentó la banqueta de los míticos Bankillo de Akusados de Acci (y también la de su Harley cruzando USA de océano a océano). 'El sur' los puso en el mapa del rocanrol 'de secano', con letras intensas que reflejan vivencias, emociones y un marcado carácter meridional del sur, de todos los Sures que siempre limitan con todas las fronteras, como se llama su última canción. En el Liberia el jueves (22h), habrá agua de fuego para los vaqueros y normal para los caballos.

COTE CALMET: PULPO BAQUETAS

Señalado como uno de los bateristas más versátiles de Dublín, su segunda casa antes de venir a Granada, el músico peruano Cote Calmet empezó en la adolescencia a golpear parches, poco después ya actuaba con una Big Band y pasó a ser uno de los músicos de sesión más solicitados de Lima. Su álbum de debut fue 'Phisqa' que da nombre a su colectivo, diferente en cada país y que aquí se formó con caras muy conocidas de la escena y amigos de todo tipo de promiscuidad sonora en un disco inagotable. Pero más allá de su marca propia, Cote debe tener un pacto con el diabólico en alguna rotonda porque no hay concierto en el que no esté, y de todo tipo de música. Se ha convertido en un intenso agitador desde sus parches y seguramente sea el músico más omnipresente de la ciudad en el caso de que no sean varios hermanos gemelos a la vez. También ha publicado un método para jóvenes bateristas, pero, ¡ay! ¡No revela su secreto: el don de la ubicuidad! Motoriza la Jam de Oolyakoo el jueves (21h).

JESÚS ARIAS: MATER LUX, EL REGRESO

'Mater Lux' fue una cantata compuesta por el malogrado periodista y compositor Jesús Arias. Fue uno de sus últimos proyectos, y que llegó a ver estrenado en vida. Es una cantata de Jesús Arias que trata sobre el nacimiento, la construcción y la génesis. Como homenaje a Jesús en el décimo aniversario de su fallecimiento, vuelve por un día a un escenario con un elenco de lujo: Marta 'la Niña', Tymon Dog, Juan Pinilla, Arturo Cid, el Coro de Cámara de Granada, Lagartija Nick, Carmen Celeste Arias, Dani Guirado… Será en el Centro García Lorca el viernes (21h).

SANGUIJUELAS EL GUADIANA: POP GLOCAL

Es el grupo del momento. A veces pasa. O de cómo un desconocido trío de un diminuto pueblo de la Siberia extremeña revienta tres veces seguidas la sala Riviera de Madrid y va a dar más de 100 conciertos esta temporada. . «Con un lenguaje propio y un directo de alto impacto, Sanguijuelas del Guadiana trascienden lo local sin perder su esencia. Su éxito no es, como a menudo, impostado, sino la consecuencia natural de grandes canciones, trabajo sostenido y una visión artística clara». Ahí es nada. 'Revolá', su disco debut editado en el microsello Infarto Producciones, está concebido como un retrato generacional desde la raíz extremeña que transforma la identidad de los pueblos que se vacían en lenguaje musical contemporáneo. Con referencias que van desde Daft Punk hasta Estopa o Extremoduro, pasando El Bicho o Dellafuente, los extremeños aseguran que su único objetivo es «crear el nuevo imaginario de las zonas rurales de España» a través de su música y, «que todo el mundo pueda sentirse identificado». Por cierto a los más añosos la portada les habrá producido un grato recuerdo, el de los anuncios de carretera del 'Nitrato de Chile' de los años cincuenta y sesenta. El viernes (22h) estarán en el Planta Baja.

