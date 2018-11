Bill Evans - Músico de Jazz «Me gusta que la música sea interesante, variada y divertida» El músico Bill Evans es uno de los grandes del jazz internacional / JUANJESÚSGARCÍA El histórico jazzista estadounidense actúa en la ciudad dentro de la programación del Festival Internacional de Jazz de Granada JUAN JESÚS GARCÍA Granada Miércoles, 7 noviembre 2018, 02:22

William D. 'Bill' Evans (9 de febrero 1958 en Illinois) es un saxofonista de jazz que ha roto los limites exclusivistas del género, ya que se puede decir que es un artista 'conocido' y que es familiar incluso entre el 'gran público'. Se inclinó por el saxo definitivamente tras escuchar en directo a compañeros mayores como Sony Stitt y Stan Getz, asimilando el trabajo de otros precedentes (cita a Sonny Rollins, Joe Henderson, John Coltrane, Stan Getz,). Tras pasar por bandas de notables como Miles Davis, John McLaughlin, Herbie Hancock y otros astros (y de la música popular como Mick Jagger, The Allman Brothers, Bela Fleck o Willie Nelson), hace giras casi exclusivamente con su propia banda desde 1990, con cerca d un centenar de conciertos por año por todo el mundo. Músico sin complejos (de la 'escuela MIles') su estilo varía en función del concepto musical que aplica a cada uno de sus discos. En los últimos años, su sonido se basa en una fusión de jazz, bluegrass, funk, folk y soul. En la formación que hoy toca en Granada viene su amigo de toda la vida Randy Brecker (crónica rosa: y ex de Elian Elias que estuvo aquí el domingo), y el baterista, que fuera de Toto, The Who y hasta Judas Priest, Simon Phillips.

–Recupera la compañía de Brecker y la banda de Soulbop para esta gira, ¿no?

–La banda de Soulbop es un sentimiento de respeto mutuo. Nos gusta crear nuevas improvisaciones con diferentes integrantes cada vez para que sean interesantes, tanto para nosotros como para el público. Esa fue la idea de Soulbop a partir de la primera gira en 2003.

–Randy estuvo en Granada hace unos meses con Mike Stern... ¿grandes amigos todos?

–Sí, todos hemos sido buenos amigos durante muchos años. Fui la persona que presentó a Mike Stern a Miles Davis. Mike y yo hemos viajado juntos muchas veces en el pasado.

–La última vez que vino fue con el proyecto Soulgrass... ¿Cómo se nota que le apetece cambiar de registro?

–El cambio musical es parte de lo que soy como músico. La música tiene que seguir cambiando para que me inspire y crezca. A algunas personas les gusta tocar la misma música todo el tiempo, pero yo soy diferente. Me gusta que sea interesante y que la música varíe y crezca. Si además es más divertido, mejor.

–Se lo pregunto porque 'Rise Above' es un disco de blues y rock...

–Me encanta la forma en que resultó 'Rise Above'. Fue una de mis pasiones musicales. Combiné mi influencia de jazz con algunos grandes cantantes y músicos de rock. Esa combinación creó algo muy singular que muchas personas relacionaron también en todo el mundo. Estoy muy inspirado con proyectos como ese, no fue fácil de armar. Tuve que trabajar con los horarios de tantos artistas, pero el resultado final valió la pena.

–Miles siempre quiso acercarse al rock... ¿Qué aprendió de la filosofía del gran trompetista?

–Aprendí a ser yo mismo. Empecé muy joven aprendiendo a tocar jazz y no sé si habría evolucionado para tocar diferentes tipos de música si no hubiera conocido a Miles Davis. Miles me enseñó a tener fe en mí mismo y creer en mis inspiraciones.

–Usted tuvo mucho éxito aquí con los discos como 'Touch' y 'Push', ¿estos han sido los más populares en su carrera?

–Yo, sin embargo, pienso que 'Soulgrass' lo ha sido más. Han posibilitado que tenga la suerte de que la gente escuche la mayoría de los nuevos cd's que lanzo. Simplemente mantengo mi vida simple haciendo una gira con una banda y lanzando nueva música y tratando de seguir adelante y mantenerme feliz.

–¿Cuál va a ser su próximo paso?–Hay una banda que formé recientemente llamada Bill Evans and the Spy Killers, con Wolfgang Haffner, Simon Oslender y Gary Grainger. Esta es una música nueva y emocionante. Simon toca el Hammond B3 con 20 años de una forma increíble. Estoy cantando más y divirtiéndome en el escenario que con grandes bandas. ¿Qué puedo decir? ¡Me siento bien! Gracias.