«No me gusta que se juegue con la realidad de nuestro país para hacerlo pedazos» El historiador y escritor Fernando García de Cortázar estará el próximo jueves en el Aula de Cultura de IDEAL. / MAYA BALANYA Fernando García de Cortázar, historiador y escritor | El autor de la monumental 'Viaje al corazón de España' viene a Granada para inaugurar una nueva serie de charlas del Aula de Cultura de IDEAL JOSÉ ANTONIO MUÑOZ GRANADA Lunes, 1 octubre 2018, 00:48

El bilbaíno Fernando García de Cortázar es uno de los mayores divulgadores y defensores de la historia de nuestro país, aunque también ha tratado en sus numerosos ensayos el devenir de otras civilizaciones. El próximo jueves, día 4, inaugura una nueva serie de conferencias del Aula de Cultura de IDEAL hablando de su más reciente y monumental obra, 'Viaje al corazón de España' (Editorial Arzalia), un resumen de seis décadas de viajes.

-¿Cuándo y cómo empieza su pasión viajera?

-Mis padres pensaban que era importante que conociéramos nuestro país. Y comenzamos a viajar fuera de nuestra ciudad natal muy pronto. Querían que amáramos a España, y este libro no sería comprensible fuera de ese amor.

-¿Cuáles son las fuentes literarias de las que bebe como relator de viajes?

-Los románticos, Stendhal, Azorín, y numerosas y buenas guías de viajes. También la gran literatura española. Las descripciones de Antonio Machado sobre Castilla hicieron que la conociera en cierta medida antes de visitarla, por ejemplo.

-¿Dónde está el corazón de España?

-Donde lo tenemos los españoles. Y deberíamos tenerlo en mejorar nuestro país. Quizá nos falta una mayor conciencia de patria, de pertenencia a una gran nación, con un paisaje maravilloso, unas ciudades estupendas y un paisanaje muy grato, que ha producido obras literarias y artísticas como pocas en la historia. La patria de Cervantes, Machado, Goya y Lorca merece muy mucho la pena.

-¿De algún lugar que visitó le quedaron ganas de sacudirse el polvo de las sandalias?

-Este es un libro escrito en positivo, pero sí, claro que los hubo. He intentado no entrar en polémicas, pero años de desarrollismo y de atentados urbanísticos consentidos por las autoridades han hecho mucho daño al paisaje. Con todo, ya le digo, he intentado recordar sólo lo bello.

-¿La conservación de monumentos en España va a la par, o es asimétrica?

-En la conservación monumental también nos hace falta una conciencia nacional. Con todo, España tiene un patrimonio artístico tan brutal que es incluso disculpable que haya monumentos que no hayan tenido el tratamiento merecido en los últimos años, debido a la crisis. Se han hecho grandes restauraciones, pero todavía quedan ciudades donde se puede trabajar para recuperar el patrimonio.

-¿Qué nos une a los españoles con nuestra piedra y nuestro mar?

-Muchas cosas, pero hay quien no se da cuenta. Por eso he escrito este libro, porque al igual que las familias religiosas forman en su fe a sus hijos, hay que formarles en el amor a España. Y ese amor implica que la Alhambra no es sólo de los granadinos, sino de todos los españoles, por ejemplo. Ello nos ayudaría a sentir España mirando cualquier lugar de la costa, cualquier calle, cualquier monumento. El paisaje no es propiedad de una ciudad o una autonomía, es de todos.

La visión de los otros

-¿Por qué hemos dado por buena la visión que sobre nuestra historia tienen quienes han sido tradicionalmente nuestros enemigos?

-Es muy llamativo que hayamos interiorizado las barbaridades que se han dicho de nosotros. Nos afectan las visiones que se nos envían desde Gran Bretaña, por ejemplo, un país al que importa bien poco lo que pensemos de ellos los españoles o cualesquiera otros. Nos hemos creído esas tonterías sobre la misión de España en América, nacidas de la envidia que han tenido siempre al Imperio que fuimos. Tenemos, además, el lastre de unos nacionalismos interiores muy activos, como el vasco o el catalán, dispuestos a denigrar la idea de España como nación, alentados por una izquierda que los justifica.

-¿Qué es lo que no le gusta hoy del corazón de España?

-Que se negocie con la realidad y el concepto de nuestro país, y se hable de despedazarlo. Y que los nacionalistas, que piensan que lo suyo es sólo suyo, decidan también sobre el futuro de todos.

-Usted ha recorrido España con los cinco sentidos. Díganos un sonido que le haya impactado.

-La música de un órgano en una iglesia gótica.

-¿Un olor?

-El azahar y la mezcla de incienso en la Semana Santa.

-¿Un sabor?

-El de la tortilla de patatas, y si son gallegas, mejor.

-¿Una imagen?

-La Virgen de la Macarena a su paso por la catedral de Sevilla.

-¿Un objeto al tacto?

-Me he guardado mucho de tocar con las manos las piedras de nuestros monumentos, pero cualquier escultura románica me produciría un gran placer.

-¿Su mayor descubrimiento?

-La ciudad de Salamanca y su escuela de pensamiento, la aportación cultural más importante dada a la historia del mundo.

-La cinta separadora de las páginas de su libro es roja y gualda. ¿Porqué nos cuesta tanto mostrar ese símbolo nacional?

-Porque nos hemos acomplejado. Somos más regionalistas, y pensamos que la bandera de Andalucía debe ir por delante de la de España, y no es así.

-Siguiendo con los simbolos... ¿Qué conceptos clave debería incluir una letra para el himno nacional?

-Orgullo por formar parte de este país, pasión por él y por sus gentes, y legítima satisfacción por su gran historia y por el legado cultural que hemos llevado por todas partes.