ANTILOPEZ: REÍR Y CANTAR

«Tener, tener, tener es el principio del final del ser». No, no es ninguna reflexión de algún pensador griego con la copa de cicuta en la mano, es un estribillo de una pareja de onubenses que se hacen llamar Antílopez, y son los reyes del 'Chiripop'. E igual 'chiropopean' en un garito de comedias que en un gran festival de rock o un 'marco inigualable', que para ellos el tamaño tampoco importa. Aunque anunciaron su separación, se están haciendo 'un Miguel Ríos' y ahí siguen, para solaz de sus seguidores y del público en general porque están absolutamente recomendados para todos, de 8 a 80 años. ¿Canción de autor? ¿Humor? ¿Teatro? ¿Performance?... De todo y a la vez. Pasen y rían. El viernes en la Copera (21h).

CAMELA: REBOBINANDO

Camela, el trío (ahora dúo) que reinó en los 90 con su tecno-rumba y sus historias de amores pasionales y sufridos desengaños, volvieron tras algunos años de silencio a recoger lo sembrado en su momento, ya casi como iconos de una época. Fueron los reyes de la cassette de carretera y mercadillo, aunque con reparos «Sobre ese tema se ha hablado mucho. Es cierto que se han vendido mucho en los mercadillos, pero también estaban en los grandes almacenes. Lo que ocurría es que nuestro editor no los declaraba y constaba que nosotros solo vendíamos en mercadillos y gasolineras. Y aunque hubiera sido así ¿Qué hay de malo en vender en esos sitios? ¿Es diferente un kilo de tomates tomate de un mercadillo que uno del Hipercor?», decían sin falta de razón. Y a pesar de vender millones de ejemplares se les ninguneó por el perfil de su clientela habitual. Regreso que fue por la puerta grande con el triple 'Rebobinando', hecho con desprejuiciados amigos como Juan Magán, Carlos Baute, Alaska, Taburete, Antonio Carmona, David Bisbal, Javiera Mena, Medina Azahara o Pitingo para celebrar su cuarto de siglo. Y haciendo gala de buen humor lo maquetaron recordando el formato cassette en la portada. En el Palacio de deportes el viernes (22h).

LA CABRA MECÁNICA: LICHIS PARA SIEMPRE

Miguel Ángel Hernando 'Lichis' es un músico de muy largo recorrido. En la mitad de su vida profesional sintió como el destino le preparaba un acelerón bajo el nombre de La Cabra Mecánica. Antes de que Rosalía, Tangana, Melendi, La Zowi y tantos otros hicieran del 'polígamo' un mainstream, él ya estuvo allí, y no siempre fue completamente comprendido. Estas semanas, tras el fallecimiento de María Jiménez, se recordó que la devolvió a la popularidad con aquel estribillo tan memorable: «Tú que eres tan guapa y tan lista, tú que te mereces un príncipe, un dentista, ¡tú! Te quedas a mi lado, y el mundo me parece más amable, más humano y menos raro», que el huracán trianero bordó. Lichis y los suyos están de gira celebrando los 25 años del primer disco cabrero, y de 'Canciones y maquetas 1993-1997', siendo las últimas veces que estas canciones sonarán, ya que en su muy apreciable carera solitaria no las toca. Estarán en el Auditorio Manuel de Falla el sábado (21h).

VANESA MARTÍN: EN LA CASA DE…

La malagueña Vanesa Martín llega a Granada dispuesta a batir su propio record llenando nuevamente el Palacio de deportes, algo que solo consiguen los muy grandes. Vanessa pasó en poco años de tocar en bares (con 'Agua', de 2006) a colgar el cartel de 'todo vendido' por sistema, en una especie de rodillo de popularidad, siendo una de las cantautoras 'mainstream' más importante de la actualidad, con colaboraciones con artistas como Malú, Alejandro Sanz, Manuel Carrasco, Pablo Alborán o Manuel Medrano. Su salto a la fama lo dio en 2014 con 'Crónica de un baile' con el que consiguió disco de oro y platino en España, triplicando esos números dorados en la producción posterior. 'Casa Mía' ha sido el último capítulo de la serie en esta decimonovena temporada. Lo trae aún caliente al Palacio de deportes el sábado (21h»).

CARLOS VICO: BAZA TAMBIÉN EXISTE

¡Y cómo! Cuna de numeroso grupos de rock en los últimas décadas como Ecce Homo, Dr. Fox, Xathra, Johnny Ruido y los Silenciosos, Spiral Circus, La Pava, Tres en un burro (luego ASB), Perjudicados, Queremos Locales, Cronos, Trilito, Regulum, Abadía Rock, Letrina, Las Brujas, Inseparables, Gardener, o Diagrama de Flujo, sin olvidar a los legendarios Cardo de Gallina y Vuelta y Vuelta… El (pen) último nombre en coger relevancia ha sido el del guitarrista Carlo Vico en el sector del Jazz, formándose en Granada e instituciones levantinas y catalanas. Entre otras influencias, cita a Pat Metheny, Jonathan Kreisberg, Chick Corea, Joe Henderson y Wayne Shorter. El año pasado salía 'Espíritu', su primer álbum, con una colección de piezas donde, según sus avalistas incluye «gran variedad en el repertorio que consigue fusionando otros estilos musicales, los ritmos envolventes y las melodías pegadizas». Estará con su equipo el sábado (22h) en la sede Oolyakoo.

VERA GRV: MAMA DESCUIDA, TODO BIEN

Nacida en Almería en el año 2000, Vera GRV es uno de los nombres más prometedores de la escena musical española. El pasado mes de mayo publicó su primer disco, 'Se me pasó llamarte, mamá', en el que los sonidos de electrónica y trap se dan la mano con influencias folclóricas y, por momentos, flamencas con una voz y unos giros vocales que, desde Granada, recuerdan los de nuestra Paulina del Carmen. En apenas unos meses después, la artista almeriense estuvo nominada al premio Latin Grammy 2025 en la categoría de Mejor vídeo musical versión corta por 'Cura pa' mi alma', dirigido por Willy Rodríguez, donde cuenta que su madre «y las madres de mis amigas se hicieron un grupo de WhatsApp para reclutar a las más de 70 mujeres que aparecen en el vídeo, gracias a ellas se reunió esa pirámide de mujeres». El sábado (212h) en la Tren.

EXFAN: EL REGRESO DE PAT

Exfan es la nueva aventura musical de Pat Escoin y Tommy Ramos optando por la sencillez del dúo, con batería, guitarra y voces como instrumentos, simplifican a la vez que recrudecen su sonido jugando con el pop más ruidoso y primitivo. El punk-dúo acumula experiencias anteriores como Los Amantes, Depressing Claim, Los Reactivos… Y sí, Patricia fue la musa del pop levantino en décadas pasadas con bandas como Los Romeos y Lula. En sus cuatro discos han demostrado su buen hacer autosuficiente, fieles a su rock noir impregnado de post punk explosivo. Del último, 'Rave 53', se ha dicho que «nunca una mujer en el mundo del rock habló tan fuerte y tan claro de lo que es hacerse mayor y luchar por sobrevivir en la escena». El domingo en el Planta (19h).

LORENZO SANTAMARÍA: EL HOMBRE QUE SÍ ESTUVO ALLÍ

Santamaría es uno pocos músicos españoles que ha tocado con Jimi Hendrix, así, como suena. Los otros, tres o cuatro, fueron sus compañeros en el grupo Z66, que compartieron una noche de música con el mítico guitarrista negrindio en el mallorquín club Sgt. Peppers el 15 de julio de 1968, en la primera y única vez que Hendrix actuó en nuestro país. Allí estuvo Llorenç Roselló Horrach con su banda. Posteriormente el fornido cantante, tanto en voz como en planta, iniciaría una exitosa carrera como solista romántico con el nombre de Lorenzo Santamaría, reservándose las caras B para no perder el tono rock y soul. Santamaría se despide del oficio en una gira que pasará por Granada el domingo por el Palacio de Congresos (19h).